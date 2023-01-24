Бетербиев 10 лет живет в Канаде: получил паспорт, называет свой английский колхозным, но считает домом Россию

В Монреале его путают с Хабибом и Овечкиным.

Артур Бетербиев выступал за Россию на Олимпиадах (где в 2012 году проигрывал Александру Усику), но построил профессиональную карьеру в Канаде и получил канадское гражданство.

Как он там оказался? В чем особенности жизни в Монреале? Как переезд повлиял на карьеру?

Переезд в Канаду – требование по контракту: Бетербиев живет там 10 лет, но после завершения карьеры хочет вернуться в Россию

Артур Бетербиев родился в Хасавюрте, но в 2013 году переехал в Канаду. Тогда он начал профессиональную карьеру. В интервью Sports.ru Бетербиев рассказывал, что в тот период имел предложения о сотрудничестве из Германии, США и Канады: «Канадцы оказались более настойчивыми и попросили приехать и чуть-чуть пожить – освоиться». Он согласился.

«Я поехал, месяца три пожил, потренировался, – рассказывал Бетербиев. – Тренер, который у меня сейчас, Марк Рэмси, какие-то тесты сделал, в спарринги поставил с боксерами, которые входят в топ-10 в моем весе. Тогда были Жан Паскаль, Элейдер Альварес – с такими ребятами начинал.

С тех пор мне понравилось. Это был 2013 год, он говорил, что следит за мной еще с 2007-го, с чемпионата мира в Чикаго, где я вторым стал. Как-то сработались нормально и пока работаем. А те, к кому я приехал в Канаду, меня не подписали. Какая-то непонятка случилась, подписал с другими, кто был заинтересован подписал».

Переезд в Монреаль – стратегический шаг для продвижения карьеры. 9 из 10 первых боев Бетербиева прошли в канадских городах, а переезд был обязательным условием по контракту: «Если бы такого пункта не было, я, может быть, просто летал бы туда на подготовку. Возможно, второй вариант был бы выгоднее для меня. Ведь налоги я плачу там, а в Канаде они очень немаленькие».

В 2017 году Бетербиев подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank Боба Арума, а до этого судился с бывшим промоутером Ивоном Мишелем – и проиграл. Летом-2022 он сказал, что продлился с Top Rank еще на три года. Когда российских боксеров исключили из рейтингов, Арум защищал Бетербиева и говорил, что он не относится к России.

«Боб Арум – пожилой человек, но он молодец, я удивляюсь ему, – рассказывал Бетербиев. – Например, на пресс-конференции может рассказать о боксере какие-то мелкие детали. Он глава компании, человек, который организовывал бои еще Мохаммеду Али. Я близко не принимаю то, что он говорит, сильно не руководствуюсь этими вещами. Там все четко: контракт подписываешь, а что он или я говорим – это за бортом остается. Контракт – и готовишься к бою».

В 2020-м Бетербиев говорил, что имеет вид на жительство в Канаде, но после завершения карьеры планирует вернуться в Россию. Он почетный житель Грозного и дружит с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Когда на старте карьеры Бетербиев выиграл турнир в Гудермесе, Кадыров сказал ему: «Ты станешь олимпийским чемпионом». Победа принесла ему 100 тысяч рублей и автомобиль ВАЗ 21099. После победы над Маркусом Брауном в 2021 году Бетербиев получил от Кадырова «Мерседес».

Бетербиев называет свой английский колхозным, критикует очереди в канадских больницах и ходит на матчи НХЛ

Стартовый период в Канаде для семьи Бетербиева был сложным: сковывали незнание языка и новая среда. «Канада, как и США, – страна мигрантов. Я живу в Квебеке – французская провинция. Встретить там коренного жителя – все равно что встретить индейца», – говорил Бетербиев. По его наблюдениям, полиция в США действует жестче, чем в Канаде.

«Но потом потихоньку начали обживаться. Появились знакомые, дети пошли в садик, начали говорить на французском и английском. Привыкли. Мне, наверное, было легче. Для меня зал бокса в любой точке мира место хорошо знакомое. В этой среде, думаю, и в космосе буду чувствовать себя хорошо», – вспоминал Бетербиев.

Постепенно он улучшил английский и французский языки: «Сейчас я даю интервью на английском языке, но не считаю его нормальным английским, назовем его колхозным (с улыбкой). Но я не перестаю верить в то, что в один прекрасный день возьмусь за изучение иностранных языков. Английский нужен для работы и общения, а французский мне очень нравится».

Вместе с Бетербиевым в Канаду переехала его мама. У него четверо детей – двое родились в Канаде. Они ходят в русскоязычную школу в Монреале: «Я, конечно же, проявляю инициативу, чтобы они разговаривали на родном [чеченском] языке больше и лучше, но они разговаривают и на родном чеченском, на русском.

Они там ходят в том числе в субботнюю русскую школу, на французском говорят. И у них постоянно меняется [разговорный язык] в зависимости от района – могут на английском или французском. Район меняешь – и они могут то на французском заговорить, то на английском (улыбается). Вот так».

В Монреале Бетербиев посещает матчи НХЛ, а на улицах его часто путают с Хабибом Нурмагомедовым и Александром Овечкиным: «Ведь у него [у Овечкина] тоже есть борода. Но с ним путают меньше, по сравнению с Хабибом. В последнее время мне бывает даже приятно, когда у меня уточняют «Ты же Артур Бетербиев», а не спрашивают «Ты же Хабиб?»

Чем отличается быт в Канаде и России:

• О ситуации на дорогах: «В Канаде ежегодно нужно платить за продление прав – по 80 долларов, но за время пользования правами у тебя набираются очки за нарушения. И чем больше таких баллов, то и цена за права вырастает. То же самое касается и страховки на машину. Плюс тебя еще моментально штрафуют за сам факт нарушения. Соответственно, тебя за одно превышение наказывают в нескольких инстанциях. А в России есть штраф, который можно оплатить еще с 50-процентной скидкой».

• О качестве медицины: «Если параллели приводить, то медицина в Канаде и бесплатная, и доступная. Просто там очень много очередей. Нет такого, что ты быстро сдашь и сделаешь. В платную только можешь пойти в таком случае. Я думаю, что в России намного быстрее сможешь найти врача. Если кто-то не понравился, можешь быстро другого врача найти. А там прям очень долго, месяцами ждешь.

Я вот на МРТ был записан, и я даже забыл про это МРТ, потому что месяца три назад записывался (улыбается). Бывает, если не в спешку, ты записываешься, они тебе звонят и зовут. Я прошел МРТ, сделал все. Я считаю, в России медицина намного доступнее, потому что одно МРТ в Канаде обойдется в 500-600 долларов. А если МРТ головы, то еще дороже. У нас здесь [в России] МРТ, по-моему, 5-6-7 тысяч рублей».

• О различиях Москвы и Монреаля: «Мне кажется, жить в Монреале – это как минимум жить в Москве. В Москве тоже можно жить по-разному. Хотя школы бесплатные там, медицина бесплатная. Единственное – кушать не бесплатно (смеется). По страховкам там больше, чем здесь платим. Я думаю, что как в Москве. Но и тут можно жить по-разному».

• О еде: «В Канаде нет такого понятия, как шашлык. Они делают барбекю и думают, что это шашлык. Но они не маринуют мясо. Могут обтереть его каким-то соусом, но это все не то. Барбекю нельзя назвать шашлыком. Но русскоязычного населения там много, поэтому все, что мы тут любим, туда по чуть-чуть завозят. Мы купили мини-мангал, в парках тоже жарим».

«Был и остаюсь российским боксером». В 2022-м Бетербиев получил канадское гражданство, но мог выступить за Канаду на Олимпиаде-2016

В июне-2022 Бетербиев провел бой за титул чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO против Джо Смита младшего и продлил серию: 18 побед из 18 – все нокауты. Перед этим он получил гражданство Канады и вышел на ринг под канадским, а не российским флагом. Это было требованием организаторов:

«Получалось так, что из-за отсутствия канадского гражданства у меня возникали определенные проблемы, и я подводил всю свою команду. Я поговорил с руководством Чеченской Республики и Федерации бокса России, и все меня поддержали.

А если бы они сказали, что не надо этого делать, то моего боя со Смитом-младшим, который принес чемпионский пояс мне и России, просто не было бы. Потому что мне четко сказали, что если у меня не будет гражданства Канады, то этого боя никогда не будет. И я был вынужден это сделать».

Вместе с флагом под запретом оказалась нашивка клуба «Ахмат»: «Мне сказали, что все флаги под запретом, все-все. А сами организаторы, когда делали ролики перед боем со Смитом и документальный фильм – везде футболка «Ахмата», нашивки, российский флаг везде. Видимо, в настоящее время нельзя только».

По словам Бетербиева, организаторы могли заблокировать его бой и освободить от титулов, поэтому он согласился на требования: «Понимаете, у меня там [в Канаде] тренеры, большая команда. И когда ты в команде работаешь, то ты не можешь что-то делать так, что «там я хочу, а там не хочу». Я понимаю, что сегодня бокс – это мой заработок. Я зарабатываю деньги этим видом спорта, и, соответственно, мне нужно боксировать, работать».

Президент WBC Маурисио Сулейман на фоне отстранения российских боксеров назвал случай Бетербиева особенным: «У Бетербиева есть канадское гражданство, он живет в Канаде на протяжении 15 лет. Там родились его дети, у них есть канадские паспорта. У Бетербиева канадская боксерская лицензия. Поэтому мы рассматриваем его вне этого сценария».

Бетербиев объяснял, что получение гражданства = соблюдение законов Канады и гарантия стабильной работы. Так у него меньше проблем с получением визы. При этом часть подготовки перед боями Бетербиев проводил в России (например, в Кисловодске). Первый и единственный раз он дрался в Москве в 2021 году, когда победил Адама Дайнеса.

Бетербиев мог получить канадское гражданство в 2016 году, чтобы выступить на Олимпиаде. При его согласии получение паспорта заняло бы неделю: «Просто тогда сказали, что профессионалы могут выступать на Олимпийских играх, а в Федерации бокса России никто не был заинтересован в том, чтобы я попробовал поучаствовать.

Уже все было готово – и сразу после профессионального боя мне надо было ехать на какой-то квалификационный турнир для Олимпиады, но тут все основные боксерские организации сказали, что выдвинут санкции против боксеров, которые поедут на игры. При таких условиях я уже вынужден был отказаться».

В 2019 году Бетербиев провел бой с Александром Гвоздиком. Во время трансляции рядом с его именем появился канадский, а не российский флаг. Бетербиев вспоминал:

«Я не смог проконтролировать эту ситуацию, поскольку в тот момент выходил на ринг (улыбается). Зато рядом со мной несли флаги России. Это самое главное. Я не знаю, почему напортачили телевизионщики. Возможно, была приобретена украинская картинка. Как говорят, во всех других трансляциях напротив меня горел российский флаг».

Сам Бетербиев называет домом Россию: «Я больше 28 лет в боксе, и всю основную часть [карьеры] я был и остаюсь российским боксером. Только один раз я вынужденно, не по своему желанию, выступил под другим флагом. И как думаете, чего там больше – российского или канадского (улыбается)?»

Подписывайтесь на «Панчер» – наш телеграм-канал о единоборствах

Фото: Gettyimages.ru/arturbeterbiev; Insagram/arturbeterbiev