9 комментариев

На одном коньке
Блог

«Торпедо» дико не везет в серии со СКА: транжирит моменты, очень легко пропускает – и уже горит 0-3

Дмитрий Яшкин Дмитрий Яшкин
Роман Ротенберг Роман Ротенберг
Игорь Ларионов Игорь Ларионов
Торпедо Торпедо
Кубок Гагарина Кубок Гагарина
СКА СКА
КХЛ КХЛ
травмы травмы
Дмитрий Николаев Дмитрий Николаев
Хоккей Хоккей

Это грустно или весело? Это печально.

«Адмирал» днем дал отличный месседж нижегородцам: этих фаворитов вполне можно обыгрывать. Другой вопрос, что у дальневосточников свои методы, которые в корне отличаются от ларионовского «Торпедо».

В третьей игре серии, как и в двух предыдущих, Нижний сыграл смело – это отличный показатель, что команда не боится играть с позиции силы. Но болельщикам «Торпедо» и всем тем, кто примкнул к ним в этом сезоне, должно быть вдвойне обидно от того, что игроки создают уйму голевых моментов, не бросают играть при 0:3 в матче, но результата все равно нет.

«Торпедо» опять запороло моменты и очень легко пропустило

Причину поражения Ларионова можно описать всего двумя словами: «низкая реализация» – в серии со СКА это уже не в первый раз. И в первом матче должны были забивать больше, и во втором не все залетело.

Хорошо ли в понедельник играло «Торпедо»? Да. Забило ли «Торпедо»? Нет. В то время, как у армейцев в этом простом тесте оба ответа утвердительных. Причем шайбы Питера получилось какими-то издевательски легкими: один раз просто добили с пятачка, другой – вообще Никишин (защитник!) убежал в меньшинстве.

СКА вовремя воспользовался своими шансами – и мог уже играть от соперника, ждать новых ошибок. У нижегородцев такой роскоши не было – у них как не шла шайба в ворота, так и продолжала всячески избегать сетки СКА. Бросали из любых позиций: от синей, из слота, из кругов вбрасывания, из-под ворот, с сольных проходов, из красивых комбинаций. Лакросс разве что не пробовали сегодня – не до него немножко было.

«Сложно после игры описать эти чувства… То, что мы создавали сегодня – шайба просто не шла в ворота. И это, конечно, играло большую роль в плане уверенности и психологии», – для тех, кто не смотрел, матч речь Профессора может показаться какой-то левой отмазкой. «Ну что значит «не шла в ворота?» – да то и значит:

75 бросков за вечер, 38 – в створ. При очень приличном качестве этих самых бросков. Игроки «Торпедо» шли к успеху – не фартануло.

Николаев – один из главных героев СКА

Но у части нижегородских промахов есть и конкретное имя – Дмитрий Николаев. Для 23-летнего вратаря это всего лишь первый сезон в КХЛ и первый плей-офф на таком уровне, но он показывает удивительно взрослую и качественную игру. Не только в понедельник – все три матча этой серии.

Даже в серии с Минском его влияние на результат не казалось таким заметным (вернее, поначалу оно было, но в худшую сторону) – хотя и там у него был сухарь с 26 сэйвами. Сегодня – 38 спасений при заметно более сложных атаках и бросках соперника. Но Дмитрий не просто тащил и реагировал на броски, но и читал ситуации.

На замене в СКА сидит более опытный Подъяпольский (3 розыгрыша Кубка Гагарина), но Николаев догонит его по сыгранным матчам в плей-офф либо в этой серии, либо в следующей. У армейцев есть четкий номер один, в котором они уверены – и Дмитрия не дергали, даже когда залетело 4 от Минска. Весьма мудро со стороны тренерского штаба.

Как итог – Николаев затаскивает серию с «Торпедо». А как бонус – он же еще и попытаться забить может, если что.

СКА вообще не заметил отсутствия Яшкина

Мы часто слышим насмешки над словами Романа Ротенберга про систему, но от нее все-таки есть заметная польза.

Перед матчем стало понятно, что не сыграет Дмитрий Яшкин, получивший травму в субботу – казалось, это на руку «Торпедо». На деле же отсутствие лидера вообще не сказалось на игре СКА. На первый план вышли другие игроки: 2+1 набрал Хайруллин, 1+1 – у Жафярова, также были очень полезны Глотов и Хуснутдинов.

Это тоже один из показателей силы СКА. У команды есть ресурс: выбыл ее лучший снайпер и капитан, а она берет и выигрывает важнейший матч в серии. К примеру, когда у «Вашингтона» вылетел Овечкин, команда моментально повалилась и за время его отсутствия поставила себя в такое положение, что практически выпала из числа претендентов на плей-офф. Армейцы же без Яшкина смогли забить три (плюс одну в пустые) – и это в кубковом матче.

Поведение Ротенберга его не красит

Заметный момент по этому матчу, серии и всему плей-офф в целом – линия поведения тренера СКА. Может быть, это не так плохо, но от Ротенберга не исходит солидность, которая присуща тренерам. Посмотрите на того же Игоря Ларионова – он не взывает к судьям после каждого спорного момента, не хамит и никому не грубит. Такое возможно, когда человек прошел большой и длинный путь в хоккее и уважает всех участников процесса.

Понятно, что у Романа совсем другая дорога, но иной раз он ведет себя как подросток, который не может совладать с эмоциями. Возможно, это дает какой-то лишний заряд игрокам СКА – только такие ситуации выглядят странно.

Все помнят его перепалку с игроками минского «Динамо» в первом раунде. Потом у Романа был какой-то своеобразный спич в адрес скамейки «Торпедо» в одной из предыдущих игр (на это обратил внимание коллега Петухов – подписывайтесь на его телеграм-канал).

Теперь же Роман снова переключился на судей и выпрашивал удаления для игроков соперника. Когда твоя команда ведет 3:0 в матче и вот-вот поведет 3-0 в серии, это смотрится глупо.

В одном из эпизодов Игорь Ожиганов получил коньком по лицу – на повторе было видно, что его задел Дамир Жафяров. Но у тренера было свое мнение, и он звал судей к лавке, чтобы те посмотрели на окровавленное лицо защитника и на фоне этого наказали игрока «Торпедо».

Через несколько минут Алексей Кручинин оказался на льду после подножки сзади – раньше судьи могли вообще дать за такое 5+20: такие нарушения приводят к падению, ударам головой об лед и травмам. Что в этот момент делает Ротенберг, которого выхватывает камера? Показывает судьям, что это была симуляция. Серьезно? Будь на месте Кручинина игрок СКА – тренер бы уже стоял у бортика и просил наказать обидчика.

Если помните, поначалу Ротенбергу и общение с прессой давалось тяжело, но тогда он поработал над собой и сейчас дает связные интервью. Не всегда он может или не всегда хочет объяснять какие-то вещи, но, по крайней мере, более-менее красиво говорит. Наверняка и здесь он поработает над собой, потому что такие вещи совсем не красят ни тренера, ни клуб, в котором он работает.

А теперь представьте, что это еще потенциальный тренер сборной, когда она вернется на международные турниры...

СКА в шаге от выхода в финал Запада, но «Торпедо» не разочаровывает

Оглянемся назад: Нижний мог и должен был забирать первую игру со СКА, которая дала петербуржцам импульс и понимание, какие коррективы надо вносить. Выиграй «Торпедо» в первом матче – сейчас при самом худшем сценарии было бы всего 1-2 в счете при четвертой игре дома. Но по факту уже 0-3, и сезон может закончиться для Ларионова и его команды в среду.

СКА имеет какой-то прирожденный инстинкт убийцы. Армейцы не всегда нейтрализовывали соперника и его атаку, но зато свои моменты в каждом матче решали практически идеально. Именно благодаря этому Питер выиграл трижды – в итоге в серии явное преимущество СКА, но по игре «Торпедо» не разочаровывает.

По созданным голевым моментам Нижний был хорош и в первой игре, и в третьей, и уж точно не заслуживал 0-3 в серии. Но есть много «но», которые пока не позволили нижегородцам выиграть хотя бы матч.

Подобные игры хорошо доказывают тезис, который работает уже много лет:  в плей-офф большое значение имеют опыт и мастерство. У кого опыта больше – тот и сыграет хладнокровнее, и примет правильное решение, и реализует свой момент. На фоне того же ЦСКА у нынешнего СКА опыта еще маловато. Но если сравнивать с «Торпедо», то разница колоссальная.

Можно зацепить у сильного, мастеровитого и опытного соперника 1-2 матча, но выиграть всю серию – очень и очень тяжело. Здорово, что Нижний сейчас этот опыт получает, но дается он очень больно.

Кубок Гагарина

Второй раунд

Торпедо – СКА 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Дата проведения
20 марта, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео
0:1 – 11 Хайруллин (Жафяров, Никишин)
0:2 – 13 Жафяров (Глотов, Рукавишников)
0:3 – 30 Никишин (Хайруллин, Хуснутдинов)
0:4 – 59 Хайруллин ()
Вратари: Кульбаков 20/23 – Николаев 38/38.

Счет в серии – 0-3

Надежда «Торпедо» в серии против СКА: от него отказались «Ак Барс» и «Локомотив», а раскрыл подход Ларионова

🤦‍♂️ 73 минуты без голов во Владивостоке (но игра была отличная)! «Адмирал» забрал у «Ак Барса» первую победу

День камбэков в Кубке Гагарина: «Магнитка» вернулась с 0:3, ЦСКА отыграл «минус 2» у «Локо». А счет во всех сериях 2-0 😱

Фото: vk.com/torpedonn

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Trash Talking
Рома, конечно, парень веселый, и видно, что субъективный и предвзятый, когда дело доходит до его команды. Хорошо это или плохо? Для собственного имиджа и репутации - плохо, но для команды - хорошо. В любой ситуации будет на стороне своего клуба, даже в проигрышной.
Однако в хоккее как в мужской игре, конечно, ценится образ кремня, холодной глыбы. Как тот же Быков или Билялетдинов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гузяка
Ответ prus_3
Торпедо дико не везет... Че-то сразу вспомнилось "везение" СКА с Минском, когда по паре автоголов в одном матче случалось.
Да этот стиль просто максимально СКА подходит - там примерно такой же хоккей, но с поправкой на уровень. Ну и в обороне такой безалаберности нет. За два последних матча у защитников СКА было 5 чистых выходов один в ноль - дважды Рукавишников и Камалов, один раз Никишин. Как кое-кто говорит, это система) Получили только с этих выходов две шайбы, а это больше, чем всё Торпедо забило в сумме за первую и третью игры.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
prus_3
Торпедо дико не везет... Че-то сразу вспомнилось "везение" СКА с Минском, когда по паре автоголов в одном матче случалось.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ гузяка
Вообще Минск пободрее смотрелся, честно говоря. Тут все время ощущение, что когда надо, СКА забьет еще.
Так и есть
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maxoc
Моментов конечно кучу не забили. Не хватает самого малого. Несколько штанг, вратарь конечно молодчик, но всё же
, надо реализовать моменты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jtztkpqjcj
Тренера найдите команде, и все будет
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гузяка
Вообще Минск пободрее смотрелся, честно говоря. Тут все время ощущение, что когда надо, СКА забьет еще.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ларик не тренер вот и всё. Если бы не милость другого нынешнего не тренера "некто РРа", его бы недокарьера даже не стартовала бы. Жаль только титул МЧМ 2020 уплыл из-за Ларика и потом сборная 2021 аж 2 шайбы в плей-офф родила против карлика и 0 против топов, когда оно главным было
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pizzatcarizza
Сегодня на прессухе спросили у Ротенберга про его жесты в адрес скамейки соперника. Сказал,что эмоции и просто так радуется,но выглядит не очень на самом деле. Странный он какой-то
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий