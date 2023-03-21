9 комментариев

Это грустно или весело? Это печально.

«Адмирал» днем дал отличный месседж нижегородцам: этих фаворитов вполне можно обыгрывать. Другой вопрос, что у дальневосточников свои методы, которые в корне отличаются от ларионовского «Торпедо».

В третьей игре серии, как и в двух предыдущих, Нижний сыграл смело – это отличный показатель, что команда не боится играть с позиции силы. Но болельщикам «Торпедо» и всем тем, кто примкнул к ним в этом сезоне, должно быть вдвойне обидно от того, что игроки создают уйму голевых моментов, не бросают играть при 0:3 в матче, но результата все равно нет.

«Торпедо» опять запороло моменты и очень легко пропустило

Причину поражения Ларионова можно описать всего двумя словами: «низкая реализация» – в серии со СКА это уже не в первый раз. И в первом матче должны были забивать больше, и во втором не все залетело.

Хорошо ли в понедельник играло «Торпедо»? Да. Забило ли «Торпедо»? Нет. В то время, как у армейцев в этом простом тесте оба ответа утвердительных. Причем шайбы Питера получилось какими-то издевательски легкими: один раз просто добили с пятачка, другой – вообще Никишин (защитник!) убежал в меньшинстве.

СКА вовремя воспользовался своими шансами – и мог уже играть от соперника, ждать новых ошибок. У нижегородцев такой роскоши не было – у них как не шла шайба в ворота, так и продолжала всячески избегать сетки СКА. Бросали из любых позиций: от синей, из слота, из кругов вбрасывания, из-под ворот, с сольных проходов, из красивых комбинаций. Лакросс разве что не пробовали сегодня – не до него немножко было.

«Сложно после игры описать эти чувства… То, что мы создавали сегодня – шайба просто не шла в ворота. И это, конечно, играло большую роль в плане уверенности и психологии», – для тех, кто не смотрел, матч речь Профессора может показаться какой-то левой отмазкой. «Ну что значит «не шла в ворота?» – да то и значит:

75 бросков за вечер, 38 – в створ. При очень приличном качестве этих самых бросков. Игроки «Торпедо» шли к успеху – не фартануло.

Николаев – один из главных героев СКА

Но у части нижегородских промахов есть и конкретное имя – Дмитрий Николаев. Для 23-летнего вратаря это всего лишь первый сезон в КХЛ и первый плей-офф на таком уровне, но он показывает удивительно взрослую и качественную игру. Не только в понедельник – все три матча этой серии.

Даже в серии с Минском его влияние на результат не казалось таким заметным (вернее, поначалу оно было, но в худшую сторону) – хотя и там у него был сухарь с 26 сэйвами. Сегодня – 38 спасений при заметно более сложных атаках и бросках соперника. Но Дмитрий не просто тащил и реагировал на броски, но и читал ситуации.

На замене в СКА сидит более опытный Подъяпольский (3 розыгрыша Кубка Гагарина), но Николаев догонит его по сыгранным матчам в плей-офф либо в этой серии, либо в следующей. У армейцев есть четкий номер один, в котором они уверены – и Дмитрия не дергали, даже когда залетело 4 от Минска. Весьма мудро со стороны тренерского штаба.

Как итог – Николаев затаскивает серию с «Торпедо». А как бонус – он же еще и попытаться забить может, если что.

СКА вообще не заметил отсутствия Яшкина

Мы часто слышим насмешки над словами Романа Ротенберга про систему, но от нее все-таки есть заметная польза.

Перед матчем стало понятно, что не сыграет Дмитрий Яшкин, получивший травму в субботу – казалось, это на руку «Торпедо». На деле же отсутствие лидера вообще не сказалось на игре СКА. На первый план вышли другие игроки: 2+1 набрал Хайруллин, 1+1 – у Жафярова, также были очень полезны Глотов и Хуснутдинов.

Это тоже один из показателей силы СКА. У команды есть ресурс: выбыл ее лучший снайпер и капитан, а она берет и выигрывает важнейший матч в серии. К примеру, когда у «Вашингтона» вылетел Овечкин, команда моментально повалилась и за время его отсутствия поставила себя в такое положение, что практически выпала из числа претендентов на плей-офф. Армейцы же без Яшкина смогли забить три (плюс одну в пустые) – и это в кубковом матче.

Поведение Ротенберга его не красит

Заметный момент по этому матчу, серии и всему плей-офф в целом – линия поведения тренера СКА. Может быть, это не так плохо, но от Ротенберга не исходит солидность, которая присуща тренерам. Посмотрите на того же Игоря Ларионова – он не взывает к судьям после каждого спорного момента, не хамит и никому не грубит. Такое возможно, когда человек прошел большой и длинный путь в хоккее и уважает всех участников процесса.

Понятно, что у Романа совсем другая дорога, но иной раз он ведет себя как подросток, который не может совладать с эмоциями. Возможно, это дает какой-то лишний заряд игрокам СКА – только такие ситуации выглядят странно.

Все помнят его перепалку с игроками минского «Динамо» в первом раунде. Потом у Романа был какой-то своеобразный спич в адрес скамейки «Торпедо» в одной из предыдущих игр (на это обратил внимание коллега Петухов – подписывайтесь на его телеграм-канал).

Теперь же Роман снова переключился на судей и выпрашивал удаления для игроков соперника. Когда твоя команда ведет 3:0 в матче и вот-вот поведет 3-0 в серии, это смотрится глупо.

В одном из эпизодов Игорь Ожиганов получил коньком по лицу – на повторе было видно, что его задел Дамир Жафяров. Но у тренера было свое мнение, и он звал судей к лавке, чтобы те посмотрели на окровавленное лицо защитника и на фоне этого наказали игрока «Торпедо».

Через несколько минут Алексей Кручинин оказался на льду после подножки сзади – раньше судьи могли вообще дать за такое 5+20: такие нарушения приводят к падению, ударам головой об лед и травмам. Что в этот момент делает Ротенберг, которого выхватывает камера? Показывает судьям, что это была симуляция. Серьезно? Будь на месте Кручинина игрок СКА – тренер бы уже стоял у бортика и просил наказать обидчика.

Если помните, поначалу Ротенбергу и общение с прессой давалось тяжело, но тогда он поработал над собой и сейчас дает связные интервью. Не всегда он может или не всегда хочет объяснять какие-то вещи, но, по крайней мере, более-менее красиво говорит. Наверняка и здесь он поработает над собой, потому что такие вещи совсем не красят ни тренера, ни клуб, в котором он работает.

А теперь представьте, что это еще потенциальный тренер сборной, когда она вернется на международные турниры...

СКА в шаге от выхода в финал Запада, но «Торпедо» не разочаровывает

Оглянемся назад: Нижний мог и должен был забирать первую игру со СКА, которая дала петербуржцам импульс и понимание, какие коррективы надо вносить. Выиграй «Торпедо» в первом матче – сейчас при самом худшем сценарии было бы всего 1-2 в счете при четвертой игре дома. Но по факту уже 0-3, и сезон может закончиться для Ларионова и его команды в среду.

СКА имеет какой-то прирожденный инстинкт убийцы. Армейцы не всегда нейтрализовывали соперника и его атаку, но зато свои моменты в каждом матче решали практически идеально. Именно благодаря этому Питер выиграл трижды – в итоге в серии явное преимущество СКА, но по игре «Торпедо» не разочаровывает.

По созданным голевым моментам Нижний был хорош и в первой игре, и в третьей, и уж точно не заслуживал 0-3 в серии. Но есть много «но», которые пока не позволили нижегородцам выиграть хотя бы матч.

Подобные игры хорошо доказывают тезис, который работает уже много лет: в плей-офф большое значение имеют опыт и мастерство. У кого опыта больше – тот и сыграет хладнокровнее, и примет правильное решение, и реализует свой момент. На фоне того же ЦСКА у нынешнего СКА опыта еще маловато. Но если сравнивать с «Торпедо», то разница колоссальная.

Можно зацепить у сильного, мастеровитого и опытного соперника 1-2 матча, но выиграть всю серию – очень и очень тяжело. Здорово, что Нижний сейчас этот опыт получает, но дается он очень больно.

Второй раунд

Счет в серии – 0-3

Фото: vk.com/torpedonn