Два года назад был третьим вратарем «Витязя», а сейчас привел фарм «Каролины» к главному трофею АХЛ

Карьера Петра Кочеткова – американские горки.

Январь 2019 года. Кочетков феерит на МЧМ, становится лучшим вратарем турнира и помогает молодежке взять бронзу.

Июнь 2019 года. «Каролина» выбирает Петра во втором раунде драфта – достаточно высоко для вратаря.

Январь 2020 года. Кочетков оказывается в МХЛ и получает семь шайб в свои ворота за два матча в составе «Русских Витязей».

Что могло пойти не так за один год? Почему карьера талантливого вратаря покатилась под откос за такой короткий промежуток времени?

В сезоне-2018/19 молодой Кочетков плавно подводился к основе «Сочи» – он здорово играл в ВХЛ за «Рязань» (93% отраженных бросков и коэффициент надежности 2,13), откуда и получил приглашение в молодежную сборную. Следующий сезон Петр должен был начать в основе «Сочи» в тандеме с одним из героев МЧМ-2011 Дмитрием Шикиным.

Но здесь вмешался СКА. И после этого в карьере Петра начались реальные приключения. В Питере он играл мало, получалось не очень, и уже в октябре 2019-го его отправили в Подольск как не оправдавшего.

«В СКА я неправильно относился к некоторым хоккейным мелочам, – рассказывал Кочетков в интервью Sports.ru. –. Я понимал, что меня брали с перспективой на первого номера команды. Если бы мне не предоставили шанса, то можно говорить, что переход пагубно отразился на мне. Но я начинал сезон основным вратарем и объективно не смог потянуть этот уровень. Были жизненные обстоятельства, с которыми я перестал справляться, и они также повлияли на мою карьеру в СКА».

Мало кто готов признаваться в каких-то своих ошибках публично. Кочетков и на льду такой же прямой. Вспомните, как он закусился с Маршандом, что потом надоедливого канадца еще и оштрафовали на пять тысяч долларов. В тот момент Петр влюбил в себя болельщиков «Каролины» и еще 30 команд лиги. В АХЛ Кочетков тоже кошмарит нападающих.

Время в «Витязе» Кочетков потерял. Его преследовали травмы, ушла уверенность, и в итоге он свалился до МХЛ. «Меня прибил обмен в Подольск, где я не чувствовал ни уверенности, ни поддержки с чьей-либо стороны. Вот там я полностью расклеился, выпал из реальности», – признавался Петр.

Спасти карьеру помог Владимир Куликов – тренер вратарей «Торпедо». Он работал с Кочетковым в молодежке и был одним из инициаторов его обмена из «Витязя». После МЧМ-2019 Куликов вспоминал, как Петр попал на карандаш тренерам сборной. «Его матчи наблюдал по видеотрансляциям. «Капитан» на тот момент шел на последнем месте в МХЛ. Главным тренером в Ступино был Дмитрий Гоголев, и я получил от него положительные рекомендации. Когда команда идет на последнем месте, вратарю уделяется не так много внимания. У Кочеткова на тот момент не было мегастабильности, но, несмотря на результаты команды, играл он достойно», – рассказывал Куликов «Чемпионату» .

После обмена в «Торпедо» агент Александр Черных в интервью Sport24 буквально предсказал будущее и в какой-то степени подтвердил роль Куликова в прогрессе Петра: «Возможно, Кочетков не сошелся в чем-то с тренером «Витязя». Так что не скажу, что карьера Пети развивается как-то неправильно. Думаю, что с другим тренером по вратарям мы увидим совсем другого Кочеткова. И все у него будет замечательно».

В Нижнем Кочетков действительно ожил, вернулся в реальность, почувствовал доверие тренерского штаба, выиграл конкуренцию и стал похожим на себя прежнего. Все шло неплохо, Петр показывал хорошую статистику (92,6% отраженных бросков и коэффициент надежности 2,23), «Торпедо» боролось за попадание в плей-офф, но тут КХЛ аж на два месяца остановила сезон из-за вспышки коронавируса и для подготовки сборной к Олимпиаде. Кочетков от этого только выиграл! Да-да, он вообще едва ли не главный бенефициар этого странного решения лиги.

Когда стало ясно, что регулярка продолжена не будет, Петр сорвался в Америку – у него уже был контракт с «Каролиной», а в «Торпедо» он находился в аренде. «Только сезон подвис, мы начали рассматривать все варианты. Не хотелось закончить год в январе, поэтому мне сказали заняться документами. А после официального объявления было совместно решено лететь за океан», – рассказывал Кочетков «РБ Спорт» .

Один из близких товарищей Кочеткова и его партнер по «Капитану», «Сочи» и молодежной сборной Степан Старков как-то сказал, что Петр цепляется всеми силами за каждый шанс, который ему представляется. Так получилось и сейчас. Кочетков с ноги открыл дверь в АХЛ, стал лучшим новичком лиги в марте, выиграл 13 из 15 матчей в составе фарма «Каролины» и получил шанс дебютировать в НХЛ из-за травмы двух вратарей «Харрикейнс».

После вылета «ураганов» из плей-офф было очевидно, что Петр поедет в АХЛ помогать «Чикаго Вулвс». Там уже «волки» вовсю гремели и без него, и спокойно выиграли две серии – у «Рокфорда» (3-0) и «Милуоки» (3-1). А входить в игру по ходу плей-офф, да еще и когда команда на ходу – уже непросто. Тут и тренерам голову надо поломать, в какой именно момент лучше дать шанс.

Первый выход на лед в Кубке Колдера произошел во второй игре финала Запада со «Стоктоном». Петр подтащил тогда, когда это было нужно, сделал 33 сэйва, а партнеры помогли и забили победную за 18 секунд до сирены – все отлично. Следующий матч проводил его более опытный напарник Алекс Лайон, и он сыграл на ноль. Счет в серии уже 3-0, выход в финал кубка близок, Кочетков снова получает шанс… и «съедает» четыре шайбы с 38 бросков. Его «Чикаго» проиграл в овертайме.

В следующей встрече снова выходит его сменщик – и он тоже проигрывает. Счет уже 3-2, от огромного преимущества остался лишь скользкий перевес, плюс психологическое преимущество уже у соперника. На шестую игру тренер снова поставил Петра. Кочетков не подвел – 28 сэйвов и первый шатаут в Северной Америке, который вывел его команду в финал Кубка Колдера.

За стартом финальной серии Петр наблюдал со скамейки, пока Лайон получал в свои ворота пятерку от «Спрингфилда». А дальше пришло его время. Тренер «Вулвс» отказался от ротации вратарей, и доверился Кочеткову. Три победы в трех матчах, 97 сэйвов и один «сухарь» – этот парень сделал счет в серии 3-1. Эй, а где кубок? Сейчас Кочетков принесет. Это просто невероятно. В сумме с регуляркой Петру понадобилась всего 21 игра, чтобы всем стало понятно – на уровне АХЛ он доминирует.

Последний матч финала, в свой день рождения, Кочетков смотрел со скамейки. Команда отблагодарила вратаря за помощь в решающие моменты плей-офф, спокойно убрала «Спрингфилд» в пятой игре и сделала Петру подарок – теперь он обладатель Кубка Колдера.

Все это похоже на сказку. Сезон для Кочеткова длился почти год, сборы у команд КХЛ начинаются в середине июля. Петр поиграл за «Торпедо» в КХЛ, потом победно ворвался в АХЛ и даже неплохо дебютировал в НХЛ. И не только в регулярке, но еще и в Кубке Стэнли!

А был бы такой рывок, если б не тот обмен в СКА и потерянное время в «Витязе»? Наверное, действительно иногда нужно опуститься на дно, чтобы сильнее оттолкнуться и выплыть наверх. Это пример всем: терпи, работай и успех придет.

На МЧМ-2019 Кочеткову не удалось пробиться в финал и побороться за золото, но три года спустя он взял первый серьезный трофей в карьере. Потому что всегда цепляется за свои шансы.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Владимир Федоренко, Крис Бэрри; instagram.com/pyotr_kochetkov; instagram.com/chikagowolves