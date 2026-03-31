Сорокин пропустил 7 голов впервые в сезоне – 21 сэйв из 28 в матче с «Питтсбургом»
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отбил 21 бросок из 28 в матче с «Питтсбургом» (3:8) и при счете 3:7 был заменен на 48-й минуте на Давида Риттиха (2 сэйва из 3).
Россиянин пропустил 7 голов в одной игре впервые в сезоне.
Всего в 49 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету Сорокина 28 побед при 90,9% сэйвов и коэффициенте надежности 2,58.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
2 комментария
Илья, соберись!
и защита у Айлс сегодня пожарила....