2

Сорокин пропустил 7 голов впервые в сезоне – 21 сэйв из 28 в матче с «Питтсбургом»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отбил 21 бросок из 28 в матче с «Питтсбургом» (3:8) и при счете 3:7 был заменен на 48-й минуте на Давида Риттиха (2 сэйва из 3).

Россиянин пропустил 7 голов в одной игре впервые в сезоне.

Всего в 49 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету Сорокина 28 побед при 90,9% сэйвов и коэффициенте надежности 2,58.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoИлья Сорокин
logoАйлендерс
logoНХЛ
logoПиттсбург
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
После таких поражений можно и не получить Везину....
Илья, соберись!
и защита у Айлс сегодня пожарила....
Везиииинуууууууу!!!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем