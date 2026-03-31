Шипачев про 4-0: «Все игры напряженные. «Динамо» здорово играло, но у Минска получилось немного получше»

Шипачев про 4-0: «Динамо» здорово играло, но у Минска получилось получше.

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев оценил победу над московским «Динамо » (4-0) в серии 1-го раунда Кубка Гагарина.

— Хорошая серия, все игры напряженные. Очень рад, что победили.

— Какой матч был самым трудным?

— Они все непростые. Когда мы дома играли, два периода вели лишь 1:0. Соперник серьезный, они здорово играли. Но у нас немного получилось получше.

— Серия против московского «Динамо», вашей бывшей команды, стала для вас особенной?

— Я играл четыре года в этом клубе. Было приятное время. Приезжаю в дворец, где выступал раньше, много болельщиков. Много знакомых ребят. Я очень рад, что мы тут победили.

— Минское «Динамо» повзрослело за этот год? Вы готовы для больших дел?

— Об этом вообще не стоит говорить. Есть ледовая площадка, на которой надо доказывать, чего ты стоишь. А просто болтать — это последнее дело, – сказал Шипачев.