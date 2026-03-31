  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Пыленков про 0-4 от Минска: «Динамо» забило мало голов. В двух матчах уступили в овертайме. Дальше идет лучшая команда»
0

Пыленков про 0-4 от Минска: «Динамо» забило мало голов. В двух матчах уступили в овертайме. Дальше идет лучшая команда»

Пыленков про 0-4 от Минска: «Динамо» забило мало голов.

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков оценил вылет из 1-го раунда Кубка Гагарина после поражения от минского «Динамо» (0-4).

— Что было не так в этой серии?

— Мы забили мало голов. Поэтому такой результат.

— До серии вы думали, что можете на равных с ними биться? Там очень сильная команда.

— Но у нас тоже есть неплохая команда, много лидеров. Счет начинался с 0–0. К сожалению, так получилось.

— Вы видите себя в новом «Динамо»? Впереди — большая перестройка.

— А вы откуда знаете, что она будет?

— К этому все идет.

— Вам виднее, я не знаю. Но у меня есть контракт с «Динамо» еще на один год. Поживем — увидим.

— Не пожалели, что в том году продлили контракт? Могли бы уехать в НХЛ.

— Всему свое время. Нет, не пожалел. У нас отличная команда, коллектив. Увы, так получилось, что в этом сезоне от нас ушли Алексей Николаевич [Кудашов] и Андрей Борисович [Скопинцев]. Потом команда собралась, но плей‑офф не удался.

— Их уход стал причиной такого результата?

— Было неприятно, да.

— Вы верите в то, что сезон закончен?

— С трудом. В двух матчах уступили в овертайме. Тяжелая серия. К сожалению, дальше идет лучшая команда, — сказал Пыленков.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
logoДаниил Пыленков
logoДинамо Минск
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Вячеслав Козлов о вылете «Динамо»: «Тяжело выиграть серию с одним голом за матч. Минск превосходил нас во многих компонентах»
41 минуту назад
Квартальнов о серии с «Динамо» Москва: «4-0 – бомбический результат. Галиев поставил точку в овертайме, он элитный хоккеист. У нас сегодня были 22 героя»
вчера, 21:41
Фанаты скандировали «Кудашов» после вылета московского «Динамо» из плей-офф
вчера, 21:30Видео
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Питтсбург» забил 8 голов «Айлендерс», «Колорадо» принимает «Калгари», «Вегас» против «Ванкувера», «Сент-Луис» в гостях у «Сан-Хосе»
8 минут назадLive
Вячеслав Козлов о вылете «Динамо»: «Тяжело выиграть серию с одним голом за матч. Минск превосходил нас во многих компонентах»
41 минуту назад
Гудас сыграет против «Торонто», несмотря на травму: «Беру ответственность за свои ошибки»
вчера, 21:58
Квартальнов о серии с «Динамо» Москва: «4-0 – бомбический результат. Галиев поставил точку в овертайме, он элитный хоккеист. У нас сегодня были 22 героя»
вчера, 21:41
Фанаты скандировали «Кудашов» после вылета московского «Динамо» из плей-офф
вчера, 21:30Видео
«Динамо» Москва вылетело в 1-м раунде Кубка Гагарина впервые с 2023 года
вчера, 21:15
Гришин о драке в матче с «Авангардом»: «Пастухов молодец, Долженков – габаритный парень, на голову выше, но Илья показал мужской характер. Он здорово выглядел в этом бою»
вчера, 20:59Видео
«Динамо» Минск вышло во 2-й раунд Кубка Гагарина во 2-м сезоне подряд. Клуб впервые в истории всухую выиграл стартовый этап плей-офф КХЛ
вчера, 20:49
Минское «Динамо» первым вышло во 2-й раунд Кубка Гагарина, выиграв 4-0 серию с московским. Команда Квартальнова победила в 4-м матче во 2-м овертайме – 2:1
вчера, 20:22
Кубок Гагарина. «Динамо» Москва уступило «Динамо» Минск, «Авангард» победил «Нефтехимик», «Спартак» проиграл «Локомотиву», «Сибирь» обыграла «Металлург»
вчера, 20:11
Ко всем новостям
Последние новости
Гришин про 2:5: «Нефтехимик» провалил начало. «Авангард» был быстрее и наглее, мы долго принимали решения»
16 минут назад
Малкин пропускает 4-й матч подряд из-за травмы – против «Айлендерс»
29 минут назад
Подъяпольский о вылете «Динамо»: «Каждый должен в себе покопаться. В следующем сезоне сделаем выводы и станем сильнее. У нас хорошая команда, могли идти за кубком»
вчера, 21:24
Хартли о 2:0 со «Спартаком»: «Очень важная победа. Хорошо, что быстро забросили в начале, 2-й гол дал нам возможность на ошибку, но Исаев сыграл здорово»
вчера, 20:35
Долженков подрался с Пастуховым в матче «Авангарда» и «Нефтехимика»
вчера, 19:28Видео
Кожевников о плей-офф: «ЦСКА смотрится посильнее. СКА играет неплохо, но как-то без зубов»
вчера, 18:48
Косолапов про гол за 1 секунду до конца 2-го овертайма с «Металлургом»: «Появилось чувство, что шайба вот-вот залезет, запрыгнет в ворота. Всю душу вложил в этот бросок»
вчера, 18:39
Тренер вратарей «Ирбиса» о детском хоккее: «Некоторых с личными водителями привозят, а ребенок сидит в кресле и говорит: «Не хочу, не буду». Тяжело так заиграть в хоккей»
вчера, 15:56
«Вместе обосрались, вместе будем и выбираться». Дергачев об атмосфере в «Нефтехимике» после поражения от «Авангарда» в 3-м матче
вчера, 15:28
Фридман об отставке Кэссиди: «Отношения тренера и игроков «Вегаса» испортились в середине серии с «Эдмонтоном» в прошлом сезоне. Были очень напряженные встречи»
вчера, 14:56
Рекомендуем