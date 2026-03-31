Вячеслав Козлов после вылета «Динамо»: «По составу наверняка будут изменения. Может, и в тренерском штабе»

Вячеслав Козлов: в составе «Динамо» наверняка будут изменения.

Тренер московского «Динамо » Вячеслав Козлов считает, что в составе команды, скорее всего, произойдут изменения.

Бело-голубые вылетели из Кубка Гагарина, проиграв в 1-м раунде минскому «Динамо» (0-4).

— Можно ли сказать, что «Динамо» не дало вам усиление по ходу сезона?

— Сейчас можно много что говорить. Надо все переосмыслить. Я не хочу ни на кого сваливать вину. Мы не прошли первый раунд. Сейчас сложно говорить. Тут и моя вина есть. Надо было отдавать кого‑то, когда нам предлагали сделки. Мы сохраняли ребят. Можно было взять хоккеиста, а он не заиграет.

— Нынешний проект «Динамо» изжил себя? Нужна ли перестройка команде?

— Я думаю, что да. Этот состав набирался летом, достаточно возрастные ребята. Наверное, будут какие‑то изменения. Может быть, и в тренерском штабе. Угадать это трудно. И по составу изменения будут наверняка.

— Перед стартом плей‑офф вы говорили с руководством о целях?

— Когда меня утверждали, была цель — выйти в финал. Я это знал, на это соглашался.

— Фанаты после матча скандировали фамилию Кудашова. Вы согласны, что его увольнение повлияло на сезон?

— Да, это было болезненное решение. Но я не хочу комментировать ходы руководства. Вопрос не ко мне. Я как мог пытался на это решение повлиять. Но не всегда это возможно.

— Чему вы научились в этой серии как главный тренер?

— Обидно, что серия закончилась в четырех встречах. Обидно проиграть дома. Два последних матча мы уступили в овертайме. Не нашлось у нас лидера, который мог бы сделать решающий бросок. Для молодых ребят это большой опыт. Но он неприятен, — сказал Козлов.