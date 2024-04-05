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«Ливерпуль» в Манчестере, финал Кубка Испании без гламура. Топ-футбол на выходные

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Что мы смотрим и чего ждем:

Программу составили Артем Денисов, Вадим Лукомский, Слава Палагин, Андрей Клещенок и Тимур Боков.

Пятница. 5 апреля

Наверное, последний шанс «Марселя» зацепиться за место в ЛЧ

«Марсель» приедет в гости к «Лиллю» – четвертой команде Франции. Это пограничная позиция, дающая путевку в ЛЧ, но в квалификацию, а не сразу в группу. «Марсель» отстает от «Лилля» на семь очков за семь туров до конца. Шанс угнаться будет только при победе в очном матче.

«Лилль» выглядит более цельной командой, и это неудивительно. «Марсель» постоянно меняет тренеров, тогда как «Лилль» управляется Паулу Фонсекой, и его качественная работа – главный фактор, почему «Лилль» борется за ЛЧ.

Кстати, у «Марселя» есть другой шанс попасть в ЛЧ – выиграть Лигу Европы. Но из оставшихся восьми команд «Марсель» явно не кажется фаворитом.

Суббота. 6 апреля

Игра 1-в-1 «Милана» против маленького «Лечче», ломающего персоналки

Система Пиоли не бог весть что, но у нее есть выдающаяся особенность: она подстроена под плюсы индивидуальностей. Поэтому зависит от них, но когда лидеры в форме – прекрасна. Сейчас на «Милан» приятно смотреть, причем не только из-за 6 побед подряд – из-за ярких персональных шоу.

«Лечче» набрал 4 очка в 2 матчах с Лукой Готти. Выглядел стильно и дерзко. Тренер начал с работы над атакующими механизмами, и первое, что показали апулийцы при нем – впечатляющую легкость в сокрушении оборон, нацеленных на персоналку. Последняя линия Пиоли использует ее почти всегда, причем играет высоко – поэтому матч не такой проходной, как кажется.

«Байер» будет взламывать «Унион»

Напрашивается слишком предсказуемый сценарий: «Унион» будет 90 минут отбиваться в низко-среднем блоке от позиционных атак «Байера». Правда, против «Байера» важно отбиваться и после 90-й минуты. 

Смотреть на свой страх и риск. Хотя фиксировать матчи, которые могут остаться легендарными в истории «Байера» (и вообще всей Бундеслиги), все-таки дельное занятие.

Римское дерби в новой обертке: Тудор против Де Росси

Самое воинственное дерби на итальянском топ-уровне, которое даже Моуринью не всегда удавалось облечь в серость, сейчас особенно интересно – из-за оберток, в которые завернули «Рому» и «Лацио» новые тренеры. Кроме очевидного интереса к тому, во что они превращаются, есть другая яркая деталь.

В матче встретятся две системы персонального прессинга: одна почерпнута у Ди Франческо, другая – у Юрича.

Проверка для суперзащиты «Арсенала»

В прошлом сезоне «Брайтон» похоронил надежды «Арсенала» на титул, отгрузив три на «Эмирейтс». Условия изменились, поэтому ставим планку чуть ниже: сможет ли команда Де Дзерби создать хотя бы один момент? 

Для соперников «Арсенала» даже это тяжелейшая задача в 2024-м: у семи команд не получилось совсем, еще три выжали только один явный шанс. В ряду избранных – «Ноттингем», «Брентфорд» и «Сити». Присоединится ли к ним «Брайтон», у которого наметились проблемы с атакой?

«Дортмунд», нельзя страдать против «Штутгарта» в третий раз за сезон

«Дортмунд» уже дважды сыграл против «Штутгарта». Хотя правильнее сказать, что «Штутгарт» играл против «Дортмунда», давил прессингом, создавал красивые комбинации. А «Дортмунд» страдал. Так было в первом круге Бундеслиги, так было и в 1/8-й Кубка Германии. «Штутгарт» победил в обоих случаях. 

Сейчас же «Боруссия» показывает более качественный футбол. Но и «Штутгарт» не просаживается! Поэтому имеем право ждать реально хорошей игры. И драмы, конечно. Это ведь гонка за топ-3: «Штутгарт» пока держит бронзу (57 очков), «Дортмунд» при победе почти догонит (53), его преследует «Лейпциг» (50). И только двое из тройки гарантируют место в ЛЧ.

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Зачем болельщику «Ливерпуля» смотреть чемпионат Португалии?

Там в субботу «Спортинг» – «Бенфика». Может так получиться, что этот матч будет олицетворять настоящее против будущего для болельщиков «Ливерпуля».

Рубен Аморим – один из претендентов на тренерское место после Юргена Клоппа. Он играет с тройкой центральных защитников в более выжидательном стиле, чем привыкли болельщики «красных» (пускай от сезона к сезону становится более атакующим).

Рогер Шмидт – адепт немецкой школы зонного, ориентированного на мяч прессинга. Как Юрген Клопп.

Есть нюансы. Например, в более идейно чистом виде «Бенфику» мы наблюдали в прошлом сезоне. Без Энцо Фернандеса прессинг уже не тот. Но в широком смысле встречу действительно можно трактовать как столкновение философий. А еще это ключевой момент чемпионской гонки – пока в таблице 68:67 в пользу «Спортинга».

Эмоциональный финал Кубка Испании

«Атлетик», один из главных старожилов испанского футбола, не выигрывал Кубок аж с 1984-го. Прошло 40 лет! 

«Мальорка» брала королевский трофей не так давно, в 2003-м. В той команде зажигал молодой Самюэль Это’О, хотя тащил форвард Вальтер Пандиани. 

Из тактических интриг: «Мальорка» здорово ограничивает топ-соперников, к которым точно относится «Атлетик». Баски стали прагматичнее с Эрнесто Вальверде, но иногда закипают. В этом шанс «Мальорки». Команда Агирре должна вывести соперника на эмоции.

Вероятный сценарий – тотальный хаос с постоянными скоростными атаками.

Воскресенье. 7 апреля

Поставит ли «Юнайтед» вторую подножку «Ливерпулю»?

«Ман Юнайтед» – самая непредсказуемая команда АПЛ прямо сейчас. Характерная цитата Роя Кина: «Никогда не знаешь, что они выкинут в следующий раз». 

Перед паузой на игры сборных рандом, присущий «МЮ», спродюсировал драматичный кубковый матч с «Ливерпулем» и, вероятно, один из самых приятных вечеров на «Олд Траффорд» в эпоху после Фергюсона. 

Сейчас ремейк в рамках АПЛ. С мотивацией у «МЮ» снова должен быть порядок: подставить подножку рвущемуся к титулу «Ливерпулю» всегда чертовски приятно. Тем более у «Юнайтед» есть опыт: выезд на «Олд Траффорд» в сезоне-2018/19 съел у команды Клоппа важный очковый перевес над «Сити». 

Задача Юргена – напомнить игрокам о важности контроля над столь хаотичным соперником. В кубковом матче упустили его в очень важный момент второго тайма.

Стамбульское дерби в многострадальном Суперкубке Турции. «Фенербахче» готовит хитрый план по сливу – решатся?

«Галатасарай» и «Фенербахче» разрывают турецкую лигу – идут на первых двух позициях с 30-очковым (!!!) отрывом от третьего места. Встреча за Суперкубок – потенциальная суперафиша.

Изначально матч планировался на 29 декабря в Саудовской Аравии, но его скандально отменили за 10 минут до начала – когда команды уже были на стадионе. Причина – саудовцы не разрешили игрокам выйти на поле в футболках с изображением Мустафы Кемаля Ататюрка (мы писали об этом подробнее тут). 

Сейчас же самый многострадальный Суперкубок в истории попал под новый скандал – в рамках квеста «Фенербахче» по выходу из чемпионата. На этой неделе было голосование. Вопрос о выходе из чемпионата отложили на три месяца (то есть вернутся к нему только после окончания сезона). А вот в качестве промежуточной меры было предложено бойкотировать Суперкубок.

Просто отказаться от матча без санкций со стороны федерации «Фенер» не может, поэтому они собираются слиться хитрее. Приедут с минимально положенными по регламенту 9 игроками (пишут, что это будут футболисты молодежки). Три из них изобразят травмы – и после того, как команда останется вшестером, судья остановит встречу и зафиксирует техническое поражение, но без дальнейших санкций.

Звучит как страшилка даже по меркам турецкого футбола, но следить за историей точно стоит.

Понедельник. 8 апреля

Эндрику и «Палмейрасу» нужно отыграть 0:1 в финале Паулисты

Будущей звезде «Реала» Эндрику предстоит важный шаг по укреплению домашнего наследия (и мы про 17-летнего парня!). В первом финальном матче «Палмерас» проиграл вылетевшему «Сантосу» – 0:1. 

Теперь домашний матч, который тоже покажет Sports. Квест Эндрика сопроводят комментаторы Вадим Лукомский и Тимофей Синявский.

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«Челси» – «Ман Юнайтед»: почему ТАААК весело? Разбор

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Octavio Passos, Richard Heathcote, Christof Koepsel; Fabiano Martins/Global Look Press

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