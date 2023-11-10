Дерби заряженных Сарри и Моуринью, Кузяев против Головина. Этот футбол мы ждем

И «Челси» – «Ман Сити»!

Перед очередной паузой на сборные не хочется скучать. Наверное, и не получится – в топ-лигах хватает интригующих матчей.

Программу составили Вадим Лукомский, Тимур Боков, Слава Палагин и Андрей Клещенок.

Суббота. 11 ноября

«Тоттенхэм» без половины основы – посыпятся?

Еще неделю назад «Тоттенхэм» лидировал в АПЛ и, может, даже грезил о титуле, а теперь вынужден зализывать раны. Героический проигрыш «Челси» пополнил фан-базу «шпор», но лишил Энджа Постекоглу половины основы. Загибайте пальцы: из-за травм выбыли Микки ван де Вен и Джеймс Мэддисон, из-за дисквалификации – Кристиан Ромеро (три игры) и Дестини Удоджи (одна).

Особое беспокойство – за оборону. В распоряжении Энджа остался один профильный центрдеф – Эрик Дайер с нулем появлений в старте на АПЛ. Матч с «Челси» англичанин сначала доигрывал в паре с Эмерсоном Роялом (правый фулбек), а потом с Пьером-Эмилем Хейбьергом (опорник). Эксперименты неизбежны, поэтому напрашивается вопрос: неужели Эндж продолжит играть в свой футбол без оглядки на исполнителей? И если да, то каким будет исполнение? Матч с «Вулверхэмптоном» смотрим, чтобы получить ответ.

Романтичный «Штутгарт» – удобная мишень для «Боруссии»?

«Штутгарт» притормозил без Серу Гирасси – два поражения подряд. Оба раза доминировали по ударам, владению и моментам, но не хватало реализации. Команда точно не утратила неповторимый радикально атакующий стиль.

Матч с «Боруссией» должен получиться приятным для просмотра для нейтральных зрителей. Не факт, что будет таким для болельщиков «Штутгарта». В нынешнем состоянии команда выглядит удобной мишенью для «Дортмунда», который обожает наказывать, играя вторым номером. Альтернатива – все же поверить, что Дениз Ундав научится попадать из вратарской.

Встреча двух учеников Пепа

Влияние Гвардиолы на современный футбол можно оценить в эти выходные на «Эмирейтс». Встречаются два его ученика – Микель Артета и Венсан Компани. Бельгиец как-то раз назвал Артету естественным продолжением Пепа. А начав тренерскую карьеру, сам не скрывал, что его вдохновил именно Гвардиола. Даже в игровые годы в «Сити» сравнивал себя со студентом, который каждый день приходит на лекции к профессору.

Общая черта «Арсенала» и «Бернли» – структура владения, которая максимально похожа на ту, что использует Пеп. Ключевое отличие – пропасть в исполнителях. «Арсенал» – топ, который даже в момент перестройки (как сейчас) пылесосом собирает очки. «Бернли» – наивный аутсайдер, который привозит по два мяча за игру. Против топ-клубов новичку достается особенно больно, поэтому отдельно последим за поведением Компани. Возможно, нужда в очках заставит его отказаться от идей Пепа и сыграть прагматичнее?

«Реймс» снова не проиграет «ПСЖ»?

Уилл Стилл дважды играл против «ПСЖ» – пока ноль поражений. Недавно тренер «Реймса» рассказал, что на тренировке перед последним матчем отрабатывал судейство в пользу «Парижа». Перспективный наброс. И впечатляющая детализация при подготовке.

Это фишка Стилла. Его команды адаптируются под соперников, готовят персонализированные розыгрыши и прессинг. Это делает каждый его матч против «ПСЖ» обязательным к просмотру. Обычного автобуса не будет. Ждем что-то тоньше.

Кузяев против Головина в Лиге 1

В субботу вечером «Гавр» принимает «Монако». Далер Кузяев и Александр Головин должны выйти в старте. Для многих это уже достаточный повод.

На самом деле все даже круче: если команды выйдут в привычных схемах, российские футболисты будут пересекаться по зонам – Кузяев как правый опорный полузащитник в 3-4-2-1, а Головин как созидатель левого полуфланга в 3-4-2-1 своей команды.

Сдерживание Головина в текущей форме – важная задача любого соперника «Монако». Кузяев с большой вероятностью будет ключевой частью ловушки, которую готовит Лука Элснер.

Детский сад «Валенсии» против «Реала»

«Мадрид» играет с «Валенсией». Она неожиданно хороша на старте сезона.

«Валенсия» – самая молодая команда Ла Лиги. Уже сияют в старте вингеры Франсиско Перес и Диего Лопес, хавбеки Уго Гонсалес, Пабло Госальбес, защитники Хесус Васкес и Кристиан Москера.

Главный бриллиант – Хави Герра. Он заиграл еще в прошлом сезоне, но теперь вышел на уровень лучших в лиге. Герра – центральная фигура в полузащите, много обостряет и не боится брать игру на себя.

Хави разрывал центр поля «Атлетико». Повторит с «Мадридом»?

Воскресенье. 12 ноября

Чуть-чуть искусства: встреча самых зрелищных околотопов Серии А

Два самых зрелищных середняка лиги, которые, может, и не середняки вовсе – по осени превосходство в тренерском уровне нивелировало отставание от клубов вроде «Ромы». Гарантирован хороший темп, изящные решения во владении от Мотты и подавляющее давление от Итальяно.

Персональные рекомендации – Джошуа «Новый Кейн» Зиркзее, уже заговоривший о переходе в большой клуб, и удивительный Рикки Орсолини. Он нестабилен, но в настроении показывает впечатляющий класс – на всякий случай подсвеченный шедевральными голами.

Автобусный «Унион» может остановить «Байер»?

«Унион» проиграл восемь матчей подряд в Бундеслиге, но есть один параметр, в котором они превосходят лидирующий «Байер». Допущенные в убойную зону передачи – 41 против 51 у «Леверкузена». Команда Хаби в этом отношении на четвертом месте, а «Унион» – второй.

Берлинцы ужасно проявляют себя в сценарии, когда надо отыгрываться, часто привозят после ошибок и пускают необязательные голы, но именно в структурном плане у них все еще недооценено хорошая оборона. Это означает, что в матче, где соперник забирает мяч и дает припарковаться, они будут опасны, несмотря на текущую форму. А ведь «Байер» поступит именно так.

Пожалуй, команда Хаби слишком хороша, чтобы терять очки дома против «Униона», но матч будет столкновением радикальных стилей, в котором «Байеру» придется труднее, чем кажется (если только не случится быстрого гола, после которого «Униону» снова придется играть в неудобном сценарии).

Воспитанник «Сити» попробует проучить «Сити» (и Пепа)

В конце августа Пеп поставил крест на карьере Коула Палмера в «Сити» – переход Жереми Доку перекрыл талантливому англичанину доступ в старт. Пеп явно не жалеет: трансфер Доку стал одним из лучших, бельгиец в каждом матче приносит пользу через дриблинг и проходы в штрафную. В отличие от Грилиша, ему вообще не потребовалось время на адаптацию: Доку уже оформил больше по гол+пас, чем Джек в дебютном сезоне.

Тем временем Палмер не только получает игровые минуты (то, за чем уходил), но и становится одним из лидеров «Челси». Играет в более тонкой манере, которая уже удостоилась сравнений с Месутом Озилом. Из-за разницы в стиле не ждем прямой дуэли между Доку и Палмером. Следим за решительностью Коула, с которым Пеп решил не возиться, несмотря на очевидный потенциал.

Римское дерби, приправленное ссорой Сарри и Моуринью

Матч, в котором будет мало того, что предложит столкновение «Болоньи» и «Фиорентины» – элегантности, агрессии, скоростей. Но римскому дерби все это не обязательно. Здесь страсть, ненависть, рубка. Здесь вековая вражда. Здесь две команды, между которыми было меньше переходов, чем между «Реалом» и «Барсой».

Ссора тренеров добавит актуальности вневременному соперничеству. Любопытно еще, какими предстанут обе команды. «Лацио» страдает от кризиса идентичности. «Рома» по осени неожиданно агрессивна – по крайней мере с теми, кто позволяет.

Будет весело, если Жозе и Сарри поменяются ролями.

В Севилье всегда жарко

Фаворит дерби – «Бетис», в котором сверкает Иско.

Испанец нашел себя в системе Пеллегрини: тренер освободил его от черновой работы и дает творить. Лишь Алеиш Гарсия из «Жироны» встречается с мячом чаще, чем Иско – по продвигающим пасам он тоже второй. Интрига – возвращение Набиля Фекира, его функции испанец дублирует, придется как-то уживаться.

А вот «Севилья» подходит к дерби в разобранном состоянии: тренер Диего Алонсо так хотел уйти от конспектов Мендилибара, что забыл про оборону – после травмы Серхио Рамоса там все сломалось.

«Вильярреал» – печаль. Против «Атлетико» будет страшно

«Вильярреал» едет в гости к «Атлетико», который только что разнес «Селтик» – 6:0.

Шансов почти нет: в последних играх команда Пачеты страдает в обороне, очки берет за счет индивидуальных действий Жерара Морено. Тот самый «Вильярреал», который строил Унаи Эмери, уже в прошлом: больше никакой организованности, хаос в центре и проблемы с продвижением мяча во всех стадиях.

А вот «Атлетико» не только хорош, но и мотивирован: во-первых, надо исправляться за поражение «Лас-Пальмасу». Во-вторых, Симеоне наконец продлил контракт, это точно захотят отпраздновать.

Фото: Gettyimages.ru/Paolo Bruno, George Wood, Ryan Pierse; Panoramic/Global Look Press