«Я здесь». Ямаль после гола и 4:0 выложил видео с фанатами Саудовской Аравии, скандирующими «Где Ямаль?»

Ямаль ответил искавшим его фанатам Саудовской Аравии.

Ламин Ямаль ответил фанатам Саудовской Аравии после победы со счетом 4:0 в матче 2-го тура ЧМ-2026 .

Вингер «Барселоны» и сборной Испании выложил у себя ролик, на котором саудовские болельщики перед матчем скандируют «Где Ямаль?»

Игрок сопроводил пост словами: «Я здесь. Вперед, Испания! Спасибо всем за поддержку, всегда с Богом».

Ямаль в этой игре отметился голом.