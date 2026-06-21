«Я здесь». Ямаль после гола и 4:0 выложил видео с фанатами Саудовской Аравии, скандирующими «Где Ямаль?»
Ямаль ответил искавшим его фанатам Саудовской Аравии.
Ламин Ямаль ответил фанатам Саудовской Аравии после победы со счетом 4:0 в матче 2-го тура ЧМ-2026.
Вингер «Барселоны» и сборной Испании выложил у себя ролик, на котором саудовские болельщики перед матчем скандируют «Где Ямаль?»
Игрок сопроводил пост словами: «Я здесь. Вперед, Испания! Спасибо всем за поддержку, всегда с Богом».
Ямаль в этой игре отметился голом.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура42644 голоса
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: инстаграм Ламина Ямаля
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