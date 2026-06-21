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  4. «Я здесь». Ямаль после гола и 4:0 выложил видео с фанатами Саудовской Аравии, скандирующими «Где Ямаль?»

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«Я здесь». Ямаль после гола и 4:0 выложил видео с фанатами Саудовской Аравии, скандирующими «Где Ямаль?»
Ямаль ответил искавшим его фанатам Саудовской Аравии.

Ламин Ямаль ответил фанатам Саудовской Аравии после победы со счетом 4:0 в матче 2-го тура ЧМ-2026

Вингер «Барселоны» и сборной Испании выложил у себя ролик, на котором саудовские болельщики перед матчем скандируют «Где Ямаль?»

Игрок сопроводил пост словами: «Я здесь. Вперед, Испания! Спасибо всем за поддержку, всегда с Богом». 

Ямаль в этой игре отметился голом. 

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: инстаграм Ламина Ямаля
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Комментарии

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Арабы думали, что их сборная будет на равных играть с Испанией??))
ОтветРубин2003
Арабы думали, что их сборная будет на равных играть с Испанией??))
Они думали, что если нагнать понты и платить старым гастролерам сотни миллионов их сборная будет играть лучше, но что-то пошло не так:))
ОтветРубин2003
Арабы думали, что их сборная будет на равных играть с Испанией??))
Ага, типа подумали, что когда говорят «Ямаль в больших матчах исчезает» , это мол и к ним относится. Наверное это «эффект Роналду», когда внушили , что лига пустынная это топ 3 😂😂😂
Ну всё, забил гол. Божила…. Кто то по два -три забивает и не понтуется…
Много слов. На поле доказывай.
Они так же про Месси говорили в 2022) чего получилось? ВеризМесси? МессиИзКампеон
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