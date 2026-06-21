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  4. Килиан Мбаппе: «Месси – лучший игрок наряду с Роналду, остальное – споры для журналистов. Сейчас я думаю об Ираке, а не о Холанде – просто хочу помочь Франции выиграть ЧМ еще раз»

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Килиан Мбаппе: «Месси – лучший игрок наряду с Роналду, остальное – споры для журналистов. Сейчас я думаю об Ираке, а не о Холанде – просто хочу помочь Франции выиграть ЧМ еще раз»
Килиан Мбаппе: Месси и Роналду – лучшие, это очевидно.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о возможном рекорде по голам на чемпионатах мира.

Сейчас на счету Мбаппе 14 голов за сборную на ЧМ. Рекорд делят Лионель Месси и Мирослав Клозе, забившие по 16 мячей.

В ночь с 22 на 23 июня Франция сыграет с Ираком во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026. Для Мбаппе этот матч может стать 100-м в составе национальной команды.

«Всегда приятно играть за сборную, нет ничего важнее национальной команды. [100 матчей за сборную] – это историческое достижение, особенно на чемпионате мира, но результат будет важнее всего.

Я знал, что Лионель забьет [Алжиру], он всегда забивает. Что касается меня, то я отстаю.

Я не буду играть здесь в 40 лет – вы прогоните меня раньше. Я не заглядываю так далеко вперед, я хочу насладиться этим чемпионатом мира.

Месси – лучший футболист, наряду с Криштиану, это очевидно. Я просто пытаюсь помочь своей команде выиграть еще один чемпионат мира. Все остальное – просто споры для журналистов.

Сейчас я не думаю о Холанде  – может быть, они думают о нас, но я думаю об Ираке», – сказал Мбаппе.

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ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
logoКилиан Мбаппе
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Ирака по футболу
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
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logoСборная Норвегии по футболу
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logoАль-Наср Эр-Рияд

Комментарии

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Диктатор думает об Ираке, все логично
Ответmarfitsin
Диктатор думает об Ираке, все логично
«Кильян Мбаппе, привет, Мбаппе,
Привет французским игрокам»
Верный заголовок: "Мбаппе: «Сейчас я думаю об Ираке»."
Точно хозяин спортса - мессилюб и видимо дал указание своим рабам наклепать как можно больше хвалебных статеек про Месси.
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