«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года, 100500 нелепостей

Короли абсурда.

В это сложно поверить, но во всем виноват Билл Симмонс.

Серьезно, как-то так получилось, что босс Grantland/Ringer направляет всю карьеру одного из лучших игроков поколения.

Именно он последовательно громил руководство «Чоклахомы» за поспешный обмен Хардена и неспособность выстроить чемпионскую команду при наличии трех будущих MVP. Дюрэнт все эти утомительные издевки, как позже выяснилось, внимательно потреблял, пропускал через себя и мучился.

И именно он закинул Дюрэнту идею, что, возможно, Кайри Ирвинг-то будет не хуже, чем Стеф Карри, и было бы весело поиграть с ним в одной команде, когда-нибудь. Странный разговор происходил как раз после финала-2017, когда КейДи ощутил себя наконец лучшим баскетболистом планеты.

Да, это настолько нелепо. Хочется верить, что Дюрэнт прошлым летом передумал требовать обмен не после того, как эту идею осудил тот же Билл Симмонс.

И тот же Симмонс в новейшем издании текста о ценности игроков на рынке пробросил: «Готов поспорить, что «Нетс» – это не последний клуб в карьере Дюрэнта»...

Ровно через такое странное вмешательство мы и оказались свидетелями беспрецедентных событий перед дедлайном на обмены: никогда такого не было, чтобы претендент на чемпионство разбирал сам себя прямо на ходу .

***

«Бруклин» кексового трио должен был стать суперкомандой эпохи, последовавшей за эпохой «Голден Стэйт», но оказался лишь иллюстрацией того, что бывает, когда вместе с большой силой не приходит ощущение большой ответственности. Леброн-Прометей принес суперзвездам НБА абсолютное влияние, но быстро стало понятно, что, в отличие от него, не все хотят использовать его для задействования всех ресурсов в построении команды, скорее, просто чтобы вытворять все, что душе угодно. И если душе угодно публиковать ссылки на странные фильмы, то все остальное может гореть.

Турбулентное лето, антисемитский скандал, увольнение тренера не помешали «Нетс» превратиться в лучшую команду регулярки. Спровадив Стива Нэша, они выдали отрезок 18-2 до того, как Дюрэнт сломался. Это мощно не cтолько само по себе, сколько на фоне паритета и невнятности, царящих в лиге в этом году: « Бруклин» был не безупречен, но по сравнению с остальными – отбросив все ненужное и взяв на перевоспитание Бена Симмонса – казался едва ли не самым стабильным и сбалансированным, что вообще есть в этом чемпионате . Теоретически им еще нужны были размеры для противодействия Восточным монстрам, но тем временем Клэкстон превратился в претендента на мистера-замка, Жак Вон проявил себя волшебником, Кэм Томас возродил линсэнити, Ирвинг после возвращения реабилитировался и попал в старт Матча всех звезд, Дюрэнту все прошлые травмы не мешали бомбить со средней, как не делал никто…

Происходило слишком много всего позитивного. Так что Кайри вновь почувствовал необходимость что-нибудь такое учудить (у него на такие случаи есть таймер, показывающий, что пора навести суету).

Есть разные мнения относительно того, что его спровоцировало.

По версии клуба, «Нетс» пытались включить в будущий контракт пункты, которые бы мешали игроку впредь вредить самому себе и представляемой им организации путем публикаций в соцсетях. Что логично, если иметь отдаленное представление о том, кто такой Ирвинг.

По версии Ирвинга, «Нетс» пытались навязать ему опции, «привязанные к победе в чемпионате». Не вполне понятно, что это вообще может означать, по мнению тех, кто слил инсайдерам такую несуразицу в качестве пояснения того, что для игрока не все сводится к деньгам.

В конце концов, поняв, что прямо сейчас нужно сейчас озаботиться условиями будущего соглашения, Кайри решил, что вполне можно взорвать все к чертовой матери, не разбираясь, как там складывается сезон. Кевин Дюрэнт, как это было и прежде в подобных ситуациях, оказался в роли зрителя (или заложника) – последние четыре года своей карьеры он отдал в полное управление чуваку, которого явно не интересует вся эта ваша переоцененная «культура перстней».

***

Тут оказалось, что все действующие лица смертельно устали друг от друга.

Миллиардер Цай явно устал подтирать попы суперзвездам. Он-то думал, что покупает спортивную команду, а приобрел шапито, в котором чего только не случилось за эти несколько лет: кто-то отказывался прививаться и пропускал матчи; кто-то почувствовал себя мусульманином и начал поститься в разгар плей-офф с явными потерями в качестве игры; кто-то взбесил всю Америку ссылками на антисемитский фильм и потом не мог месяц извиниться…

В перспективе кажется, что у Цая будут проблемы, и рано или поздно он вынужден будет продать клуб. Кайри Ирвинга очень любят в лиге, считают его вполне адекватным, прислушиваются к его словам, и такое «неуважение» к нему (а он пошел на конфронтацию с руководством «Нетс») может испортить репутацию «Бруклина» для привлечения звезд в будущем.

В данный момент Цай об этом еще не знает: сейчас он рад, что избавился от всей этой головной боли. Это был поступок неграмотный с точки зрения менеджмента (на рынке не было подходящей ситуации, но и «Нетс» ничто не торопило), зато понятный с точки зрения человеческой (я #*&^%#^ писать об этом, а Цай в этом хаосе жил).

Оценить последовавшие обмены очень тяжело, не зная контекст. Из-за того, что демарш Ирвинга случился неожиданно, «Нетс» пришлось спешить и довольствоваться тем, что им дают.

Конечно, игрок старта Матча всех звезд с линейкой 27,1 очка, 5,3 передачи, 5,1 подбора стоит больше, чем пик первого раунда и два ролевых игрока. Но плоскоземельщик, воинствующий антисемит и бузила, отказывающийся доигрывать сезон в команде-претенденте, ожидаемо не пользовался большим спросом. Мстительный Цай удовлетворился тем, что отправил его не туда, куда он хотел – не в «Лейкерс».

Конечно, один из лучших баскетболистов мира, выдающий 29,7 очка, 5,3 передачи и 6,4 подбора с 60% eFG, стоит гораздо больше, чем четыре пика от «Финикса», Микэл Бриджес и Кэм Джонсон. Но за 35-летнего форварда с обширной историей травм и отсутствующей историей каких-либо побед после «Голден Стэйт» не то чтобы шла борьба: «Нетс» не предлагали выбирать между Зайоном, Энтони Эдвардсом и Джейленом Брауном. По сути, единственная возможность у них взять потенциальную звезду на вырост – это обмен с «Торонто», но и «Рэпторс» отказались включать в сделку Скотти Барнса.

Цаю оставалось только унижаться перед суперзвездами и дальше или штрафами и угрозами заставлять играть людей, не раз показавших, что они не хотят тут больше находиться. Сперва «Нетс» попытались выменять Ануноби для сохранения Дюрэнта, но тот все равно был настроен на обмен. А потому Цай предпочел продешевить, чтобы иметь команду, которая ему бы нравилась самому, а не валандаться с кексами дальше. «Бруклин» остался без капризных звезд (Бен Симмонс просто капризный), собственные пики (2024 и 2026) отданы в «Рокетс» в сделке с участием Хардена, Жак Вон получил очередной плевок в лицо (теперь не от не доверяющего ему руководства, а от игроков), но хороших баскетболистов здесь хватает на две пятерки . «Нетс» еще будут избавляться от налога на роскошь, раз уж с притязаниями на чемпионство покончено. Но команда у них кажется интересной хотя бы потому, что отвечает умозрительным идеалам Цая (и не отвечает тому, как работает НБА). Спенсер Динуидди-Ройс О’Нил-Кэм Томас-Сет Карри-Пэтти Миллс на задней линии, Бен Симмонс-Микэл Бриджес-Джо Харрис-Дориан Финни-Смит-Кэм Джонсон-Джей Краудер-Юта Ватанабе-Ник Клэкстон – на передней. Это много классных защитников и качественных снайперов при отсутствии больших имен. Многие из них дублируют друг друга, так что «Нетс» еще будет доводить все это до ума. Однако тренд понятен – на защиту, здоровую атмосферу и взращивание игроков, которые ценят клуб .

У «Бруклина» хватает активов для того, чтобы пересобрать состав, но из-за ошибки с Ирвингом ущерб получился довольно серьезный. Как кажется, прежде всего, для реноме Цая как непокладистого, вредного и мстительного владельца и для реноме Шона Маркса как менеджера, который не может найти общий язык со звездами.

***

Кевин Дюрэнт, должно быть, устал от того, что постоянно происходит какая-то дичь. Но, являясь по определению пассажиром, он не хотел и не мог всю эту ситуацию выправлять.

Вообще позиция КейДи была очень интересна. Он постоянно требовал что-то у руководства и в этом сезоне: сначала уволить Стива Нэша – ему дали нового тренера, потом жаловался на то, что «Нетс» невероятно слабы, после чего они одержали 12 побед подряд… А вот у своего друга и родственной души Дюрэнт за все это время ничего попросить так и не удосужился – ну, там, чтобы тот, например, не вел подрывную деятельность хотя бы до лета. Интеллектуально Ирвинг его полностью подмял под себя.

Под дедлайн «Бруклин» удовлетворил очередное требование КейДи – отправил его в «Финикс», куда он и мечтал попасть (правда, когда это еще был лучший клуб последних регулярок). И для него все обернулось счастливейшим образом: он одновременно освободился от присутствия Ирвинга, снова попал в ситуацию, где опять-таки можно не думать, потому что для этого имеется Крис Пол, и в команду, которую сложно назвать невероятно слабой, даже будучи Кевином Дюрэнтом.

Нужно отдельно сказать, что людей такого масштаба меняли считанное число раз, причем в каждом случае у клубов не было вариантов зацепиться.

Шакила О’Нила спровадили за бесценок из «Лейкерс»: центровой явно завершал пик, и клуб выбирал между ним и молодой звездой Кобе Брайантом.

Чарльз Баркли сбежал из «Филадельфии» под конец контракта: на момент обмена форвард не воспринимался в качестве топовой звезды и больше отличался на кулачном фронте.

Мозес Мэлоун нехотя покинул «Рокетс», когда те сами отказались платить действующему MVP.

Карим Абдул-Джаббар декларировал, что устал от Висконсина, и «Милуоки» был вынужден его обменять, когда остался год по контракту.

Уилт Чемберлен покинул «Уорриорс», так как был одновременно самым дорогим игроком лиги и при этом человеком, которого болельщики его клуба при этом ненавидели.

У Дюрэнта оставалось 3 года по контракту и никакого негативного флера. Но «Финикс» отдал за него чуть больше, чем «Миннесота» – за Руди Гобера. И не потому, что «Нетс» продешевили, примерно таков был спрос.

Наверное, такая низкая цена – лучшая иллюстрация того, в кого превратился Дюрэнт имиджево после того, как променял Карри на Кайри Ирвинга .

Теперь КейДи стал самым интересным человеком второй половины сезона. Его (и уж точно, что Криса Пола) биологические часы бьют, и как будто этот год дает «Санс» наилучшую возможность тут же взять первый титул в истории и реабилитировать новобранца в глазах будущих поколений.

Загвоздка в том, что никогда в истории НБА чемпионские команды не строились за счет бомбических трейдов под дедлайн. Всегда требуется как минимум одно лето и полное переоснащение под надобности суперзвезды.

И гораздо больше шансов на то, что эпатажная выходка нового владельца в скором времени сделает «Финикс» «Бруклином» Михаила Прохорова. Да, здесь как будто остается Девин Букер, но пока «Санс» потеряли глубину, не решили странные отношения вообще всех с Деандре Эйтоном и получили постоянно травмирующегося и переваливающего за 35-летний рубеж Дюрэнта еще на три года с зарплатой 50+ млн за сезон.

Хотя в любом случае лучше рискнуть и попробовать, чем быть унылым говном. Тем более, что и нынешний сезон не похож ни на один предыдущий: нет команды, отдаленно напоминающей будущего чемпиона.

***

Кайри Ирвинг устал от того, что его величие отказываются признавать.

Защитник выбивается из спортивного мира еще и тем, что напоминает музыканта с одним хитом. Ирвинг – это такой Юрий Лоза от НБА. Реализовав тот бросок через руки Карри, он улетел в астрал и представляет себя чемпионом по жизни. Теперь он не особенно пытается повторить успех, но находит гораздо большее удовольствия от влияния на умы, нарушений всевозможных табу, вызова устоям.

Сейчас кажется, что он проделал все это с единственной целью – чтобы тут же снести извинение, которое «Нетс» выбили из него чуть ли не пытками, разразиться речью о неуважении, показать, что его невозможно заткнуть.

Проблема в том, что Ирвинг за пределами 2016 года – это персонаж, от которого вреда едва ли не больше, чем пользы даже тогда, когда он не создает дебоши на ровном месте, не устраивает саботажи и вообще выходит на паркет. Он может быть самым техничным игроком в истории НБА, человеком, следить за которым – услада, автором одного из главных бросков в финалах и прочее, но продвинутая статистика во многих сезонах (например, двух из последних трех плей-офф) считает его минусовым баскетболистом. Ирвинг не защищается на своей половине, а на чужой тормозит мяч, не так здорово распределяет его, как действительно топовые разыгрывающие, имеет не блистательную эффективность и становится хуже в плей-офф. За всю карьеру он насобирал три символические сборные (одну – вторую, две – третьи), но при этом провоцирует столько ненужного шума, будто входит в топ-3 лиги.

Кажется, что с Ирвингом все давно понятно. Но у него сохраняется умение удачно притворяться в нужные моменты и вводить в заблуждение работодателей. Только что он показал, что может собраться на какое-то время и предстать однозначным оллстаром. Вне всяких сомнений, следующие четыре месяца он будет делать все от него зависящее, чтобы летом получить максимальные деньги.

Предостережения тут не работают: все понимают опасность и все равно покупаются. Хочется же поверить, что «Даллас» получил Кайри Ирвинга образца финала-2016?

***

Супертрио «Нетс» возникло, чтобы проиллюстрировать тривиальность того, что делал Леброн Джеймс. Со всеми шероховатостями тому всегда удавалось выжать из объединений суперзвезд хотя бы титул. Кевин Дюрэнт и Джеймс Харден надеялись, что таким образом радикально перепишут представление о своих карьерах. У них не возникало сомнений, когда они объединяли усилия с мутным Ирвингом (зачем тот все это затеял, так и осталось неизвестным, как будто поставил себе цель замарать максимальное число суперзвездных карьер).

Итоги четырех лет обескураживающие:

Изгнанные тренеры – 2 штуки.

Матчи, проведенные втроем – 16 (13-3).

Выигранная серия плей-офф – 1.

Количество потребованных обменов – не меньше 4 на троих.

Эпические моменты – 1, с заступом Дюрэнта на трехочковой.

Достижения – 2: исторически лучшее нападение и второе место на Востоке в сезоне-20/21.

Посещаемость: +2 тысячи в среднем за 4 года.

Налог на роскошь за три года – 238 млн.

Супертрио «Нетс» войдет в историю как самая беспонтовая суперкоманда всех времен. У остальных всегда возникали объяснимые неразрешимые противоречия: игровая несовместимость звезд («Филадельфия» Эмбиида, Батлера и Симмонса), личная несовместимость звезд («Клипперс» Криса Пола и Блэйка Гриффина), травмы («Лейкерс» Кобе и Ховарда), слишком юный возраст («Оклахома» Уэстбрука-Дюрэнта), слишком древний возраст («Хьюстон» Баркли-Оладжувона)…

Кроме самих себя, этой троице никто не мешал.

Фото: Gettyimages.ru/Elsa, Dustin Satloff, Michael Reaves; REUTERS/Brad Penner-USA TODAY Sports, Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports; East News/AP Photo/Charles Rex Arbogast