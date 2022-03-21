Кажется, что Леброн – это ходячая антиреклама НБА? «Все не так однозначно»

Леброн – самая странная медийная фигура, которую мы только видели в НБА

Последние месяцы очень сложно не заметить сильное расхождение между тем, как нам преподносят Леброна Джеймса, и тем, что с ним происходит на самом деле.

В интернете лидер «Лейкерс» окружен дифирамбами – за то, что устанавливает одно удивительное достижение за другим, бегает по 37 минут в среднем в 37-то лет, набирает по 50+ очков и участвует в споре за звание самого результативного игрока лиги прямо сейчас.

На площадке этот же лидер «Лейкерс» – не особенно этого стесняясь, работает на собственную статистику, принимает роль зрителя в защите или не возвращается на свою половину, не бежит и в атаку, при этом ругает одноклубников и становится объектом насмешек соперников.

Тем временем «Лейкерс» победили аж в 3 играх из 13 после Матча всех звезд. Но и это уже как будто неактуально: Джеймс существует в параллельной реальности, где все хорошее случается с «Лейкерс» исключительно благодаря ему, а все плохое – благодаря Уэстбруку, ошибкам генерального менеджера, Уэстбруку, тренеру Вогелю и, конечно, Уэстбруку. И также очевидно, что сам Джеймс активно поддерживает такой нарратив – как раз во время паузы на Матч всех звезд он ввязался в войну с фронт-офисом «Лейкерс», сделал все, чтобы переложить на них ответственность за свою же селекционную работу, и даже публично отчитал журналиста, когда все эти толстые намеки выплыли наружу.

Из-за такого ненормального сочетания Джеймс и превращается в ходячую антирекламу лиги: в качестве объекта наблюдения (а по желанию и обожествления), по сути, предлагается гражданин, ухудшающий игру своей безнадежной команды почти на 3 очка на сто владений, унижающий себя и баскетбол эгоистичным поведением и не готовый принимать за все это ответственность.

Проблема и еще кое в чем.

Если ориентироваться на ту самую превозносимую статистику, то кажется, будто Джеймс к 19 сезону в лиге нисколько не становится хуже. Наоборот, он демонстрирует едва ли не самую высокую эффективность по карьере (59% эффективного попадания с игры, выше только в сезонах-13 и 14 с «Майами»), набирает так много, как никогда (29,8 очка, выше только в сезонах-06 и 08) и выдает один из лучших сезонов по подборам (8,2 в среднем, выше только в сезонах-17, 18 и 19). Визуально Джеймс потерял первый шаг, не так резко взлетает с места, уже не может выпрыгивать после прохода, иногда отказывается от быстрых атак, но цифры вроде бы подсказывают, что ваши глаза вас обманывают, причем жестоко: Леброн настолько сверхчеловечен, что с возрастом только прибавляет.

Эта загадка решается просто. Как раз с приходом нового комиссионера НБА начала все больше раскрываться: цифры результативности/эффективности пошли вверх, уровень разрешенного контакта в защите упал до отрицательных отметок, а изменения в правилах дали новый импульс карьерам звезд, загоревшихся еще в нулевые.

«Современные игроки лучше, чем были в прошлом? По правде говоря, современные игроки гораздо более техничны, но они не лучше, – заявил тут тренер игроков Дориан Ли. – Это факт. Отличные навыки не означают, что ты умеешь играть. Откуда я это знаю? Потому что 842 игрока (12 игроков – прим. Sports.ru) набирали 50 очков в одном матче в этом году.

Леброн Джеймс в лидерах по результативности, Крис Пол в лидерах по передачам в 37 лет (Полу 36 лет – прим. Sports.ru). Вы хотите сказать, что они стали лучше сами по себе? Вовсе нет, и мы это знаем. Лига превратилась в Национальную баскетбольную ассоциацию рестлинга. Когда о вашу голову разбивают стол, вы истекаете кровью, а затем вы отходите и вытираете кровь. И на следующей неделе вы исцелены. Вот такая НБА сейчас».

То есть для кого-то Джеймс – это антиреклама НБА еще и потому, что дискредитирует созданную благодаря новым правилам открытость современной лиги. Он столь же далек от своей топовой формы, как и современные защиты далеки от того, что демонстрировали против Леброна десять лет назад.

Достоинства Джеймса все равно важнее, чем негативный фон

Леброна любят сравнивать с великими игроками прошлого, которых он якобы обошел.

Но вот в каком ключе его стоило бы сопоставлять.

Карима Абдул-Джаббара в статусе главной звезды лиги буквально колотили всякие неумехи. Так что ему приходилось самому браться за кулаки.

Лэрри Берд и Джулиус Ирвинг сходились с врагами в рукопашной. Никого не волновало, кто там из них последняя белая надежда, а кто король воздуха.

Самые тяжелые серии Майкла Джордана – это серии антибаскетбольные. Лига с удовольствием смотрела, как ее самая яркая звезда вынуждена не играть в баскетбол, а выдирать подборы у громил, терпеть сверхжесткий контакт, драться и пихаться с головорезами из «Пистонс», «Никс» и «Пэйсерс».

Кобе Брайант, допустим, сам все заслужил. Но все равно он играл в самую защитную эпоху баскетбола, от начала и до конца карьеры получал повреждения, нанесенные ему специально (от Джалена Роуза до Дантэя Джонса) и прочувствовал и локти самых жестких защитников эпохи (от Кириленко до Баттье), и фирменную подстраховку от Тома Тибодо.

Над Шакилом О’Нилом вообще издевались по максимуму – НБА даже узаконила зонную защиту, чтобы хоть как-то приостановить надоедливое доминирование «большого», которого тяжело было продавать.

И только с приходом Адама Сильвера возникла наконец идея, что логично не всячески мешать лучшим игрокам, а наоборот как-то помогать им – изменения правил идеально подходят Леброну Джеймсу, так как делают его неудержимым и в 37 лет.

И странно из-за этого негодовать.

Баскетбольная эволюция (в виде изменения правил и самой игры) подчеркнула главное в Джеймсе: мы никогда не видели никого столько универсального.

Бен Тэйлор недавно раскрыл главный секрет современного Леброна: Джеймс сохраняет свое основное преимущество (высочайший процент эффективности в «краске») благодаря тому, что его передвинули на позицию центрового. В качестве пятого номера Джеймс соответствуют собственным показателям в прошлом, в качестве третьего – уже нет, он сдулся до средних значений по лиге. У «Лейкерс» не хватает снайперов, а еще есть Уэстбрук, поэтому единственный их шанс – маленький состав и движение.

Защита с Джеймсом в качестве центрового не работает (худо и с подборами). Зато он ощутимо оживляет нападение «Лейкерс», пользуется свободой против громоздких и не готовых к его блестящим идеям оппонентов, набирает 13 очков под щитом и благодаря этому претендует на статус лучшего бомбардира. Джеймс-центровой может как одарить любого из четырех бегунов передачей, так и сам уводит опекуна далеко и неожиданно врывается в «краску».

Это не мусорные цифры. Это, по крайней мере, с точки зрения тренеров «Лейкерс», единственный способ функционирования с подобным составом (а еще способ осчастливить лидера, насколько это возможно).

Получается, что за эти 19 лет мы видели, как Джеймс выступает на всех возможных позициях.

Он был атакующим защитником без броска, но ориентированным на проходы и врывания в первом сезоне с «Кливлендом» (20,9 очка, 5,9 передачи, 44% eFG).

Стал третьим номером – пойнт-форвардом с широчайшими полномочиями чуть позже (лучшая версия – это сезон перед «Решением» в «Кливленде», 29,7 очка, 8,6 передачи, 55% eFG).

Перешел на четвертого номера в маленькой пятерке, когда Эрика Споэльстру посетило футбольное озарение (защита на четырех позициях и появления в качестве квотербека, раскрывающего всю площадку – 26,8 очка, 7,3 передачи, 60% eFG в сезоне-12/13).

Попробовал себя после переезда в «Лейкерс» в качестве Мэджика Джонсона – полноценного двухметрового разыгрывающего, но с постоянно улучшаемым дальним броском (25,3 очка, 10,2 передачи, 57% eFG).

И вот обрел второе дыхание в качестве центрового с намеренно ограниченной подвижностью, но единолично подхватывающего застоявшееся нападение (29,8 очка, 6,2 передачи, 59% eFG).

Вот такого за всю историю баскетбола действительно никогда не было. Пусть сейчас Джеймс сосредоточен не на командных достижениях, а на личной борьбе за первое место в списке лучших бомбардиров. Пусть молодые игроки периодически издеваются над ним. Пусть его возмутительная манера беречь силы уже не является секретом даже для вернейших его поклонников (тех, что предпочитают следить за ним по сводкам рекордов). Джеймс – король универсальности, готовый ко всему, что ему предлагают тренеры: основной посыл даже этого провального сезона демонстрирует его мощный баскетбольный интеллект, отшлифованность абсолютно всех умений, невероятные ресурсы тела и готовность меняться вместе с игрой.

Доходит до того, что даже риторика Джеймса радикально изменяется.

Не так давно Леброн с негодованием говорил о том, что его напрягают бомбардирские подвиги и сам он себя таковым не видит.

Сейчас уже он возмущается из-за прямо противоположного: «Когда говорят о лучших бомбардирах всех времен, меня никогда не называют. И да, это меня бесит. Это действительно меня бесит. Почему меня никогда не упоминают в таких разговорах».

Этот ужасный сезон нужен был хотя бы для того, чтобы закрепить в официальном статусе (а игра на пяти позициях вполне на это тянет) его историческую разносторонность. И заставить его самого переосмыслить собственное величие.

Леброна просто стоит оценивать правильно

Джеймс наштамповал (или готовится к этому) несколько вечных рекордов.

Выделяются среди них:

• линейка 35к – 10к – 10к: лишь три игрока выбивали больше 35 тысячи очков, лишь семеро делали больше 10 тысяч передач, а еще пара сезонов и Джеймс сможет влезть в топ-20 по подборам;

• серия из матчей, в которых он набирал больше 10 очков, уже насчитает больше 1000 игр и началась в январе 2007 года, предыдущий рекорд принадлежал Джордану (866 матчей);

• уже 18 сезонов с 25+ очками за сезон: даже Чемберлену и Джаббару не удавалось выдать больше девяти таких сезонов

• число попаданий на Матч всех звезд: в следующем году Джеймс должен сравняться с рекордсменом Каримом Абдул-Джаббаром (19 попаданий)

• самое большое в истории количество сыгранных минут и набранных очков по совокупности плей-офф и регулярки.

Все они подчеркивают все те же два ключевых достоинства Джеймса – его универсальность и его долговечность. Не то чтобы это было какое-то откровение, но именно эту свою исключительность он утверждает в истории даже в не самом выдающемся с точки командных результатов сезоне.

Этот сезон окончательно ставит крест на всех фантазиях:

1. Будто Леброн делает партнеров лучше;

2. Будто Леброн без суперзвездного окружения гарантирует 50+ побед в сезоне;

3. Будто Леброн не набивает статистику (в погоне за первым местом он проводит на 7 минут больше, чем Яннис и Эмбиид)…

Джеймс – это лишь беспрецедентная универсальность и долговечность. В самой концентрированной форме.

Если вы считаете, что это самые важные качества в баскетболе, то, безусловно, никого круче на площадках никогда не было. Он обошел самого «железного человека» Карла Мэлоуна и наверняка обойдет баскетбольного йога Джаббара.

Если же вы считаете более ценным то, что Мэлоун и Джаббар до последних лет выводили команды в финал, то можно хотя бы отдать человеку должное: Джеймс благодаря уникальному организму раздвинул пределы человеческих возможностей.

Фото: REUTERS/Richard Mackson-USA TODAY Sports, Nick Wosika-USA TODAY Sports, Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports, Tommy Gilligan-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Vincent Laforet/Allsport