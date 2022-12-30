Легендарное видео: Пеле и Марадона головами чеканят мяч и пасуют друг другу – это была мечта Диего
Теперь сыграют на небесах.
Пеле и Марадона – два главных футболиста XX века. Да, периодически они обменивались колкостями, но на самом деле безумно ценили друг друга. В 2012-м Пеле даже говорил, что Диего на самом деле влюблен в него.
А в 2005-м Пеле стал первым гостем телепередачи Марадоны Noche del 10. Две легенды обменялись футболками, а потом аргентинец признался: «Всегда мечтал почеканить с тобой мяч головами». Даже в 63 года для Пеле это не стало проблемой.
Диего и Эдсон вообще не напрягаясь 27 раз перекинули друг другу мяч головами. И обнялись. Оба сияли от счастья!
Когда два года назад Диего умер, Пеле написал в твиттере:
«Какие печальные новости. Я потерял хорошего друга, а мир потерял легенду. Не сомневаюсь, однажды мы сыграем с ним на небесах».
это не секрет
в Интере с Вьери постоянно тусовался, в Мадриде с бразильцами. Он не был режимщиком никогда
Роналдиньо аналогично.
Космический уровень три первых сезона в Барселоне (2004-2006) - затем все. Ну в Милане второй сезон (2009-2010) неплохой был тоже, но уже было видно, что человек с ярмарки едет
Не представляю Пеле, Роналдо или Роналдиньо в футболках сборной Аргентины
А у Бразилии даже близко нет, хотя все задатки были у R9 и Роналдиньо, но в силу разных причин оба до конца нереализовались на уровень Пеле, Марадоны и Месси
«Какие печальные новости. Я потерял хорошего друга, а мир потерял легенду. Не сомневаюсь, однажды мы сыграем с ним на небесах»."
Причем на 28-м разе ошибся Диего, который был на 20 лет моложе )