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Легендарное видео: Пеле и Марадона головами чеканят мяч и пасуют друг другу – это была мечта Диего

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Пеле Пеле
Диего Марадона Диего Марадона
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Теперь сыграют на небесах.

Пеле и Марадона – два главных футболиста XX века. Да, периодически они обменивались колкостями, но на самом деле безумно ценили друг друга. В 2012-м Пеле даже говорил, что Диего на самом деле влюблен в него.

А в 2005-м Пеле стал первым гостем телепередачи Марадоны Noche del 10. Две легенды обменялись футболками, а потом аргентинец признался: «Всегда мечтал почеканить с тобой мяч головами». Даже в 63 года для Пеле это не стало проблемой.

Диего и Эдсон вообще не напрягаясь 27 раз перекинули друг другу мяч головами. И обнялись. Оба сияли от счастья!

Когда два года назад Диего умер, Пеле написал в твиттере:

«Какие печальные новости. Я потерял хорошего друга, а мир потерял легенду. Не сомневаюсь, однажды мы сыграем с ним на небесах».

«Он превратил футбол в искусство и развлечение». Мир прощается с Пеле

Легендарность Пеле – в одном редком фото

24 комментария

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liverpool and barcelona fan
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В небесной лиге пополнение
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Veld
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Скорее поверю, что Армандыч в аду фарцует бодяженным коксом, так что, с местом игры могут возникнуть проблемы.
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Alex Zet
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Ответ Anatolii
"Диего и Эдсон вообще не напрягаясь 27 раз перекинули друг другу мяч головами" Причем на 28-м разе ошибся Диего, который был на 20 лет моложе )
что и подтверждает миф о якобы аргентинских легендах.
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Gaval
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Ответ Anatolii
"Диего и Эдсон вообще не напрягаясь 27 раз перекинули друг другу мяч головами" Причем на 28-м разе ошибся Диего, который был на 20 лет моложе )
что за чушь ? тупой? он просто остановил . не до бесконечности же этим заниматься и марадона уступил как воспитанный младший.
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Иван Бень
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Ответ Бродяга-симпатяга
Разве? Не припомню чтобы Зубастик имел репутацию гуляки. Проблемы с лишним весом это проблемы со здоровьем а не образа жизни. По крайней мере он сам об этом говорил
он тусил
это не секрет
в Интере с Вьери постоянно тусовался, в Мадриде с бразильцами. Он не был режимщиком никогда
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Бродяга-симпатяга
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Ответ Иван Бень
он и не режимил также (как Роналдиньо) - гулякой был и легкомысленным. По сути на космическом уровне три сезона только (единственный в Барселоне, первый в Интере и первый в Мадриде) - слишком мало для ГОАТа и вообще для топ 10 в истории. Роналдиньо аналогично. Космический уровень три первых сезона в Барселоне (2004-2006) - затем все. Ну в Милане второй сезон (2009-2010) неплохой был тоже, но уже было видно, что человек с ярмарки едет
Разве? Не припомню чтобы Зубастик имел репутацию гуляки. Проблемы с лишним весом это проблемы со здоровьем а не образа жизни. По крайней мере он сам об этом говорил
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Иван Бень
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Ответ Бродяга-симпатяга
Роналдо который зубастик сгубили травмы. Половину карьеры минимум приходилось играть с оглядкой на связки и мениски
он и не режимил также (как Роналдиньо) - гулякой был и легкомысленным. По сути на космическом уровне три сезона только (единственный в Барселоне, первый в Интере и первый в Мадриде) - слишком мало для ГОАТа и вообще для топ 10 в истории.
Роналдиньо аналогично.
Космический уровень три первых сезона в Барселоне (2004-2006) - затем все. Ну в Милане второй сезон (2009-2010) неплохой был тоже, но уже было видно, что человек с ярмарки едет
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Бродяга-симпатяга
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Ответ Иван Бень
Удивительно, но у Аргентины появился игрок еще бОльшего масштаба. А у Бразилии даже близко нет, хотя все задатки были у R9 и Роналдиньо, но в силу разных причин оба до конца нереализовались на уровень Пеле, Марадоны и Месси
Роналдо который зубастик сгубили травмы. Половину карьеры минимум приходилось играть с оглядкой на связки и мениски
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Иван Бень
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Ответ Автомобилист Зажопинск
Сейчас вспомнил рекламу, где Марадоне снится, что он игрок сборной Бразилии)))
еще и в футболке сборной Бразилии!
Не представляю Пеле, Роналдо или Роналдиньо в футболках сборной Аргентины
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Иван Бень
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Удивительно, но у Аргентины появился игрок еще бОльшего масштаба.
А у Бразилии даже близко нет, хотя все задатки были у R9 и Роналдиньо, но в силу разных причин оба до конца нереализовались на уровень Пеле, Марадоны и Месси
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Jack Slater
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Диего лучший!
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Автомобилист Зажопинск
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Сейчас вспомнил рекламу, где Марадоне снится, что он игрок сборной Бразилии)))
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Loko
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Пеле точнее отдавал, Марадона старался неудобно для Пеле передать, чтобы тот уронил мяч.
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Don Merzavez
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А Пеле-то - точнее мяч отдает! Диего на месте стоит, а Пеле двигаться приходится.
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Skobar
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"Когда два года назад Диего умер, Пеле написал в твиттере:

«Какие печальные новости. Я потерял хорошего друга, а мир потерял легенду. Не сомневаюсь, однажды мы сыграем с ним на небесах»."
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Leo Messi
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Великие !!! ((
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Александр Григорьев
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Ответ Anatolii
"Диего и Эдсон вообще не напрягаясь 27 раз перекинули друг другу мяч головами" Причем на 28-м разе ошибся Диего, который был на 20 лет моложе )
Скорее он просто завершил на правах ведущего)
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Anatolii
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"Диего и Эдсон вообще не напрягаясь 27 раз перекинули друг другу мяч головами"

Причем на 28-м разе ошибся Диего, который был на 20 лет моложе )
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Brigant
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Месси и Криштиану должны повторить! а потом Мбаппе и Холланд!
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MALYGOS
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Сколько колорита в Диего! Выглядит словно бывалый южноамериканский бандит) Настолько красочные персонажи раньше были... Такие есть и сейчас, но не настолько они запоминающиеся
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Gon3a1e5@mail.ru
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Крутое видео, не видел раньше. Две истории
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Sekor
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Потрясающе...Легенды... Не могу поверить, что оба уже не с нами ((((
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Trader Traderov
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Оба красавцы. И так "молоды" еще
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dmitriy
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Пеле здесь победил или перечеканил......................
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