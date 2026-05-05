«Ман Сити» не проигрывает в АПЛ 12 матчей подряд – 8 побед, 4 ничьих

Серия матчей «Манчестер Сити» без поражений в АПЛ продолжилась.

Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Эвертоном» со счетом 3:3 в 35-м туре чемпионата Англии. «Горожане» не проигрывают в национальном первенстве с 17 января – тогда их одолел «Манчестер Юнайтед» (0:2).

С тех пор «Сити» провел 12 матчей в Премьер-лиге, одержав в них 8 побед и четырежды сыграв вничью.

9 мая «Манчестер Сити» примет «Брентфорд». 

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Ну сегодня отскочили знатно, конечно..
Подарили Арсеналу 2й шанс сегодня. Не выглядят они как чемпионская команда...Весь сезон не выглдели, просто Арсенал расслабился под конец.
Ответ Iamliam
Комментарий скрыт
Ответ Iamliam
Арсенал все свои шансы заработал себе сам. И, если выиграет таки титул АПЛ, то только благодаря своей игре. P.S. как там Шерки? Чеканил сегодня мяч? Бггг...
Ну судья дал переиграть так-то. Там замена не забрала столько времени. Жаль ирисок - заслужили победу
Ответ _FoX-
- Сколько добавлено, реф?
- Столько, сколько будет нужно
Ответ _FoX-
А в первом тайме добавил 2 и свистнул на 45
Что-то рано тут стали короновать Сити после Арсенала.
Ответ kowadu2
Сейчас они же будут короновать Арсенал. Люди, цена слова которых - ноль
а можно как-то наказать Эвертон за 115 нарушений Сити и начислить им очки) Им очень надо..
если бы не Хусанов и Доллар, Сити вынул бы 5 сегодня
Ну хоть ничью спасли.
Второй тайм полный мрак. Гехи - ужас. Донарумма на выходах- ужас. Зато Траффорд после всех ошибок итальянца так и сидит бедный. Беги, бро. Тебе тут делать нечего.
Эвертон до гола имел преимущество, Сити не делал ничего. Пеп ноль замен. Сидит все в стартовый состав верит.
Целую неделю матч ждали, что бы на второй тайм лишь после 80й минуты выйти.
В общем очень жаль, не так должна была гонка заканчиваться.
Арсенал теперь точно с победой. Замахнутся ли на дубль?
У сити вся защита просто гомно.
Ну теперь всё точно в руках канониров, хотя будет ой как тяжело. С Атлетами знатно порубятся завтра
Чото подсели седня тоффиз, позволили отскочить позорной цистерне.
