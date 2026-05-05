«Ман Сити» не проигрывает в АПЛ 12 матчей подряд – 8 побед, 4 ничьих

«Ман Сити» не проигрывает в АПЛ 12 матчей.

Серия матчей «Манчестер Сити» без поражений в АПЛ продолжилась.

Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Эвертоном » со счетом 3:3 в 35-м туре чемпионата Англии. «Горожане» не проигрывают в национальном первенстве с 17 января – тогда их одолел «Манчестер Юнайтед» (0:2).

С тех пор «Сити» провел 12 матчей в Премьер-лиге, одержав в них 8 побед и четырежды сыграв вничью.

9 мая «Манчестер Сити » примет «Брентфорд».