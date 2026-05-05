Джейми Каррагер: «Челси» выглядит сломанным клубом, они проиграли второй команде «Ноттингема». Это показывает, что футбол – это не только деньги. Нужно создать единство»
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о ситуации в «Челси».
В 35-м туре АПЛ «синие» уступили «Ноттингем Форест» со счетом 1:3. В 10 последних матчах во всех турнирах лондонцы потерпели 8 поражений.
«Сегодня на поле было пять или шесть по-настоящему топовых игроков, и они проиграли второй команде «Ноттингема». Меньше 12 месяцев назад они разгромили «ПСЖ». Сейчас у них нет связи между игроками и персоналом, между игроками и болельщиками.
В некотором смысле это хорошо, потому что это говорит о том, что футбол – это не только трата денег и покупка игроков. Главное – создать единство, а этого [в «Челси»] сейчас нет. Сейчас они выглядят сломанным клубом», – сказал Каррагер.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
Почитай про причины увольнения, а дальше игроки сливали тренера
Игроки узнали первыми что в следующем сезоне будет их тренировать новый ноунейм физрук, и поэтому решили они заранее бастовать и сливать будущего тренера))
ну тяжелый был сезон, груз летнего кчм, лч, в кубках зарубились, следующий сезон попроще будет, особенно если Сити от еврокубков их освободит. Осталось тренером в виде исключения не клоуна назначить и не очередного начинающего специалиста