  Джейми Каррагер: «Челси» выглядит сломанным клубом, они проиграли второй команде «Ноттингема». Это показывает, что футбол – это не только деньги. Нужно создать единство»
Джейми Каррагер: «Челси» выглядит сломанным клубом, они проиграли второй команде «Ноттингема». Это показывает, что футбол – это не только деньги. Нужно создать единство»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о ситуации в «Челси».

В 35-м туре АПЛ «синие» уступили «Ноттингем Форест» со счетом 1:3. В 10 последних матчах во всех турнирах лондонцы потерпели 8 поражений. 

«Сегодня на поле было пять или шесть по-настоящему топовых игроков, и они проиграли второй команде «Ноттингема». Меньше 12 месяцев назад они разгромили «ПСЖ». Сейчас у них нет связи между игроками и персоналом, между игроками и болельщиками.

В некотором смысле это хорошо, потому что это говорит о том, что футбол – это не только трата денег и покупка игроков. Главное – создать единство, а этого [в «Челси»] сейчас нет. Сейчас они выглядят сломанным клубом», – сказал Каррагер. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoДжейми Каррагер
logoНоттингем Форест
Футболисты тут ничего не решают, весь бардак идёт от руководства…
Ответ Mark Anisimov
Каким образом Боули или кто там мешает тренеру и игрокам думать об игре? Понятно, что чемпионат не выиграть, просто из-за плохой селекции, мед персонала, организационных проблем итд. Но тут то четвертая команда с конца, играющая резервом.
Ответ Marcus-light
https://www.sports.ru/football/blogs/3374245.html
Почитай про причины увольнения, а дальше игроки сливали тренера
как на Английский перевести фразу ЖКХ вы что творите?
Они выглядят «сломанным клубом» после ухода Абрамовича. Не помогает ни заливка деньгами,ни оптовая скупка игроков,ни смена тренеров.
Куда же без его коммента
Есть версия на то, как и почему сегодня сыграли:

Игроки узнали первыми что в следующем сезоне будет их тренировать новый ноунейм физрук, и поэтому решили они заранее бастовать и сливать будущего тренера))
Ответ Дед КраСавы, топящий за Челси
да может они еще прошлого по инерции сливают)))
согласен, миллиард на траснферы ушел как вода в сухую землю.
ну тяжелый был сезон, груз летнего кчм, лч, в кубках зарубились, следующий сезон попроще будет, особенно если Сити от еврокубков их освободит. Осталось тренером в виде исключения не клоуна назначить и не очередного начинающего специалиста
Без настроения на поле бегали, поняли что лч в следующем сезоне не видать и соответственно зарплата на понижение, подвязана с лч.
А ливерпуль просто сверкает, угу. Ливерпуль просрали волкам с последнего место и обсуждает игру Челси. Каким тупым игроком/защитником был, таким же тупым экспертом заделался!
