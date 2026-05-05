Джейми Каррагер: «Челси» выглядит сломанным клубом, они проиграли второй команде «Ноттингема». Это показывает, что футбол – это не только деньги. Нужно создать единство»

Джейми Каррагер: «Челси» выглядит сломанным клубом.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о ситуации в «Челси».

В 35-м туре АПЛ «синие» уступили «Ноттингем Форест » со счетом 1:3. В 10 последних матчах во всех турнирах лондонцы потерпели 8 поражений.

«Сегодня на поле было пять или шесть по-настоящему топовых игроков, и они проиграли второй команде «Ноттингема». Меньше 12 месяцев назад они разгромили «ПСЖ». Сейчас у них нет связи между игроками и персоналом, между игроками и болельщиками.

В некотором смысле это хорошо, потому что это говорит о том, что футбол – это не только трата денег и покупка игроков. Главное – создать единство, а этого [в «Челси »] сейчас нет. Сейчас они выглядят сломанным клубом», – сказал Каррагер.