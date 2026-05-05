«Ман Сити» отстает от «Арсенала» на 5 очков в АПЛ при матче в запасе за 3 тура до конца сезона

«Ман Сити» отстает от «Арсенала» на 5 очков.

«Манчестер Сити » сократил отставание от «Арсенала » лишь на одно очко.

Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Эвертоном» в 35-м туре АПЛ (3:3). «Горожане» занимают 2-е место в турнирной таблице, набрав 71 балл после 34 проведенных матчей.

Лидирующий «Арсенал» опережает «Сити» на 5 баллов – при этом лондонцы провели на одну игру больше.

«Арсеналу» осталось сыграть с «Вест Хэмом» (в гостях), «Бернли» (дома) и «Кристал Пэлас» (в гостях). «Сити» предстоят матчи с «Брентфордом» (дома), «Кристал Пэлас» (дома), «Борнмутом» (в гостях) и «Астон Виллой» (дома).