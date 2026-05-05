  • «Ман Сити» отстает от «Арсенала» на 5 очков в АПЛ при матче в запасе за 3 тура до конца сезона
«Манчестер Сити» сократил отставание от «Арсенала» лишь на одно очко.

Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Эвертоном» в 35-м туре АПЛ (3:3). «Горожане» занимают 2-е место в турнирной таблице, набрав 71 балл после 34 проведенных матчей.

Лидирующий «Арсенал» опережает «Сити» на 5 баллов – при этом лондонцы провели на одну игру больше.

«Арсеналу» осталось сыграть с «Вест Хэмом» (в гостях), «Бернли» (дома) и «Кристал Пэлас» (в гостях). «Сити» предстоят матчи с «Брентфордом» (дома), «Кристал Пэлас» (дома), «Борнмутом» (в гостях) и «Астон Виллой» (дома).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Чет сегодня не было видно того мужика с бутылкой, походу в этот раз она у него в другом месте
Терпеть не могу таких фанатов, когда его показывали - только омерзение вызвал
А ведь он был на матче с бутылкой в кармане)))

По крайней мере, это в фанатских тгк Арсенала постят
Теперь Сити не только гарантировал Арсеналу титул на 99.9%, но и шикарный настрой, буст уверенности на сегодняшнюю игру.
Я думаю гораздо больший буст уверенности Арсеналу даст проход в финал ЛЧ.
Ну как там дела, улучшил Сити разницу мячей?
Я тоже так думаю
Надеюсь Арсенал сдедает золотой дубль!
Надежда умирает последней
Да тут бы АПЛ забрать.
Верим в Борнмут и Брентфорд.
И в «Арсенал» :) 🔴
Надо в Арсенал верить, а не в других. Без нервов взять 9/9 очков и норм. Ну и катлетов конечно заодно обыграть.
Мне на той неделе говорили,что Сити чемпион ,они выиграли какой -то чемпионский матч,кто в курсе,что произошло?
пока еще никто не чемпион) 3 матча арсу, 4 мс, кто где оступится неизвестно. Арсенал умудрялся и с вулвс потерять очки ведя 2-0
С начала зимы под каждой новостью про Арсенал или Сити обязательно комментарии, что «вставьте_команду» уже отдало чемпионат и «вставьте_другую_команду» можно поздравить с чемпионством. АПЛ — очень сложная лига, здесь каждый может проиграть каждому и не потому что решил подарить сопернику чемпионство. Это не фифа. Каждый матч выиграть очень сложно, даже против Бернли и Вульверхэмптона. Так что еще ничего не решено, обеим командам надо выигрывать оставшиеся матчи.
у Сити сейчас матчи пойдут каждые три, такой график что они в принципе потерять могут где угодно. Интрига под конец чемпионата отличная)
Они потеряли очки на самом слабом боссе, а дальше ещё сложнее, противные клубы с какими то дурацкими названиями на буквы Б
пока все смеялись над Артетой, тот перехитрил своего учителя - проиграл МС в очном матче, в итоге голубый стали праздновать чемпионство и раслабились, тут Арсенал и обошел их на финишной прямой
А я говорил что он в перерыве сказал своей команде не дайте им забить третий!!
Где они праздновали , наоборот Пеп сказал что у них шанса нету , Арсенал впереди них, зачем драматизировать
Удачи Арсеналу! Не дайте коррумпированному мешку стать чемпионом!
При Гвардиоле взяли уже уже 6 чемпионств, держу в курсе. Главное, чтобы седьмое не выиграли эти мешки!
Щас с Эвертона ещё 10 очков снимут😁
