Гвардиола не проигрывает Мойесу в АПЛ. У тренера «Сити» 13 побед и 3 ничьих в 16 матчах против команд шотландца
Гвардиола не проигрывает Мойесу в чемпионате Англии.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола продлил беспроигрышную серию против команд Дэвида Мойеса в Премьер-лиге.
«Горожане» сыграли вничью с «Эвертоном», возглавляемым шотландцем, в 35-м туре АПЛ (3:3).
Таким образом, на счету Гвардиолы 13 побед и 3 ничьих в 16 матчах против клубов под руководством Мойеса.
Более длительные серии без поражений в АПЛ есть на счету Гвардиолы против Шона Дайча, а также у Алекса Фергюсона против Стива Брюса – по 17 матчей.
Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23498 голосов
ПСЖ
Арсенал
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Матч огнище. Ириски и Мойес красавцы - не тянули время, когда вели в счете, шли вперед. Очень эмоциональный и крутой матч.
Сегодня проиграл, но судейка подтащил
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем