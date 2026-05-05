Гвардиола не проигрывает Мойесу в АПЛ. У тренера «Сити» 13 побед и 3 ничьих в 16 матчах против команд шотландца

Гвардиола не проигрывает Мойесу в чемпионате Англии.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола продлил беспроигрышную серию против команд Дэвида Мойеса в Премьер-лиге.

«Горожане» сыграли вничью с «Эвертоном », возглавляемым шотландцем, в 35-м туре АПЛ (3:3).

Таким образом, на счету Гвардиолы 13 побед и 3 ничьих в 16 матчах против клубов под руководством Мойеса.

Более длительные серии без поражений в АПЛ есть на счету Гвардиолы против Шона Дайча, а также у Алекса Фергюсона против Стива Брюса – по 17 матчей.