  • Гвардиола не проигрывает Мойесу в АПЛ. У тренера «Сити» 13 побед и 3 ничьих в 16 матчах против команд шотландца
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола продлил беспроигрышную серию против команд Дэвида Мойеса в Премьер-лиге.

«Горожане» сыграли вничью с «Эвертоном», возглавляемым шотландцем, в 35-м туре АПЛ (3:3).

Таким образом, на счету Гвардиолы 13 побед и 3 ничьих в 16 матчах против клубов под руководством Мойеса.

Более длительные серии без поражений в АПЛ есть на счету Гвардиолы против Шона Дайча, а также у Алекса Фергюсона против Стива Брюса – по 17 матчей.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Матч огнище. Ириски и Мойес красавцы - не тянули время, когда вели в счете, шли вперед. Очень эмоциональный и крутой матч.
Сегодня проиграл, но судейка подтащил
