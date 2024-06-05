Конте – в «Наполи». А он вообще подходит этому составу?

У «Наполи» новый тренер − фактически пятый за год: клуб объявил о контракте с Антонио Конте до июня 2027 года. Итальянец пришел стабилизировать команду: прошлой весной клуб стал чемпионом Италии, попрощался с Лучано Спаллетти, а затем несколько раз менял тренеров.

Три тренера за сезон, провал в чемпионате − такой «Наполи» получил Конте

На смену Спаллетти пришел Руди Гарсия, но лишился своего поста через три месяца после начала сезона. К тому моменту «Наполи» уверенно шел в группе Лиги чемпионов (7 очков после четырех туров), но сильно отстал в Серии А от «Интера» и «Ювентуса», хотя держался в топ-4.

Тем удивительней был приход Вальтера Мадзарри, который уже давно не работал с топ-клубами − зато был любим болельщиками и президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом. При Мадзарри «Наполи» выбрался в плей-офф ЛЧ, но с треском вылетел из Кубка (0:4 от «Фрозиноне» дома – ужас) и уступил в финале Суперкубка. В лиге обвалился на девятое место.

Почти половину игр (восемь из 17) при Мадзарри клуб проиграл.

За два дня до «Барсы» Де Лаурентис уволил Мадзарри. Спасти хоть что-нибудь в этом сезоне позвали Франческо Кальцону, который еще не работал главным в клубах – даже согласились на совмещение со Словакией, которую он вывел на Евро.

С Кальцоной «Наполи» до последних минут упирался в ЛЧ с «Барселоной» (1:1, 1:3), а в чемпионате коллекционировал ничьи: 8 из 14 матчей, из последних семи не выиграл ни разу. «Наполи» откатился на самое дно первой десятки – там и закончил.

Никаких еврокубков в следующем сезоне у «Наполи» не будет (впервые почти за 15 лет) − в такой клуб приходит Конте.

В пяти полноценных сезонах Серии А у Конте четыре чемпионства

С «Аталантой» за короткий срок у Конте особо ничего не вышло – но это на старте тренерской карьеры, да еще и вмешивались фанатские истории. Дальнейшие приключения в Серии А – почти всегда триумфальные: три сезона в «Ювентусе» − три чемпионства, два года в «Интере» – один титул (еще в одном сезоне клуб отстал от победившего «Юве» всего на очко).

Вне итальянских клубов четвертьфинал Евро-2016 со сборной, победа в АПЛ и Кубке Англии с «Челси», работа в «Тоттенхэме». А еще сложные отношения с еврокубками: есть только финал Лиги Европы, да и то проигранный («Севилье», так что тут без шансов). Впрочем, в будущем сезоне во главе «Наполи» мешаться они не будут.

Из «Тоттенхэма» Конте ушел год назад: отдыхал и заодно восстанавливал здоровье после удаления желчного пузыря. Казалось, мог бы зимой кого-нибудь возглавить, но напомнил, что не принимает команды посреди сезона.

И не изменил себе: стал тренером «Наполи» уже летом. При этом слухи отправляли Конте в «Челси», «Баварию», «Ювентус» и «Милан», а сам клуб присматривался к Джан Пьеро Гасперини. Но все же Конте и «Наполи» договорились.

Конте в «Наполи» = противоречия

Даем слово специалисту по Серии А Андрею Клещенку :

«Первое противоречие: в «Наполи» избыток хороших вингеров и нехватка хотя бы средних защитников, чтобы перейти на 3-5-2.

Второе противоречие: Де Лаурентис обожает 4-3-3. «Наполи» знали по всей Европе благодаря схеме 4-3-3, которая была при Маурицио Сарри», − объяснял президент.

Третье – столкновение двух эго, тренерского и президентского – даже не проговариваем. И так ясно. Хотя Де Лау обычно неплохо уживался именно с теми, с кем – казалось – должны лететь искры. Может, снова прокатит.

Так что больше вопросов к первым двум пунктам. Допускаю, что Конте попробует 4-2-4, о которой когда-то мечтал и от которой перешел на скучную тройку. «Наполи» в этот модуль вписывается даже лучше, чем в 4-3-3: мощные фланги, великолепный сдвоенный центр из Ангиссы (который как раз слабее восьмеркой) и Лоботки, место и простор для сияния Распадори. Возможно, схема будет гибридной, и Ди Лоренцо ответит за переключения между четверкой и тройкой – исполнит защитника или фулбека в зависимости от эпизода.

Второй вариант – тоттенхэмовская 3-4-2-1 и только потом 3-5-2 с очень свободным Хвичей, повторяющим за Азаром. Но Конте вряд ли покорит необходимость работы с Жезусом; у «Наполи» не хватает защитников даже для четверки, в тройку тем более придется докупать.

Больше всех от назначения выигрывают медиа, а сразу за ними – Джакомо Распадори. В любом модуле, который спускал тренерам Де Лаурентис, ему не хватало места, но большинство схем, которые использует Конте, нуждаются в профильном фантазисте. У Распадори наконец появился реальный шанс стать основным.

Меньше всех – Мариу Руй. Ему не хватает скорости, выносливости и мощи, а у Конте редко выживают крайки, которых можно спрятать в карман. Но это уже традиция: Руй каждый сезон начинает сменщиком и заканчивает основным.

И есть вопросы к совместимости с Осимхеном. Нападающий Конте должен страдать и бороться, а это не про нигерийца; дуэли, стыки, защита мяча, выживание спиной к воротам – худший сценарий. Контратаки он усилит, конечно; но пришло время, когда «Наполи» незачем держаться за Виктора».

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Фото: Gettyimages.ru /Catherine Ivill, Claudio Villa, Francesco Pecoraro