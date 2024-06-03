Любовь Мбаппе и «Реала»: от плаката с Роналду до признания на «Бернабеу» 🤍

Килиан Мбаппе стал игроком мадридского «Реала».

Когда клуб объявил о переходе официально, Килиан написал в соцсетях: «Мечта сбылась. Я очень рад и горжусь тем, что присоединился к клубу моей мечты. Никому не понять, как я сейчас взволнован».

Мбаппе легко поверить, ведь он сопроводил слова такими фото:

Чувства Мбаппе к мадридскому клубу – целая история.

Как и любой французский мальчишка, Килиан фанател от Зидана. Мбаппе рассказывал, что подражал Зизу во всем – как-то даже попросил парикмахера выбрить себе залысину как у кумира.

Потом появился и новый герой. Плакаты в комнате Мбаппе – с Криштиану Роналду.

В 14 лет пацана позвали на просмотр в «Реал» – инициатива спортивного директора Зинедина Зидана.

Зидан лично встретил Килиана, познакомил с Криштиану и вообще хотел оставить в Мадриде. Но тогда семья выбрала «Монако».

В 2018-м Мбаппе, уже в качестве игрока «ПСЖ», впервые сыграл против «Реала». Не забил – и «Реал» выбил парижан из 1/8 финала ЛЧ.

Шанс взять реванш предоставился в 2019-м: Килиан даже забил на групповом этапе. Его гол принес ничью на «Сантьяго Бернабеу».

А это автобиографический комикс «Меня зовут Килиан». И там прямо говорится про мечту сыграть за «Реал»: Криштиану, Зизу, поездка в Мадрид – часть истории.

Весной 2022-го звездный форвард приехал на «Бернабеу» в плей-офф ЛЧ. Трибуны приветствовали его аплодисментами. Уже тогда.

Килиан даже забил в Мадриде, но «Реал» в который уже раз проявил характер и снес «Париж» во втором тайме.

После того знакового вечера в этом сериал е было еще несколько серий (кульминация – продление контракта с «ПСЖ»), но теперь все сюжеты пришли к развязке. Мбаппе – игрок «Реала», и его голы будут приносить «Сантьяго Бернабеу» радость и победы.

Так бывает, когда мечты сбываются.

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Фото: en.as.com ; eastnews.ru /AP Photo/Manu Fernandez; Gettyimages.ru /David Ramos, Shaun Botterill, David Rogers, Laurence Griffiths, Matthias Hangst; REUTERS /Susana Vera; instagram.com/k.mbappe/