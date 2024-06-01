«Реал» взял ЛЧ! Мы сомневались весь матч, а им все равно!

Чемпионы. Суперчемпионы.

Мадридский «Реал» выиграл Лигу чемпионов благодаря голу Дани Карвахаля в финале на «Уэмбли».

Им вообще неважно, как складывается матч. Они просто забирают.

«Боруссия» атаковала рекордно, «Реал» почти не бил – но какая разница, если это «Реал»?

«Дортмунд» правда впечатлил агрессией, готовностью навязывать свое.

За первый тайм немцы создали рекордный 1,68 xG для финальных матчей – никто не успевал столько за 45 минут. Но Тибо Куртуа все остановил.

А когда был главный шанс без офсайда, помог и Дани Карвахаль – потом он станет главным героем.

«Реал» ни разу за тайм не пробил в створ, выглядел совсем не таким, какого ждали для одностороннего финала. Матч шел в другую сторону.

Но такое, кстати, уже было – почти без ударов и остроты в первом тайме выигрывали финал Лиги чемпионов-2022. И вот теперь снова.

Чтобы переломить, хватило включения самого низкого игрока на поле – Карвахаля. Чтобы он забил головой! Этот мяч стал победным, следом «Реал» только добавил контрольный.

Винисиус, кстати, забил во втором из двух своих финалов – тоже вау.

У «Реала» 15-я ЛЧ. Невероятно

Великие чемпионы.

● «Реал» выиграл 15-ю Лигу чемпионов – вау! Стоит напоминать, что мадридцы – короли турнира? У «Милана» семь титулов, у «Ливерпуля» и «Баварии» по шесть, «Барса» выигрывала пять раз.

● «Реал» 18 раз выходил в финал ЛЧ и проиграл только в трех. Причем последнее поражение случилось 43 года назад – от «Ливерпуля» в Париже. После этого «Мадрид» не выходил в финал 17 лет – а дальше выдал фантастическую серию.

● «Мадрид» выиграл девять финалов Лиги чемпионов подряд. Начали триумфальную серию в сезоне-1997/98 – с победы на «Ювентусом» (1:0). Дальше обыграли «Валенсию» (3:0), «Байер» (2:1), «Атлетико» (4:1), снова «Атлетико» (1:1, 5:3 по пенальти), «Ювентус» (4:1) и дважды «Ливерпуль» (3:1 и 1:0).

● У Карло Анчелотти уже пять побед в Лиге чемпионов – рекорд среди тренеров. Выше Зинедина Зидана, Пепа Гвардиолы и Боба Пэйсли – у них по три кубка. Это уже отрыв.

● «Реал» только пятый раз за один сезон выиграл и ЛЧ, и чемпионат Испании. Два примера из прошлого века (1957-й и 1958-й), еще три – из современности (2017-й, 2022-й и 2024-й).

● В этом сезоне в основное время «Реал» проиграл только «Атлетико» на старте Ла Лиги. Дальше – 32 матча без поражений (рекордная серия клуба в чемпионате) и досрочный титул в Ла Лиге. В ЛЧ тоже ни разу не проиграли – девять побед и четыре ничьих. В плей-офф убрали «Лейпциг», «Ман Сити» и «Баварию» (тут с приключениями).

● Тони Кроос уходит с шестой победой в ЛЧ – держит рекорд вместе с Дани Карвахалем, Лукой Модричем и Начо.

● А «Дортмунд» проиграл второй финал ЛЧ подряд, 11 лет назад упустили трофей в матче с «Баварией» (1:2). Брали ЛЧ в далеком сезоне-1996/97, но теперь один из трех.

Фото: East News /INA FASSBENDER / AFP, AP Photo/Ian Walton, AP Photo/Dave Shopland, AP Photo/Frank Augstein