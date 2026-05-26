  • РФС объявил, что суперфинал «Спартака» и «Краснодара» вошел в топ-3 самых посещаемых кубковых финалов Европы. Больше зрителей было лишь в Англии и Германии
РФС объявил, что суперфинал «Спартака» и «Краснодара» вошел в топ-3 самых посещаемых кубковых финалов Европы. Больше зрителей было лишь в Англии и Германии

Матч «Спартака» и «Краснодара» – в топ-3 самых посещаемых финалов Европы.

РФС объявил, что суперфинальный матч Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» (1:1, 4:3 по пенальти) вошел в топ-3 самых посещаемых кубковых финалов Европы. 

Матч в «Лужниках» посетили 72 978 зрителей. 

«Больше зрителей в нынешнем сезоне собралось лишь на решающих матчах кубков Англии и Германии: на играх «Челси» – «Манчестер Сити» (83 337) и «Бавария» – «Штутгарт» (74 064). 

Финал Фонбет Кубка России обогнал даже Испанию («Реал Сосьедад» – «Атлетико», 70 000) и Италию («Интер» – «Лацио», 68 729)», – говорится в сообщении. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал РФС
Комментарии

И при этом ни одного фаната не было
ОтветМаксим Иванов
Комментарий скрыт
Ответsamks-42
Комментарий скрыт
Игра за трофей, который останется в истории клуба, неважно есть еврокубки сейчас или нет, это история клуба, я как и остальные пришли смотреть на любимую команду, мне не интересно глорить за реал или барсу, настоящие эмоции у меня вызывает только любимая команда, футбол это не только топ лиги, пусть уровень и не такой высокий но я буду всегда любить свой клуб, но вам не понять
На матче крутая атмосфера была, перфоманс, стадион пел песню после матча, люди радовались, крутые эмоции, это и есть праздник футбола
спасибо fan id!)
ОтветJoe Barbaro
Комментарий скрыт
ОтветJoe Barbaro
Отработал, молодец
С пивасом было б еще больше ! ))
ОтветЛеонид Вилькин
больше чем мест , по двое на одном сидели ?🤣
Ответsavik-A.M.
на бутылках бы сидели
Вот ещё бы РФС объявил, сколько на мероприятии "заработали" перекупы...
ОтветOlly_Da
да и без перекупов билеты были ого-го. Главный перекуп- это и был РФС.
Ответchance-comer
Какие ого-го? Я на центр верхнего яруса трибуны С взял по 1400. На футбольном и хоккейном Спартаке я вообще забыл про такие цены. Только вот взял чудом в первые 15 минут. А никто из друзей не смог. В итоге покупали потом через Авито за х3-х7.
А где финал кубка Франции Ланс - Ницца, с посещаемостью 76000!? РФС лишь бы показать свою якобы «крутость»!
ОтветСвой среди чужих
Комментарий скрыт
ОтветAggrrist
Считаю, что круто… Но по фактам никакой тройки по посещаемости нет! Поэтому РФС не надо лялякать про вхождение в тройку…
Супер пупер финал
Ответzhargal.shadapoff@yandex.ru
Попрошу не коверкать: "Супер-пупер финал Фонбет Кубка России".
Ответzhargal.shadapoff@yandex.ru
super lights slims edition
Отличный результат! Праздник футбола
финал был на удивление хорош 👍👍👍
Отлично же, о чём спорить.
Артета о чемпионстве «Арсенала»: «Кто-то наверху так расположил планеты – раньше нам чего-то не хватало. Сбрасывая бремя, чувствуешь облегчение – надо воспользоваться этим в финале ЛЧ»
11 минут назад
Успели поиграть и в Лондоне, и в Париже – узнаете всех футболистов?
27 минут назадТесты и игры
Карпин о скором рождении сына: «Накормить, газики выпустить, искупать, спать уложить – все умею. О декрете не думал – подкину руководству РФС такую идею»
33 минуты назад
«Роналду будет сложно тренером – он очень быстро начинает злиться! Он всегда стремится к вершинам и хочет большего – я вижу в нем хорошего директора». Джемба-Джемба о Криштиану
38 минут назад
Штаб Рикельме ответил Пересу: «Он говорит про период Кальдерона, когда Энрике было 15 лет. Сосьос «Реала» заслуживают знать о сомнительных сделках свиты президента. Приглашаем его на дебаты»
49 минут назад
Карседо о переходе в «Спартак»: «Трудное, но верное решение. Кахигао – феномен, он поддерживал меня с самого начала»
52 минуты назад
Ямаль, Мбаппе, Кейн, Олисе и Дембеле – самые дорогие игроки Фэнтези ЧМ-2026 на Спортсе''
сегодня, 11:25Фэнтези
«Барселона» предложит за Альвареса 90 млн евро и бонусы. Форвард «Атлетико» также интересен «ПСЖ» и «Арсеналу» (Diario Sport)
сегодня, 11:21
Роналду и Мбаппе снялись в новом ролике Lego к ЧМ. Игроки собирают наборы друг друга, но меняют в них фигурки на свои
сегодня, 11:14Видео
Ливай о «Спартаке»: «Главный клуб страны – все говорят только о нем, другие команды России не сравнятся с нами. Мы будем бороться за чемпионство в следующем сезоне»
сегодня, 10:56
Модрич может получить должность в «Реале», если завершит карьеру после ЧМ. Перес предлагал хорвату самому выбрать роль в клубе (As)
6 минут назад
«Спартаком» может управлять любой тренер. Карседо не выиграл бронзу, без Кубка был бы провальный сезон. Лучший – Семак, «Зенит» снова чемпион, Соболев заиграл». Булыкин о тренерах
21 минуту назад
Президент «Урала» Иванов: «В Первой лиге народу на матчах было даже больше, чем в РПЛ – из-за «карты болельщика», возможно. В Екатеринбурге очень любят футбол»
43 минуты назад
Дивеев признан лучшим игроком «Зенита» в мае
сегодня, 10:59
РФС запретил «Крыльям Советов» и «Торпедо» регистрировать новых игроков. У самарцев долг перед «Зенитом» за трансфер Сергеева
сегодня, 10:46
Ари во 2-й раз покинул пост спортивного директора «Торпедо»
сегодня, 10:41
Березуцкий покинет «Урал», заявил Иванов: «Скорее всего. У него свои мысли, не буду их озвучивать. Как говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда»
сегодня, 10:32
«Монако» Головина уволил Поконьоли по телефону, официально объявят в ближайшие 2 дня. У тренера были разногласия с руководством из-за кадровых решений (Саша Тавольери)
сегодня, 10:32
Ираола рассматривает «Ливерпуль» или «Байер». Тренер «Борнмута» вряд ли перейдет в «Милан» и «Кристал Пэлас» (Sky Sports)
сегодня, 10:16
20-летний Vejrgang выиграл ЛЧ в EA FC 26 и заработал 75 тысяч долларов. Трофей датчанину вручил Бастиан Швайнтайгер
сегодня, 10:03
