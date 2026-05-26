РФС объявил, что суперфинал «Спартака» и «Краснодара» вошел в топ-3 самых посещаемых кубковых финалов Европы. Больше зрителей было лишь в Англии и Германии

Матч «Спартака» и «Краснодара» – в топ-3 самых посещаемых финалов Европы.

РФС объявил, что суперфинальный матч Фонбет Кубка России между «Спартаком » и «Краснодаром » (1:1, 4:3 по пенальти) вошел в топ-3 самых посещаемых кубковых финалов Европы.

Матч в «Лужниках» посетили 72 978 зрителей.

«Больше зрителей в нынешнем сезоне собралось лишь на решающих матчах кубков Англии и Германии: на играх «Челси » – «Манчестер Сити» (83 337) и «Бавария » – «Штутгарт» (74 064).

Финал Фонбет Кубка России обогнал даже Испанию («Реал Сосьедад» – «Атлетико», 70 000) и Италию («Интер» – «Лацио», 68 729)», – говорится в сообщении.