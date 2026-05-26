0 игроков «Реала» в заявке Испании на ЧМ, чистка в «Милане», «Спартаку» вручат новый Кубок, Кокорина ждут в РПЛ, «Нью-Йорк» в финале НБА и другие новости

1. В заявку сборной Испании на чемпионат мира не попал ни один игрок «Реала» – подобное произошло впервые в истории . В состав включен Гави, не игравший за сборную год, – без слез тут не обошлось .

2. В «Милане» жесткая чистка : в отставку отправлены тренер Аллегри, а также директора Таре, Фурлани и Монкаду . Клуб прямо назвал невыход в ЛЧ провалом сезона . «Россонери» уже нашли кандидата на пост главного тренера, но еще придется рассчитаться со всеми уволенными.

3. «Спартак» получит новый Кубок России взамен разбитого – на изготовление потратят 10 млн рублей. Александр Бубнов назвал разбившийся трофей «плохой приметой» .

4. Матч «Зенита» и «Спартака» за Суперкубок России может пройти в Нижнем Новгороде .

5. Пошли разговоры, что Александр Кокорин интересен сразу четырем клубам Мир РПЛ. В одном из них от бомбардира открестились .

6. Кубок Стэнли. «Каролина» вышла вперед в финале Востока с «Монреалем» (2-1), выиграв третий матч (3:2 ОТ). Победный гол на счету Свечникова, у Демидова ассист .

7. «Падерборн» вернулся в Бундеслигу спустя шесть лет . В стыках обыграли «Вольфсбург», который вылетел из высшего дивизиона впервые в своей истории.

8. НБА. «Кливленд» уступил «Нью-Йорку» в четвертом матче финала Востока с разницей «-37» и проиграл серию счетом 0-4 . «Никс» вышли в главный финал впервые с 1999 года .

9. Диана Шнайдер и Елена Рыбакина вышли во 2-й круг Ролан Гаррос, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова вылетели.

У мужчин дальше прошли Андрей Рублев и Каспер Рууд , Роман Сафиуллин и Стэн Вавринка выбыли.

10. «Матч ТВ» покажет игры сборной России с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.

11. На ЧМ по хоккею Италия уступила Словении и вылетела из элитного дивизиона , Норвегия впервые за 14 лет вышла в плей-офф .

12. Владимир Путин подписал закон, обязывающий регионы согласовывать назначение местных министров спорта с Минспорта РФ.

13. Чемпионат России по фигурному катанию-2027 примет Челябинск . Контрольные прокаты сборной России пройдут 19-20 сентября в Москве .

14. ФИА дисквалифицировала раллиста за домогательства : он предложил женщине-инспектору посмотреть на свой половой орган.

Цитаты дня

Аршавин за переход Тюкавина в «Зенит»: «Он же хочет чемпионство. Что ему, занимать десятые места?»

Владимир Плющев: «КХЛ – нишевой продукт. Заполняет на ТВ паузы между матчами дворового уровня в РПЛ»

Евгений Ловчев: «Игроки, особенно черненькие, не понимают, что такое «Спартак» для России. В финале Кубка я увидел, что наконец-то они поняли, за какой клуб играют»

Денис Глушаков: «Зенит» – молодцы, что побеждают. Но «Спартак» был, есть и будет главной народной командой»

Бердыев о Талалаеве: «Прежде чем судить о Де Дзерби, нужно понять, он по интеллекту его уровня или нет. Персонажа басни Крылова напоминает»

