  • 0 игроков «Реала» в заявке Испании на ЧМ, чистка в «Милане», «Спартаку» вручат новый Кубок, Кокорина ждут в РПЛ, «Нью-Йорк» в финале НБА и другие новости
1. В заявку сборной Испании на чемпионат мира не попал ни один игрок «Реала» – подобное произошло впервые в истории. В состав включен Гави, не игравший за сборную год, – без слез тут не обошлось.

2. В «Милане» жесткая чистка: в отставку отправлены тренер Аллегри, а также директора Таре, Фурлани и Монкаду. Клуб прямо назвал невыход в ЛЧ провалом сезона. «Россонери» уже нашли кандидата на пост главного тренера, но еще придется рассчитаться со всеми уволенными.

3. «Спартак» получит новый Кубок России взамен разбитого – на изготовление потратят 10 млн рублей. Александр Бубнов назвал разбившийся трофей «плохой приметой».

4. Матч «Зенита» и «Спартака» за Суперкубок России может пройти в Нижнем Новгороде.

5. Пошли разговоры, что Александр Кокорин интересен сразу четырем клубам Мир РПЛ. В одном из них от бомбардира открестились.

6. Кубок Стэнли. «Каролина» вышла вперед в финале Востока с «Монреалем» (2-1), выиграв третий матч (3:2 ОТ). Победный гол на счету Свечникова, у Демидова ассист

7. «Падерборн» вернулся в Бундеслигу спустя шесть лет. В стыках обыграли «Вольфсбург», который вылетел из высшего дивизиона впервые в своей истории.

8. НБА. «Кливленд» уступил «Нью-Йорку» в четвертом матче финала Востока с разницей «-37» и проиграл серию счетом 0-4. «Никс» вышли в главный финал впервые с 1999 года

9. Диана Шнайдер и Елена Рыбакина вышли во 2-й круг Ролан Гаррос, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова вылетели.

У мужчин дальше прошли Андрей Рублев и Каспер Рууд, Роман Сафиуллин и Стэн Вавринка выбыли.

10. «Матч ТВ» покажет игры сборной России с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.

11. На ЧМ по хоккею Италия уступила Словении и вылетела из элитного дивизиона, Норвегия впервые за 14 лет вышла в плей-офф.

12. Владимир Путин подписал закон, обязывающий регионы согласовывать назначение местных министров спорта с Минспорта РФ.

13. Чемпионат России по фигурному катанию-2027 примет Челябинск. Контрольные прокаты сборной России пройдут 19-20 сентября в Москве.

14. ФИА дисквалифицировала раллиста за домогательства: он предложил женщине-инспектору посмотреть на свой половой орган.

Цитаты дня

Аршавин за переход Тюкавина в «Зенит»: «Он же хочет чемпионство. Что ему, занимать десятые места?»

Владимир Плющев: «КХЛ – нишевой продукт. Заполняет на ТВ паузы между матчами дворового уровня в РПЛ»

Евгений Ловчев: «Игроки, особенно черненькие, не понимают, что такое «Спартак» для России. В финале Кубка я увидел, что наконец-то они поняли, за какой клуб играют»

Денис Глушаков: «Зенит» – молодцы, что побеждают. Но «Спартак» был, есть и будет главной народной командой»

Бердыев о Талалаеве: «Прежде чем судить о Де Дзерби, нужно понять, он по интеллекту его уровня или нет. Персонажа басни Крылова напоминает»

Спортс, ау. Почему уже второй месяц некоторые новости открываются в браузере а не в приложении? Понимаю, рекламу обновлять важнее, но пора бы уже и приложением заняться чуть-чуть
делаем всё что можем! но сейчас и правда очень много рекламы, которую надо красиво и безболезненно интегрировать!
Блин, точно. Я думал, у меня только такая проблема
Заколебали уже половинчатые заголовки на айфоне, когда открываешь новость. Почините уже, пожалуйста
Владельцы айфонов должны страдать.
10 милионов - это же 200 Суторминых. Недёшевы нынче кубки. Этот хоть не сломайте.
Дней без ссылок в браузер - 0
Ждем, когда какая-то легенда Спортса объявит, что не будет стричься до того момента, пока пять новостей подряд не откроются в приложении!
Я пропустила или почему нет новости о свадьбе Ральфа Шумахера?
Потому что нельзя!... 🤭
В УК РФ за пропаганду есть статья!
👮😷🚓
Спартак два раза подряд стал обладателем Кубка
Спартак в этом сезоне взял два Кубка! 🏆
- один целый и один поломатый 😄
Как же надоело, почему приложение тормозит и еле грузится из-за границы?
Главное, что реклама мгновенно подгружается.
К сожалению, в некоторых странах могут быть проблемы с работой Спортса". Напишите нам на почту support@sports.ru или через форму «Поддержка» в приложении, а мы проверим ситуацию подробнее.
Очередной позор Реала
Перес, созывай ещё одну пресс конференцию. Не иначе как подлые журналисты виноваты за 0 испанцев из Реала.
Этот Кубок стоит как однушка в подмосковье или как трешка с очень хорошим ремонтом в моем городе
