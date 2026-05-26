Тренер вратарей «Спартака» о суперфинале Кубка: «Оба голкипера сыграли прекрасно. Максименко был великолепен в основное время. Помазун – настоящий специалист по пенальти»

Тренер вратарей «Спартака» о финале Кубка: оба голкипера сыграли прекрасно.

Тренер вратарей «Спартака » Начо Торрес похвалил обоих голкиперов клуба после победы над «Краснодаром » (1:1, 4:3 по пенальти) в суперфинале Фонбет Кубка России.

28-летний Максименко полностью отыграл основное время, а 29-летний Помазун вышел на серию пенальти и отразил 2 удара краснодарцев.

«Победа в Кубке – отличный момент для всех нас. Эта команда проделала очень много работы и точно заслужила победу. Что касается игры вратарей, то все наши голкиперы просто прекрасно работают на тренировках.

Максименко провел великолепный матч в основное время, сделал несколько важных сэйвов. А Помазун – это настоящий специалист по пенальти. Эта победа – отличный момент для него. Он большой молодец. Оба вратаря сыграли прекрасно. Я очень рад за них», – сказал Торрес.