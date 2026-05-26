Гендиректор «Спартака» о победе в Кубке: «Все понимают, что это только первый шаг. И впереди новые цели. Мы сильно задолжали болельщикам – начинаем возвращать долги»

Гендиректор «Спартака»: мы задолжали болельщикам – и начинаем возвращать долги.

Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о победе клуба в Фонбет Кубке России. Трофей стал для красно-белых первым с 2022 года.

– Какие эмоции от первого трофея в своей карьере в футболе?

– Вы знаете, отвечу так: неважно, какой это титул у меня. Самое главное – это клуб. У клуба было одно чемпионство за долгие годы, один Кубок за долгие годы. И теперь есть второй Кубок. Это первый трофей почти для всех наших футболистов, для нынешних главного тренера и спортивного директора это первый титул со «Спартаком ».

Да, у нас есть в команде ребята, которые выигрывали Кубок России в 2022 году, но для большинства сейчас это в новинку. И надо говорить о них. Я очень рад, что им покорилось это достижение.

– За 18 лет, когда владельцем «Спартака» был Леонид Федун, клуб выиграл один чемпионат России и один Кубок России. Одно из этих двух достижений уже повторено за четыре года, когда собственником является «Лукойл». Есть удовлетворение, что сравнение уже неоднозначно в пользу прошлой эпохи?

– Я не буду говорить за все руководство – скажу за себя: было очень важно убедиться в том, что сделан правильный выбор главного тренера, что изменения на тренерском мостике вообще были правильные. Мы в этом убедились еще на зимних сборах. Дальше были не очень удачные матчи. Были даже очень неудачные. Но тем не менее мы двигались поступательно. Наверное, это самое главное.

И, как правильно в день Суперфинала сказал в своей мотивационной речи Карседо и как также сказал Срджан Бабич, это только первый шаг. Сказано было еще до победы над «Краснодаром», но и сейчас, после выигрыша Кубка, все понимают, что это только первый шаг. И впереди новые цели. Мы сильно задолжали болельщикам – начинаем возвращать долги.

– С этим составом можно бороться за чемпионство в следующем сезоне?

– Скажем так: это база, это платформа. Безусловно, усиливаться надо. И финальная игра Кубка России против «Краснодара» достаточно показала, где нам надо дорабатывать. Будем работать в этом направлении и, конечно, будем бороться за чемпионство, – сказал Некрасов.