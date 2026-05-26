Гендиректор «Спартака» о победе в Кубке: «Все понимают, что это только первый шаг. И впереди новые цели. Мы сильно задолжали болельщикам – начинаем возвращать долги»

Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о победе клуба в Фонбет Кубке России. Трофей стал для красно-белых первым с 2022 года. 

– Какие эмоции от первого трофея в своей карьере в футболе?

– Вы знаете, отвечу так: неважно, какой это титул у меня. Самое главное – это клуб. У клуба было одно чемпионство за долгие годы, один Кубок за долгие годы. И теперь есть второй Кубок. Это первый трофей почти для всех наших футболистов, для нынешних главного тренера и спортивного директора это первый титул со «Спартаком».

Да, у нас есть в команде ребята, которые выигрывали Кубок России в 2022 году, но для большинства сейчас это в новинку. И надо говорить о них. Я очень рад, что им покорилось это достижение.

– За 18 лет, когда владельцем «Спартака» был Леонид Федун, клуб выиграл один чемпионат России и один Кубок России. Одно из этих двух достижений уже повторено за четыре года, когда собственником является «Лукойл». Есть удовлетворение, что сравнение уже неоднозначно в пользу прошлой эпохи?

– Я не буду говорить за все руководство – скажу за себя: было очень важно убедиться в том, что сделан правильный выбор главного тренера, что изменения на тренерском мостике вообще были правильные. Мы в этом убедились еще на зимних сборах. Дальше были не очень удачные матчи. Были даже очень неудачные. Но тем не менее мы двигались поступательно. Наверное, это самое главное.

И, как правильно в день Суперфинала сказал в своей мотивационной речи Карседо и как также сказал Срджан Бабич, это только первый шаг. Сказано было еще до победы над «Краснодаром», но и сейчас, после выигрыша Кубка, все понимают, что это только первый шаг. И впереди новые цели. Мы сильно задолжали болельщикам – начинаем возвращать долги.

– С этим составом можно бороться за чемпионство в следующем сезоне?

 – Скажем так: это база, это платформа. Безусловно, усиливаться надо. И финальная игра Кубка России против «Краснодара» достаточно показала, где нам надо дорабатывать. Будем работать в этом направлении и, конечно, будем бороться за чемпионство, – сказал Некрасов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Известия»
Очередная болтовня, вы из Спартака давно сделали посмешище. Спартак не должен биться каждый сезон за третье место. Постоянные жалобы что у Питера много денег. Краснодару судьи помогают. Романцев почему то не жаловался. Оставьте пафос и начните работу.
Мурат Асрамсв
Если вы про Карседо, то он так и сделал, оставил Пафос и начал работать
alex072
))))))+
Хватит уже языком чесать!
Эта победа уже история!
Иди работай над усилением!
панеслась... теперь разговоров о величии и о том, что всё в Галактике должны выиграть, на месяц будет
westport70
Это на первые три-пять туров, не дольше.
westport70
Почему это так волнует болельщиков … не Спартака ?))
Неудачные матчи будут и снова уводи е тренера и все по новой.Дацте ему при любом раскладе поработать 3 года,трансферы делайте.И при Федуне была та же проблема,он ждал всегда волшебства,которое один раз при Каррере случилось.Если бы не увольнял тренеров пачками,то титулов было бы больше,просто нужно терпением.
Сколько раз уже заявлялось подобное в прошлом?
Началось головокружение от успеха в Кубке.
Док Аксель
.....выигранным ПО ПЕНАЛЬТИ!🤣🤣🤣
Вова Пупкин
Болельщикам зенита и их сопоребрикам все равно как выиграет Спартак, хоть по штрафным, хоть по свободным, хоть с разгромом, хоть подбросом монеты, все равно желчью тачскрин зальют
какие долги?
победили в лотерее в финале непойми какого формата кубка....
LEGION-2000
формат кубка отличный... в финале играют сильнейшие, набирая полные Лужники, так и должно быть, а не Тосно с Амкаром, как раньше
westport70
уважаю вашу любовь к новому формату.
но формат Кубка -это синоним -"игры на выбывание". а тут котовасия какая-то,где может победить въ турнире команда которая проигрывает...
Все правильно сказал, у Спартака всегда были и будут максимальные цели, глупо это отрицать и тем более этого стесняться, что ли. На шелуху, которая разлетается по сторонам - не стоит обращать внимания. Это наша боль и наша радость - а до других нам дела нет.
есть понимание, что нужно усиливаться, посмотрим кого привезут...
вот не надо начинать сейчас что всё, понеслась! работайте дальше молча
