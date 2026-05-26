  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Газзаев о суперфинале Кубка России: «Кордобу на поле почти не увидел. С одной стороны – защита «Спартака» закрыла. С другой – уже мотивации не хватило, возможно»
0

Газзаев о суперфинале Кубка России: «Кордобу на поле почти не увидел. С одной стороны – защита «Спартака» закрыла. С другой – уже мотивации не хватило, возможно»

Валерий Газзаев о суперфинале Кубка России: Кордобу на поле почти не увидел.

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о суперфинале Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» (1:1, 4:3 по пенальти). 

– Очень понравилась организация матча! Шоу-программа, 75 тысяч зрителей на трибунах, антураж. Настоящий праздник футбола. Здорово!

– А получили ли удовольствие от самой игры?

– Хороший матч, с интригой, с драматургией. Сразу стало понятно, что никто не будет играть вторым номером! Момент на момент. Атака на атаку. Но! Мне почти сразу бросилось в глаза, что «Спартак» выглядел свежее. И тут сразу возникает тема для обсуждения. С одной стороны, «быки» одним составом играют далеко не первый год. Взаимопонимание на высоком уровне. Достаточно вспомнить их ответный гол. Все как по нотам!

Однако обойма довольно короткая. Пройти весь сезон успешно не получилось. Видите, и в чемпионате «Зениту» уступили, и в Кубке в финале проиграли «Спартаку». Тут опять возвращаемся к вопросу о свежести. В целом красно-белые впереди были конкретнее. В основное время именно москвичи выглядели предпочтительнее, организованнее, больше создали. Поэтому итоговая победа заслуженная.

– А вы, кстати, за кого болели?

– Ни за кого. Вы же понимаете, мои симпатии на стороне другой команды.

– От «Краснодара» ждали большего?

– Если говорить конкретно по футболистам, то думал, что Кордоба сыграет ярче. Но я его почти на поле не увидел. С одной стороны, нужно отдать должное защите красно-белых – закрыли! С другой, возможно, колумбийцу уже не хватило мотивации. В чемпионате «Краснодар» проиграл Зениту», а на Кубок сил не хватило. Допускаю, что он мыслями уже на чемпионате мира...

– Кого тогда выделите в составе москвичей?

– Жедсона. Его по ходу сезона ставили на разные позиции, но он с пониманием относился к решениям тренерского штаба. Сегодня эффективно действовал справа в защите. Первый опасный момент в матче возник именно после его прорыва и прострела.

– А Барко?

– Знаете, он может играть лучше. Да, был неплох, но, пожалуй, не показал всего своего потенциала, – сказал Газзаев. 

Мусаев о замене Кордобы в финале Кубка: «Думаю, что-то серьезное. Он в начале матча получил повреждение, практически без него играли»

За что вы в первую очередь любите Фэнтези?241 голос
Интереснее смотреть даже нетоповые матчичемпионат мира
Нравится, когда звезды играют за твою командуЛионель Месси
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренеромПеп Гвардиола
За что-то другое (напишу в комментах)Фэнтези
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКраснодар
logoВалерий Газзаев
logoпремьер-лига Россия
logoЭсекиэль Барко
logoДжон Кордоба
logoСпартак
logoЖедсон Фернандеш
logoFONBET Кубок России
logoСпорт-Экспресс

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
травма же. как и у Барко. Газзаев вообще футбольный человек??!
ОтветVatikan
травма же. как и у Барко. Газзаев вообще футбольный человек??!
А точно ли была травма?
Что-то интернет молчит, при этом в сборную на чемпионат мира Кордобу взяли.
ОтветVatikan
травма же. как и у Барко. Газзаев вообще футбольный человек??!
Нет, просто мимо проходил. Даже не сомневайся
да ну, про мотивацию в финале кубка, когда за трофей борешься уже тут и сейчас, пройдя большой путь? не может быть
он же травмирован был, поэтому и заменили... был бы здоров, думаю, играл бы лучше
А то что Кордоба весит матч играл с травмов усатый не не знает 🤣
ОтветRUSSERG
А то что Кордоба весит матч играл с травмов усатый не не знает 🤣
И Барко на уколах.Тоже не знал...
ОтветRUSSERG
А то что Кордоба весит матч играл с травмов усатый не не знает 🤣
Мусаев сказал тоже самое. Мол, играли 60 минут без него. Ты тоже истерически смеялся?
Или Газзаев обязан знать состояние здоровья каждого?
Ну было заметно, что с Кордобой что то не так. Потому что он играл явно не своем уровне. Вот как раз таки его и не хватило команде в этом матче
Как может не быть мотивации у лучшего нападающего РПЛ, который играл с травмой в финале суперкубка? Здоровья не хватило.
пёс лает, но почему-то не в будке с решётками.
то, что Мусаев после игры сказал, что Кордоба с травмой играл, это пес не учитывает)
Кордоба играл с травмой! Газзаев отстал от жизни! )0
Симпатии на стороне Алании, я правильно понимаю?
Кордоба играл с травмой , это раз . Во вторых , судья , стал свистеть мелкий фол и в начале второго тайма уже во всю раздавал карточки за апелляции и разговоры … На этом весь Кордоба и закончился , потому как с ним играли плотно .. Так происходило и с Зенитом , когда Карасев удалил Педро . Кордобы до этого и после , на поле видно не было .
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мусаев о финале со «Спартаком»: «Игра была 50 на 50. К игрокам «Краснодара» претензий нет, кучу матчей выиграли из последних сил. Сезон показал, что у каждого есть характер и мастерство»
24 мая, 18:59
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
24 мая, 18:53
Мусаев о замене Кордобы в финале Кубка: «Думаю, что-то серьезное. Он в начале матча получил повреждение, практически без него играли»
24 мая, 17:47
Рекомендуем
Главные новости
Этот игрок уступил «Барселоне» в финале ЛЧ, а через три года взял кубок в ее составе. Вспомните имя?
23 минуты назадТесты и игры
Месси вызван на 6-й чемпионат мира и может обновить рекорд турнира вместе с Роналду. Форварду сборной Аргентины 38 лет
51 минуту назад
Экс-жена Кака опровергла, что развелась с ним, так как он был «слишком идеальным»: «Это не мои слова, но за них я получаю женоненавистнические атаки»
вчера, 22:35Видео
Месси, Альварес, Энцо, Мак Аллистер, Лаутаро, Эмилиано Мартинес, Лисандро, Пас, Джулиано Симеоне – в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2026
вчера, 22:11Видео
Кассано о тех, кто лучше него: «Не приблизился бы к Месси и за три жизни. Иньеста – лучший хавбек в истории. Роналдиньо 6 лет играл на недосягаемом уровне. Роналдо и Неймар тоже сильнее»
вчера, 21:59
«Барса» согласовала контракт с Альваресом. «Атлетико» готов отпустить форварда за 150 млн евро (Сесар Луис Мерло)
вчера, 21:56
Карпин про 0:1 с Египтом: «Неправильно говорить, что Россия была хуже. У Сергеева был такой же момент, как у них. Оценивать игры нужно не только по результату»
вчера, 21:48
«ПСЖ» – главный претендент на Конате (Daily Mail)
вчера, 21:44
Кордоба о 2-м месте «Краснодара»: «Мы заслуживали большего. Знали, что развязка РПЛ получится сложной из-за вещей, которые все видят. Но если о них говорить, все равно ничего не поменяется»
вчера, 21:42
«Барселоне» интересен Инкапиэ. У «Арсенала» есть право выкупа защитника у «Байера» за 45 млн фунтов (Daily Mail)
вчера, 21:33
Ко всем новостям
Последние новости
Сергеев про 0:1 с Египтом: «Матч был интересным, но не забили свои моменты. Соперник хороший, интересно сыграть с участником ЧМ»
23 минуты назад
Мартин Киоун: «Если этот «Арсенал» выиграет ЛЧ, то для меня станет командой номер 1 в истории клуба, затмив «Непобедимых»
38 минут назад
Нагучев о сборной России: «Парням надоело играть просто так. Денег они заработали давно, а вот поиграть всласть, может, и не выйдет никогда. А им чертовски хочется, чешутся ноги!»
вчера, 20:46
Артем Ребров: «Зобнин – режимщик, это редкость для его поколения. Сейчас молодые совсем другие, вообще не пьют, очень профессиональны. Но показать характер и в кого-нибудь в раздевалке кинуть бутсу не могут»
вчера, 20:23
Зико, автор гола в ворота сборной России, празднует голы в стиле аниме «Атака титанов». Мы нашли пример в его соцсетях!
вчера, 19:53ВидеоСпортс"
Интересующий «Спартак» Парада стоит 5+ млн евро, сообщил спортдиректор «Алавеса»
вчера, 19:49
Сборная России пропустила в 4 из 5 последних матчей. На ноль сыграли только с Мали
вчера, 19:43
Непомнящий про Игдисамова в ЦСКА: «Для борьбы за титул нужен какой-то опыт. Это назначение для меня вопрос. Игнашевич и Березуцкие могли быть в этой роли»
вчера, 19:25
«Тоттенхэм» близок к подписанию Сенеси свободным агентом. «МЮ» и «Челси» интересовались защитником
вчера, 18:44
«Ренн» бесплатно подписал лучшего ассистента «Ланса» Томассона
вчера, 18:39Фото
Рекомендуем