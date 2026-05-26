Газзаев о суперфинале Кубка России: «Кордобу на поле почти не увидел. С одной стороны – защита «Спартака» закрыла. С другой – уже мотивации не хватило, возможно»

Валерий Газзаев о суперфинале Кубка России: Кордобу на поле почти не увидел.

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о суперфинале Фонбет Кубка России между «Спартаком » и «Краснодаром » (1:1, 4:3 по пенальти).

– Очень понравилась организация матча! Шоу-программа, 75 тысяч зрителей на трибунах, антураж. Настоящий праздник футбола. Здорово!

– А получили ли удовольствие от самой игры?

– Хороший матч, с интригой, с драматургией. Сразу стало понятно, что никто не будет играть вторым номером! Момент на момент. Атака на атаку. Но! Мне почти сразу бросилось в глаза, что «Спартак» выглядел свежее. И тут сразу возникает тема для обсуждения. С одной стороны, «быки» одним составом играют далеко не первый год. Взаимопонимание на высоком уровне. Достаточно вспомнить их ответный гол. Все как по нотам!

Однако обойма довольно короткая. Пройти весь сезон успешно не получилось. Видите, и в чемпионате «Зениту» уступили, и в Кубке в финале проиграли «Спартаку». Тут опять возвращаемся к вопросу о свежести. В целом красно-белые впереди были конкретнее. В основное время именно москвичи выглядели предпочтительнее, организованнее, больше создали. Поэтому итоговая победа заслуженная.

– А вы, кстати, за кого болели?

– Ни за кого. Вы же понимаете, мои симпатии на стороне другой команды.

– От «Краснодара» ждали большего?

– Если говорить конкретно по футболистам, то думал, что Кордоба сыграет ярче. Но я его почти на поле не увидел. С одной стороны, нужно отдать должное защите красно-белых – закрыли! С другой, возможно, колумбийцу уже не хватило мотивации. В чемпионате «Краснодар» проиграл Зениту», а на Кубок сил не хватило. Допускаю, что он мыслями уже на чемпионате мира...

– Кого тогда выделите в составе москвичей?

– Жедсона . Его по ходу сезона ставили на разные позиции, но он с пониманием относился к решениям тренерского штаба. Сегодня эффективно действовал справа в защите. Первый опасный момент в матче возник именно после его прорыва и прострела.

– А Барко?

– Знаете, он может играть лучше. Да, был неплох, но, пожалуй, не показал всего своего потенциала, – сказал Газзаев.

