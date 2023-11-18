А как там «Сити» (плюс «Челси») – на фоне лишения очков «Эвертона» из-за ФФП?

Новость недели в АПЛ – «Эвертон» лишился десяти очков из-за нарушения финансовых правил.

Ливерпульский клуб выпустил заявление, в котором были строчки: «Также будем с большим интересом следить за решениями, принятыми в других случаях, касающихся правил прибыли и устойчивости».

Это явный намек на «Манчестер Сити», проходящий параллельную проверку. В связке с «Сити» обсуждают и «Челси». Разговоры о юридических делах грандов многократно усилились на фоне наказания «Эвертона».

Например, так выступил Джейми Каррагер: «Снятие 10 очков с «Эвертона» – это чрезмерное наказание, это неправильно, учитывая, что клуб сотрудничал с АПЛ по этому делу последние несколько лет. Или, может быть, им было бы лучше уклоняться и пытаться затянуть дело, как сделали другие клубы? Пока другие клубы не будут наказаны, «Эвертон» будет чувствовать, что их клуб используют, чтобы показать, что нет необходимости в независимом регуляторе, И они правы».

Но не ждет ли «Сити» и «Челси» что-то похлеще?

Экс-советник «Ман Сити» видит в снятии очков у «Эвертона» намек на большие проблемы «Сити» и «Челси»

Нашелся человек, который напророчил неудачи и «Ман Сити» с «Челси». Причем даже не снятие очков – вылет.

Бывший финансовый советник «Манчестер Сити» Стефан Борсон написал в соцсетях: «Не видя [подробностей] решения по «Эвертону», кажется, что минус десять очков за нарушение ФФП – сурово. Но это подтверждает, что «Ман Сити» (если подтвердятся) и «Челси» (если будут предъявлены обвинения) могут быть исключены [из АПЛ].

Одно можно сказать наверняка, учитывая масштаб: расчеты «Челси» (по моему мнению) на то, что они могут нарушить правило «прибыльности и устойчивости» и просто принять штраф как затраты на ведение бизнеса, должны быть срочно пересмотрены.

Январское [трансферное] окно может стать интересным. Даже в лучшем случае они уже не могут рассчитывать на то, что убедят Независимую комиссию принять ковидные льготы в качестве исключительных корректировок».

Потенциальное исключение из АПЛ Борсон предрекал «Сити» еще в начале года

Тогда на слуху был «Ман Сити» – АПЛ обвинила чемпионов в нарушениях финансовых правил. «Масштабы обвинений находятся на том уровне, который, если все будет доказано, должен привести к вылету из АПЛ», – сказал в феврале Борсон.

Журналист Ник Харрис из Sportsmail объяснил, почему интересно мнение Борсона помимо того, что он – бывший советник «Сити»: «Он – юрист, генеральный директор и главный юрисконсульт компании PLC, имеет дело с обвинениями, связанными с проблемами бухгалтерского учета и хорошо разбирается в вопросах ФФП, так что его взгляд интересен».

Сейчас фактически ничего нового от него мы не услышали, но он напомнил о проблемах «Сити» и указал на «Челси». Борсон все так же считает, что исключение из АПЛ этих клубов вполне возможно.

Но он предупреждал, что процесс может продлиться долго: «Я бы совсем не удивился, займи это более двух лет. Премьер‑лиге будет очень сложно доказать такие масштабы правонарушений, но если это произойдет, последствия для клуба, его директоров и болельщиков будут разрушительными».

В чем обвинили «Сити» и как идет рассмотрение?

Пережив атаку УЕФА по обвинению в ФФП, «Ман Сити» защищается от следующей – в феврале 2023-го АПЛ насчитала более сотни нарушений финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Расследование длилось более четырех лет – с того момента, когда Der Spiegel опубликовал данные о финансовых нарушениях совместно с Football Leaks.

Претензий масса по разным сезонам: неточная информация о финансовом положении клуба, неполные данные о зарплате тренера и игроков, нарушения правил лицензирования (и тех же самых «прибыльности и устойчивости», за что наказан «Эвертон»), непредоставленные документы аудиторам. В феврале стало известно, что делом займется независимая комиссия из трех человек. Если какая-то из сторон будет недовольна решением – соберется комиссия из шести человек.

С тех пор прошло девять месяцев, но никакого решения по «Сити» так и не родилось. Работа над обвинениями по 115 нарушениям продолжается. На фоне этого интересно смотрится недавняя информация о рекордных для английского футбола доходах «Сити» в сезоне-2022/23 – это 712,8 миллиона фунтов. Тремя главными источниками стали реклама (£341,4 млн), права на трансляции (£299,4 млн) и доходы в дни матчей (£71,9 млн).

А какие проблемы у «Челси»?

Очень свежая история: The Guardian опубликовала расследование, согласно которому «Челси» еще в эпоху Романа Абрамовича совершал транзакции на десятки миллионов фунтов в обход клубной бухгалтерии. Материал основан на так называемой утечке Cyprus Confidential (более 3,6 миллиона файлов с конфиденциальными данными офшорных компаний: электронные письма, отчеты, банковские и трастовые документы).

Например, летом 2017-го компания Conibair Holdings Романа Абрамовича за 10 миллионов фунтов выкупила 75 % в компании Excellence Investment Fund итальянского футбольного агента Федерико Пасторелло. В тот же день было объявлено о продлении контракта с Антонио Конте – друга Пасторелло.

Также компания Абрамовича Leiston Holdings якобы платила за «консультационные услуги» фирме Gulf Value FZE, связанной с агентом Эдена Азара, а еще – экс-клубу Бертрана Траоре из Буркина-Фасо и компаниям, связанным с агентами, благодаря которым в клуб переходили Арьен Роббен, Бранислав Иванович, Неманя Матич и Карло Анчелотти. Там даже есть связь с «Анжи» и переходом Самуэля Это’О и Виллиана после резкого смены курса махачкалинским клубом.

«Челси» и правда может пострадать, если клуб уходил от финансовых правил с помощью скрытых платежей, особенно если скрытые суммы повлияли на обход лимита убытков. Но если «Ман Сити» игнорировал запросы документов от аудиторов, то «Челси», проведя проверку перед сменой владельца, сам сообщил о нарушениях в УЕФА – стороны обошлись штрафом клуба размером в 8,6 миллиона фунтов.

«Челси» сам предупредил и АПЛ. То есть готов сотрудничать, благодаря чему и наказание может стать менее строгим. Вопрос – каким, тем более на фоне минус десяти для «Эвертона».

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Alex Broadway, Stu Forster, Paul Gilham