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А как там «Сити» (плюс «Челси») – на фоне лишения очков «Эвертона» из-за ФФП?

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Новость недели в АПЛ – «Эвертон» лишился десяти очков из-за нарушения финансовых правил.

Ливерпульский клуб выпустил заявление, в котором были строчки: «Также будем с большим интересом следить за решениями, принятыми в других случаях, касающихся правил прибыли и устойчивости». 

Это явный намек на «Манчестер Сити», проходящий параллельную проверку. В связке с «Сити» обсуждают и «Челси». Разговоры о юридических делах грандов многократно усилились на фоне наказания «Эвертона». 

Например, так выступил Джейми Каррагер: «Снятие 10 очков с «Эвертона» – это чрезмерное наказание, это неправильно, учитывая, что клуб сотрудничал с АПЛ по этому делу последние несколько лет. Или, может быть, им было бы лучше уклоняться и пытаться затянуть дело, как сделали другие клубы? Пока другие клубы не будут наказаны, «Эвертон» будет чувствовать, что их клуб используют, чтобы показать, что нет необходимости в независимом регуляторе, И они правы».

Но не ждет ли «Сити» и «Челси» что-то похлеще?

Экс-советник «Ман Сити» видит в снятии очков у «Эвертона» намек на большие проблемы «Сити» и «Челси»

Нашелся человек, который напророчил неудачи и «Ман Сити» с «Челси». Причем даже не снятие очков – вылет.

Бывший финансовый советник «Манчестер Сити» Стефан Борсон написал в соцсетях: «Не видя [подробностей] решения по «Эвертону», кажется, что минус десять очков за нарушение ФФП – сурово. Но это подтверждает, что «Ман Сити» (если подтвердятся) и «Челси» (если будут предъявлены обвинения) могут быть исключены [из АПЛ].              

Одно можно сказать наверняка, учитывая масштаб: расчеты «Челси» (по моему мнению) на то, что они могут нарушить правило «прибыльности и устойчивости» и просто принять штраф как затраты на ведение бизнеса, должны быть срочно пересмотрены.

Январское [трансферное] окно может стать интересным. Даже в лучшем случае они уже не могут рассчитывать на то, что убедят Независимую комиссию принять ковидные льготы в качестве исключительных корректировок».

Потенциальное исключение из АПЛ Борсон предрекал «Сити» еще в начале года

Тогда на слуху был «Ман Сити» – АПЛ обвинила чемпионов в нарушениях финансовых правил. «Масштабы обвинений находятся на том уровне, который, если все будет доказано, должен привести к вылету из АПЛ», – сказал в феврале Борсон.

Журналист Ник Харрис из Sportsmail объяснил, почему интересно мнение Борсона помимо того, что он – бывший советник «Сити»: «Он – юрист, генеральный директор и главный юрисконсульт компании PLC, имеет дело с обвинениями, связанными с проблемами бухгалтерского учета и хорошо разбирается в вопросах ФФП, так что его взгляд интересен».

Сейчас фактически ничего нового от него мы не услышали, но он напомнил о проблемах «Сити» и указал на «Челси». Борсон все так же считает, что исключение из АПЛ этих клубов вполне возможно.

Но он предупреждал, что процесс может продлиться долго: «Я бы совсем не удивился, займи это более двух лет. Премьер‑лиге будет очень сложно доказать такие масштабы правонарушений, но если это произойдет, последствия для клуба, его директоров и болельщиков будут разрушительными».

В чем обвинили «Сити» и как идет рассмотрение? 

Пережив атаку УЕФА по обвинению в ФФП, «Ман Сити» защищается от следующей – в феврале 2023-го АПЛ насчитала более сотни нарушений финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Расследование длилось более четырех лет – с того момента, когда Der Spiegel опубликовал данные о финансовых нарушениях совместно с Football Leaks.

Претензий масса по разным сезонам: неточная информация о финансовом положении клуба, неполные данные о зарплате тренера и игроков, нарушения правил лицензирования (и тех же самых «прибыльности и устойчивости», за что наказан «Эвертон»), непредоставленные документы аудиторам. В феврале стало известно, что делом займется независимая комиссия из трех человек. Если какая-то из сторон будет недовольна решением – соберется комиссия из шести человек.

С тех пор прошло девять месяцев, но никакого решения по «Сити» так и не родилось. Работа над обвинениями по 115 нарушениям продолжается. На фоне этого интересно смотрится недавняя информация о рекордных для английского футбола доходах «Сити» в сезоне-2022/23 – это 712,8 миллиона фунтов. Тремя главными источниками стали реклама (£341,4 млн), права на трансляции (£299,4 млн) и доходы в дни матчей (£71,9 млн).

А какие проблемы у «Челси»?

Очень свежая история: The Guardian опубликовала расследование, согласно которому «Челси» еще в эпоху Романа Абрамовича совершал транзакции на десятки миллионов фунтов в обход клубной бухгалтерии. Материал основан на так называемой утечке Cyprus Confidential (более 3,6 миллиона файлов с конфиденциальными данными офшорных компаний: электронные письма, отчеты, банковские и трастовые документы).

Например, летом 2017-го компания Conibair Holdings Романа Абрамовича за 10 миллионов фунтов выкупила 75 % в компании Excellence Investment Fund итальянского футбольного агента Федерико Пасторелло. В тот же день было объявлено о продлении контракта с Антонио Конте – друга Пасторелло.

Также компания Абрамовича Leiston Holdings якобы платила за «консультационные услуги» фирме Gulf Value FZE, связанной с агентом Эдена Азара, а еще – экс-клубу Бертрана Траоре из Буркина-Фасо и компаниям, связанным с агентами, благодаря которым в клуб переходили Арьен Роббен, Бранислав Иванович, Неманя Матич и Карло Анчелотти. Там даже есть связь с «Анжи» и переходом Самуэля Это’О и Виллиана после резкого смены курса махачкалинским клубом.

«Челси» и правда может пострадать, если клуб уходил от финансовых правил с помощью скрытых платежей, особенно если скрытые суммы повлияли на обход лимита убытков. Но если «Ман Сити» игнорировал запросы документов от аудиторов, то «Челси», проведя проверку перед сменой владельца, сам сообщил о нарушениях в УЕФА – стороны обошлись штрафом клуба размером в 8,6 миллиона фунтов.

«Челси» сам предупредил и АПЛ. То есть готов сотрудничать, благодаря чему и наказание может стать менее строгим. Вопрос – каким, тем более на фоне минус десяти для «Эвертона».

«Челси» подозревают в обмане УЕФА и АПЛ в эпоху Абрамовича. Проверяем расследование английских медиа

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Alex Broadway, Stu Forster, Paul Gilham

39 комментариев

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ArnoNeputevy
А как там «Сити»? Это другое.
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Олег Лисицын
Вообще ФФП это лютый бред. Его придумали богатые клубы, чтобы не рождались такие клубы , как Ньюкасл, Сити, ПСЖ.
Ведь никто не хочет делиться кусками пирога с другими клубами.
Новые клубы - это новые фанаты, которые могли достаться прошлой "элите".
Вот как современному клубу подняться до высот Реала, Барсы, Ливерпуля?
Лет 10-15 живя по средствам, а потом наконец начинать оказывать сопротивление?
О какоц тогда честности идёт речь, если те клубы до ффп уже были топами и покупали кого хотели (мю, реал), а после этот ффп создали и новым клубам все обрубили.
Почему если я миллиардер, то не могу здесь и сейчас созать себе клубы и сделать его топом? Почему я должен соблюдать какой то ффп и годами ждать, пока смогу собрать хороший состав? Ущемление прав..зато другие клубы , до этого ффп, уже создали себе топ клубы и спокойно рубятся друг с другом.
Нарушать законы нельзя, никто не спорит. Но само введение ффп является очевидно махинацией для богатеньких.
+29
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Альварес 9
Сити все проплатил заранее, им ничего не будет, предлагаю отправить Лутон в ШИП
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Кот под ногами майора
Ну держись, "Лудогорец"
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ман сити фейк
Ответ CyberUnited
Сити опозорил такой город как Манчестер, да и всю лигу. Всей футбольной англии стыдно за то как обошлись с Эвертоном, закрывая при этом глаза на бессовестные нефтяные деяния. Пора уже отправить их домой в лиг 1, а Пепу, который прикидывается будто ничего не знает пора в Каталонию вести борьбу за независимость.
Скажи спасибо Сити. Благодаря Сити у вас больше всех кубков АПЛ.
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Английский_пациент
Ответ Олег Лисицын
Вообще ФФП это лютый бред. Его придумали богатые клубы, чтобы не рождались такие клубы , как Ньюкасл, Сити, ПСЖ. Ведь никто не хочет делиться кусками пирога с другими клубами. Новые клубы - это новые фанаты, которые могли достаться прошлой "элите". Вот как современному клубу подняться до высот Реала, Барсы, Ливерпуля? Лет 10-15 живя по средствам, а потом наконец начинать оказывать сопротивление? О какоц тогда честности идёт речь, если те клубы до ффп уже были топами и покупали кого хотели (мю, реал), а после этот ффп создали и новым клубам все обрубили. Почему если я миллиардер, то не могу здесь и сейчас созать себе клубы и сделать его топом? Почему я должен соблюдать какой то ффп и годами ждать, пока смогу собрать хороший состав? Ущемление прав..зато другие клубы , до этого ффп, уже создали себе топ клубы и спокойно рубятся друг с другом. Нарушать законы нельзя, никто не спорит. Но само введение ффп является очевидно махинацией для богатеньких.
Вы реально считаете , что тот же реал стал топом за год-два, потому что пришел богатей и закинул миллиард ?
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#SharkTeam
Ответ Andrei
А ну логично. Зачем выстраивать в клубе систему какую-то. Нафига вообще напрягаться, чтобы достичь высот? Просто пришел. Накидал несколько ярдов в клуб и вуаля. Всё круто. К слову из-за таких "миллиардеров" чуть не потерял футбол Валенсию и Милан. Да и с огромными деньгами никто не отменял футбольную инфляцию. Сейчас за ноунейма с одним неплохим сезоном платят 70-100 млн. А что будет, когда зайдет пачка таких миллиардеров? Ноунеймы по 200?
так вот дело в том, что ффп типа про "финансовую устойчивость", значит должен работать против сидящих в кредитах и долгах, но почему-то воюет не туда. Кому-то стало плохо, что шейхи бустанули инфраструктуру в Манчестере и построили систему?
А кто-то бедный получит кучу денег за своего ноунейма)
Инфляцию все равно не остановишь, и болелам денег не перепадает. Игроков постоянное количество, они просто будут перераспределяться, а не играть только в Реале и Барсе, вот и смотрим футбол
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Стахович
Вылет в Чемпионшип это мало для Сити,у которого столько нарушений и который не сотрудничает со следствием.Они должны пройти путь Глазго Рейнджерс
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Макс Фет
сити то ещё ладно, они побеждают, а вот мю и челси тратят больше, ничего не выигрывают и им всё не почём
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Альварес 9
Боэли конечно полный да-ун, нет что бы точечно купить Кейна даже за 150, Райса за 120, так покупает ноунеймов типа Мудрика за 100 миллионов
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Альварес 9
Ответ CyberUnited
Сити опозорил такой город как Манчестер, да и всю лигу. Всей футбольной англии стыдно за то как обошлись с Эвертоном, закрывая при этом глаза на бессовестные нефтяные деяния. Пора уже отправить их домой в лиг 1, а Пепу, который прикидывается будто ничего не знает пора в Каталонию вести борьбу за независимость.
Сити гордость Манчестера на данный момент, а позорится это как раз МЮ
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#SharkTeam
Ответ vladimir.kostrichko
Конечно нету... Ведь каждый клуб АПЛ с 14-ого места может потратить в1,5 раза больше чем Реал Мадрид в эпоху покупки Роналду,Как и Бензема...Просто они не хотят этого..Только сити до этого додумался,но никому не рассказал как поднять бабла))
Если у них будет владелец, который даст денег, то пусть тратят, никакой проблемы не вижу. Всегда будет кто-то богаче, кто-то беднее.
И пусть тот клуб соперничает с Реалом
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vladimir.kostrichko
Ответ #SharkTeam
В целом по поводу ффп согласен с Майклом Оуэном
Да не бойся...Побреют мансурчика на 100 лямов и все уложиться....Все всё знают,просто директорам ФА нужны сейчас ещё деньги,вот и устроили это.сити все знают что позорный мешок,но 1% что их накажут по делу.
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vladimir.kostrichko
Ответ ман сити фейк
Абсолютно тупой пример. Плакса ничего толком не смог придумать? Футбол это бизнес. Почему на что угодно можно инвестировать сколько угодно а на футболе нельзя? Этот путь как Ливерпуль прошёл и Сити. С помощью этой истории заслужил внимание новых владельцев. Почему Мансур выбрал именно Сити? Потому что Сити заслужил это а не Ливерпуль.
У вас сейчас сильная истерика)))видимо есть предчувсвтвие что сити тоже накажжут...Успокою вас-это вряд ли произойдет,мансурчик внесет куда надо...Я тут просто пишу факты,чтобы вы би остались инкогнито в сети и никогда не смогли бы высунуть голову....
Фанатство сити всегда было,есть и будет позором.
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mrgtosh
Ответ vladimir.kostrichko
Пусть команда сама пройдет тот путь который Ливерпуль,МЮ и Арсенал проходили десятилетиями....Почему также все судебные скандалы в АПЛ в пользу сити? Уже Ливерпуль и Арсенал обокрали очками.
Как судья отсудил матч Ливерпуля и Эвертона?
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#SharkTeam
Ответ vladimir.kostrichko
Почему тогда мы смотрим футбол? Пусть встанут 2 шейха посреди футбольного поля и показывают у кого больше денег в кошельке?Ведь ты так видишь,раз у тебя нет проблем.
На поле играют конкретные люди) А тебе просто хочется чтобы Сильва, Компани, Агуэро, Де Брюйне, Холанд постоянно делились между двумя красными клубами, у которых итак по 19 и 20 чемпионств. И упаси боже за кого-то еще, кто внес бы разнообразие)
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#SharkTeam
Ответ vladimir.kostrichko
Конечно нету... Ведь каждый клуб АПЛ с 14-ого места может потратить в1,5 раза больше чем Реал Мадрид в эпоху покупки Роналду,Как и Бензема...Просто они не хотят этого..Только сити до этого додумался,но никому не рассказал как поднять бабла))
Было бы норм приди хороший владелец в Саутгемптон, чтобы сколотить там банду, перестать продавать Ван Дайков и Мане одному красному клубу и занять его место в верхней части таблицы АПЛ) Только вот именно ффп и не позволяет так сделать, а защищает красный клуб от конкуренции)
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ман сити фейк
Ответ Arthas M
Изначально идея была хорошей,чтобы клубы расходовали средства разумно и соответственно не банкротились,вследствие неудачного менеджмента,тот же Абрамович вкладывал в клуб личные средства,которые дал в займ клубу,а если бы он разочаровался бы в клубе и потребовал бы весь долг? Далее,во многих лигах есть финансовые ограничения,они направлены на защиту других клубов, соревнования не должны сводиться к соперничеству клубов-государств, сами представьте,что вы десятки лет строили клуб,развивали инфраструктуру,а потом пришли шейхи и скупили у вас всех лидеров,так что сама идея финансовых ограничений разумная, правда исполнение ее оставляет желать лучшего
А сейчас не так? Некоторые команды отлично строятся несколько лет. А когда выстреливают их состав скупают сразу.
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Andrei
Ответ Олег Лисицын
Вообще ФФП это лютый бред. Его придумали богатые клубы, чтобы не рождались такие клубы , как Ньюкасл, Сити, ПСЖ. Ведь никто не хочет делиться кусками пирога с другими клубами. Новые клубы - это новые фанаты, которые могли достаться прошлой "элите". Вот как современному клубу подняться до высот Реала, Барсы, Ливерпуля? Лет 10-15 живя по средствам, а потом наконец начинать оказывать сопротивление? О какоц тогда честности идёт речь, если те клубы до ффп уже были топами и покупали кого хотели (мю, реал), а после этот ффп создали и новым клубам все обрубили. Почему если я миллиардер, то не могу здесь и сейчас созать себе клубы и сделать его топом? Почему я должен соблюдать какой то ффп и годами ждать, пока смогу собрать хороший состав? Ущемление прав..зато другие клубы , до этого ффп, уже создали себе топ клубы и спокойно рубятся друг с другом. Нарушать законы нельзя, никто не спорит. Но само введение ффп является очевидно махинацией для богатеньких.
А ну логично. Зачем выстраивать в клубе систему какую-то. Нафига вообще напрягаться, чтобы достичь высот? Просто пришел. Накидал несколько ярдов в клуб и вуаля. Всё круто.
К слову из-за таких "миллиардеров" чуть не потерял футбол Валенсию и Милан.
Да и с огромными деньгами никто не отменял футбольную инфляцию. Сейчас за ноунейма с одним неплохим сезоном платят 70-100 млн. А что будет, когда зайдет пачка таких миллиардеров? Ноунеймы по 200?
+3
-3
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Олег Лисицын
Ответ vladimir.kostrichko
Рафик ниучём не виноват!!!!! Они шли по улице и вдруг видят пачки денег!!!Футболисты сами к ним переходили бесплатно! Почему тогда не пишут в сторону Лутона?! У клауба такой разрушенный стадион и они целых 20 лямов рассходовали на трансферы!!! Откуда такие денжища?! Пусть сначала с Лутона спросят!!!!
Тебя уже второй день колотит. Накажут и Сити и Челси, когда докажут дело.
Будет твой ЛФК всегда первый и непобедимый, не переживай! пожалуйста.
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Альварес 9
Зря Сити купил Ковачича и Нуньеса, лучше надо было одного Райса купить
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Альварес 9
Да не лишат больше никого очков, ни Сити, ни Челси, все давно проплачено, у Челси все контракты на 10 лет по каждому игроку, у Сити так вообще + 50 млн прибыли, так что им ничего не будет
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#SharkTeam
В целом по поводу ффп согласен с Майклом Оуэном
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