О духе времени
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А вы знали, что одна из звезд на логотипе Лиги чемпионов – в честь ЦСКА?

ЦСКА ЦСКА
Марсель Марсель
Гетеборг Гетеборг
ПСВ ПСВ
Милан Милан
Марко ван Бастен Марко ван Бастен
Ромарио Ромарио
Рейнджерс Рейнджерс
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Потому что были среди первых.

Откатываемся на 31 год назад. В сезоне-1991/92 Кубка чемпионов впервые появился групповой этап, но название турнира осталось старым. Официально переименование произошло сезоном позже – с 1992/93 стартовала Лига чемпионов.

И под нее УЕФА заготовил логотип и гимн, которые многие из нас так полюбили еще в детстве. Формат на тот момент остался прежним – восемь команд были разделены на две группы по четыре в каждой.

Лого ЛЧ выбрали из 50 работ, его нарисовали за 10 минут

УЕФА обратился к 50 дизайнерам, чтобы выбрать один логотип. Победил Фил Клементс – основатель престижного агентства Design Bridge, чья компания была известна в Англии, а со временем разрослась по миру (офисы в Азии и Северной Америке) и разработала логотипы для Guinness, Hellmann’s и Durex.

УЕФА доверил запуск Лиги чемпионов агентству TEAM Marketing, одним из менеджеров был Крэйг Томпсон. Он вспоминал для The Athletic: «Я пошел в Design Bridge, они попросили своих дизайнеров сделать наброски – и одному парню пришла в голову идея придать звездам форму шара. Звезды как лучшие игроки, мяч, представляющий спорт, – гениальный ход. Когда все увидели это впервые, мы сказали: «Вот оно!» Я всю жизнь занимаюсь брендингом и никогда не видел, чтобы все соглашались на что-то с первого раза».

Автор гениального хода – именно Клементс: «Ко мне пришла идея звездного шара. Я думал о флаге ЕС и о чем-то простом, но привлекательном, что выделялось бы на футбольном мяче. Это заняло 10 минут. Я отнес его нашим художникам по логотипам, но они особо ничего не поменяли».

В интервью The Independent Клементс добавил: «Это должна была быть система с восемью командами, которые сыграют друг с другом. Думаю, это была их первоначальная идея, поэтому здесь восемь команд».

Дизайн с семью скрепленными звездами по кругу и восьмой в центре победил и стал легендарным. Таким мы его и помним:

Истории вокруг логотипа: дизайнера пригласили на скучный финал, а еще заставили искать первый набросок на чердаке

● Перед финалом Кубка чемпионов в 1992 году состоялась презентация логотипа. Годами позже его вписали в мяч, хотя боссу Клементса идея не понравилась. «Он был старомоден и посчитал дизайн вычурным», – цитата дизайнера. Но прижилось здорово, такими мячами играют до сих пор.

Вокруг презентации есть история: с прототипом мяча возился представитель УЕФА, бывший футболист, и случайно пробил головой – прямо в открытое окно. Мяч вылетел – и его не нашли.

● Клементса при этом не пригласили на первые матчи Лиги чемпионов: «Там были все важные шишки, скромный дизайнер отошел на второй план. Это немного обижало, но в то время я же не работал на них полностью».

В 2003-м Клементса позвали на финал на «Олд Траффорд» (где «Милан» и «Ювентус» сыграли тяжелые 0:0 и все решили в серии пенальти): «Мы переночевали в роскошном отеле, к нам относились, как к королям. А игра, честно говоря, не стала лучшей, зато шум от итальянцев был фантастическим – особенно от фанатов «Ювентуса».

Кстати, перед игрой Клементс увидел, как газонокосильщик выстригал логотип ЛЧ в центральном круге. Представьте чувства дизайнера.

● Развевающееся полотно Лиги чемпионов в центральном круге – давняя традиция. Главный по запуску нового турнира Томпсон рассказывал «Ведомости. Спорту»: «Нам было очень важно сделать так, чтобы матчи Лиги чемпионов с первого взгляда отличались от обычных игр национальных чемпионатов. Забавно, но традиция волнообразных движений возникла случайно, это даже не мы придумали: просто на одном из матчей первого сезона ребята, которые держали полотно, стали вдруг его дергать – видимо, нервничали.

Мы увидели, что так только лучше, – и попросили делать так же остальных на других стадионах».

● Первый набросок логотипа сохранился, но Клементс нашел его только после долгих поисков дома: «В какой-то момент в судах возник спор по поводу права собственности на него. Я не совсем понимаю, какое отношение это имело к заявлению о праве собственности, но для доказательств пришлось довольно долго копаться на чердаке, прежде чем я нашел лист бумаги с изображением».

● Логотип практически не менялся с годами – всего несколько раз и совсем незначительно: размер звезд, слово UEFA, дуги. А сами звезды уже побелели и стали нам привычнее на синем фоне.

Тот самый первый сезон Лиги чемпионов – почти без клубов из топ-лиг

Сейчас бы мы сказали, что пять из восьми звезд точно должны были быть посвящены чемпионам пяти топ-лиг, ведь эти чемпионаты и тогда заметно выделялись среди остальных. 

Но в групповой этап ЛЧ попали только две команды из топ-5. Каждому чемпиону надо было пройти два раунда квалификации (а восемь команд с клубным коэффициентом пониже играли три раунда). В числе этих восьми оказалась, например, симферопольская «Таврия» – обыграла «Шелбурн», но не прошла «Сьон».

🇮🇹 Мощный «Милан» продал перед сезоном рекордные для Италии 70 500 абонементов и добавил к фантастическому трио Райкард-Гуллит-Ван Бастен еще и Жан-Пьера Папена, а в квалификации не пропустил ни гола – 7:0 по сумме двух встреч над «Олимпией, 5:0 – над «Слованом». Свободный проход.

🇫🇷 Игравший еще год назад в финале Кубка чемпионов грозный «Марсель» вдруг растерял важных игроков и что главное – сместил на другую должность в руководстве 70-летнего тренера Раймона Гуталса, с которым дважды выигрывал чемпионат Франции и доходил до финала Кубка чемпионов. Но французский гранд не имел проблем с «Глентораном» (8:0 за два матча), а во втором раунде отыграл безголевую ничью с «Динамо» в Бухаресте, так что пропуском в группу ЛЧ стали домашние 2:0.

🇩🇪 Германию представлял «Штутгарт» – и в первом же раунде попал на «Лидс» с Эриком Кантона (у англичан был низкий коэффициент из-за долгосрочного бана в еврокубках). Немцы выиграли дома 3:0, в гостях уступали 1:4 – а их тренер Кристоф Даум внезапно выпустил лишнего легионера (четвертого – всего задействовать можно было троих). Итог – технарь (0:3) и дополнительный матч на нейтральном поле в Барселоне, который выиграл «Лидс» (2:1).

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Но и «Лидс» недотянул до группового этапа. Попал на «Рейнджерс» во втором раунде – в гостях забил на первой же минуте, но проиграл 1:2, а дома при судействе Алексея Спирина пропустил на второй минуте – и снова уступил 1:2.

🇪🇸 Чемпион Испании и действующий обладатель Кубка чемпионов «Барселона» в квалификации запихала лишь один гол норвежскому «Викингу» за 180 минут (да и тот – в конце домашней игры). Следующий соперник – ЦСКА – уперся при 20 тысячах болельщиков в «Лужниках» (1:1). Комфортные 2:0 на «Камп Ноу» к 31-й минуте, казалось, многое решили. Но голы Евгения Бушманова, Дениса Машкарина и Дмитрия Карсакова шокировали и «Барсу», и заодно всю Европу – с победой 3:2 россияне промаршировали в ЛЧ.

В итоге из топ-5 лиг попали только «Марсель» и «Милан». В группе с «Марселем» оказались ЦСКА, «Рейнджерс» и «Брюгге», а с «Миланом» – «Гетеборг», ПСВ и «Порту».

Формат такой: каждый с каждым дома и на выезде, за победу давалось два очка, а плей-офф состоял только из финального матча – между победителями групп. Примечательно: два тура прошли в 1992 году (в ноябре и декабре), четыре – следующей весной. Так было и в следующем розыгрыше.

Еще о первом сезоне ЛЧ: ЦСКА играл на нейтральном поле и отравился в Марселе, «Милан» не потерял ни одного очка, Ромарио – лучший бомбардир

Еще несколько фактов по основной части турнира:

● Домашний матч против «Рейнджерс» ЦСКА провел в Бохуме, а с «Марселем» и «Брюгге» – в Берлине. Фактически – шесть выездов из-за неготовности российских стадионов. Слово Крэйгу Томпсону: «Нам пришлось принять очень сложное решение: УЕФА не позволил команде проводить домашние матчи в Москве. Мы с УЕФА сразу установили высокие стандарты по разным параметрам до деталей – таких, как уровень света, состояние подтрибунных помещений для гостей.

Мы перенесли матчи в Германию, потому что немецкой команды в турнире уже не было, а у нас оставались определенные обязательства перед местными партнерами. Сейчас сложно сказать, насколько справедливо это было по отношению к ЦСКА, но уже тогда УЕФА хотел показать всем клубам: либо вы соответствуете, улучшаете стадион и инфраструктуру вокруг, либо не играете дома».

При этом квалификацию против «Викингура» и «Барселоны» ЦСКА проводил соответственно на «Песчаном» (!) и в «Лужниках». В группе ЦСКА отобрал очки у «Марселя» в Берлине (1:1) и «Рейнджерс» в гостях (0:0), остальные матчи проиграл и финишировал последним.

● Самое болезненное поражение – 0:6 от «Марселя», оно долгое время оставалось самым крупным для российских команд, пока «Спартак» не влетел 0:7 в Ливерпуле (оба этих разгрома при этом стартовали с ранних пенальти). Известна история об отравлении игроков ЦСКА – главный тренер Геннадий Костылев рассказывал «Советскому спорту»:

«Я сразу понял, что что-то не то с ребятами. Когда ехали на матч – половина футболистов заснули в автобусе. А на поле вся команда выглядела какой-то вялой. Вспоминаю, что после этого говорили, что, мол, провезли нашу команду мордой по асфальту… Но надо было понимать, что наши молодые ребята подверглись какому-то непонятному воздействию».

А экс-защитник «Марселя» Жан-Жак Эйдели в 2006-м выдал в интервью L’Equipe Magazine: «Что вытворили наши боссы с московским ЦСКА: в бутылки с водой, которые предназначались московским футболистам, тончайшим шприцем ввели какое-то вещество прямо сквозь пробки. При этом все улыбались, шутили. Потом позвали мальчишку из числа помощников и приказали ему отнести бутылки русским. Нет, в таком состоянии ЦСКА не мог сыграть в свою силу».

Так что и 21-летний Фабьен Бартез в воротах «Марселя» простоял почти без дела.

● В группе А до последнего была интрига вокруг финалиста: по 7 очков у «Марселя» и «Рейнджерс», 5 – у «Брюгге». Шотландцы дома так и не сломали ЦСКА, а французы с трудом выиграли 1:0 в Бельгии. В финал вышел «Марсель». Неудивительно – ведь еще осенью вернулся Гуталс, а в атаке разыгрались Руди Феллер и Ален Бокшич.

● Самый комичный гол турнира забили в матче «Рейнджерс» – «Брюгге»: Скотт Нисбет навешивал в штрафную, мяч ударился о землю и перелетел через вратаря. Нисбет в том же году завершил карьеру в 25 лет из-за серьезной травмы таза.

● В группе В все стало ясно довольно быстро – «Милан» выиграл все шесть матчей с общим счетом 11:1. Четыре гола с ходу влетели в ворота «Гетеборга» в первом туре – все забил Марко ван Бастен, один из них – в падении через себя. Именно «Милан» первым победил во всех матчах в группе в истории ЛЧ – дальше этот результат повторяли «ПСЖ», «Барселона», «Реал», «Бавария», «Аякс», «Ливерпуль» и «Спартак».

● Вторым в группе стал шведский «Гетеборг», пусть и с отрицательной разницей – все из-за 0:4 в Милане – но зато с тремя победами. Шесть из семи голов влетели в ворота ПСВ – 3:1 и 3:0. Через год с небольшим «Гетеборг» прекрасно выступил в первой ЛЧ с расширенным форматом (четыре группы по четыре команды), выиграв группу с «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед», а в четвертьфинале лишь из-за правила гостевого гола уступив «Баварии».

● Среди восьми команд набрал меньше всех очков и пропустил больше всех голов голландский ПСВ, но зато в его составе был лучший бомбардир турнира, если считать квалификацию (а как не считать, если там играли все команды). До семи голов Ромарио никто не дотянулся, а три из них бразилец забил в группе.

Так Ромарио завершил пятый сезон в ПСВ – и отправился в «Барселону», чтобы через год дойти до финала ЛЧ, а еще через два месяца стать чемпионом мира.

● Но в 1993 году финал проходил без него – на мюнхенском «Олимпиаштадионе» встретились «Марсель» и «Милан». Все решил гол защитника Базиля Боля в конце первого тайма. Первыми победителями ЛЧ стали французы.

Бернар Тапи обещал за пять лет сделать «Марсель» чемпионом Европы – справился за семь. На исходе тренерской карьеры пожилой Гуталс обыграл 46-летнего Фабио Капелло. «Милану» и Капелло до успеха осталось подождать еще год.

«Марсель» же увяз в скандале с подкупом игроков, лишился звания чемпиона Франции, не был допущен до ЛЧ-1993/94 и годом позже на два сезона отправился в Лигу 2.

Фото: Gettyimages.ru/Paul Marriott, Phil O’Brien, Beate Mueller, Stuart Franklin, Howard Boylan; instagram.com/oldschoolbadges

53 комментария

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Lexx2
Заставка ЛЧ - это находка, реально удачная фишка, от которой мурашки по телу. Жаль, что теперь и ЛЧ уже не та, не соответствует гимну. имхо
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Don_Krebs
Ответ Shuller18
Без сомнений, победа ЦСКА на Камп Ноу самая крутая в истории российских клубов в еврокубках. И в качестве награды армейцев увековечили на эмблеме главного клубного турнира. Горжусь!
Победа Рубина была ничем не хуже. А еще были победы Зенита и Ростова над Баварией, победа Спартака над Реалом, победа ЦСКА в Лиссабоне над Спортингом в финале, Ротора над МЮ и т.д. Армейцы, конечно, сотворили сенсацию на Камп Ноу, но это была не самая крутая победа наших клубов в еврокубках, а одна из.
+56
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+42
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Shuller18
Без сомнений, победа ЦСКА на Камп Ноу самая крутая в истории российских клубов в еврокубках. И в качестве награды армейцев увековечили на эмблеме главного клубного турнира. Горжусь!
+55
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+36
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Боевой Бурят Путина
Интересная история. Всегда приятно узнать что-то новое, тем более про любимый клуб
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Vadim Vadiara
Спасибо, очень интересный рассказ. Помню про выигрыш того ЦСКА в Каталонии, но подробности самого турнира впервые слышу
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Shuller18
Ответ Don_Krebs
Победа Рубина была ничем не хуже. А еще были победы Зенита и Ростова над Баварией, победа Спартака над Реалом, победа ЦСКА в Лиссабоне над Спортингом в финале, Ротора над МЮ и т.д. Армейцы, конечно, сотворили сенсацию на Камп Ноу, но это была не самая крутая победа наших клубов в еврокубках, а одна из.
Просто совокупность факторов матча в 1992 году:
1) Сила соперника: Барса действующий победитель КЧ, через год после того фиаско выйдет в финал и доминирует в Испании
2) Сила ЦСКА: команду покинули почти все лидеры, которые привели армейцев к победе в чемпионате СССР, в итоге на Камп Ноу вышла в основном молодежь, а забивали футболисты, которым было 19-21 год
3) Уровень мотивации. Рубин, Ростов, Спартак и другие побеждали на групповых этапах, где ниже цена ошибки, а тут был матч плей-офф, после которого Барса покинула турнир.
4) Сценарий матча. Отыграться с 0:2 на Камп Ноу, еще и победный забить пяткой!
И вот теперь скажи: какая еще победа российских клубов по данной совокупности хотя бы сравнима? Либо был групповой этап, либо такой уж разницы в классе не было между командами, либо соперник был не в лучшие времена, та же Бавария, которую громил Зенит, играла в Кубке УЕФА на секундочку, либо победы ваще не было, как в случае с Ротором и МЮ, где все решил выездной гол при двух ничьих.
Нее) Тут без вариантов.
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Josep
..Базиль БолИ - его фамилия не склоняется.
Спасибо за текст ностальжи..)
+14
0
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Воздушный Змей
Ответ Don_Krebs
Победа Рубина была ничем не хуже. А еще были победы Зенита и Ростова над Баварией, победа Спартака над Реалом, победа ЦСКА в Лиссабоне над Спортингом в финале, Ротора над МЮ и т.д. Армейцы, конечно, сотворили сенсацию на Камп Ноу, но это была не самая крутая победа наших клубов в еврокубках, а одна из.
Вроде у Ротора не было победы над МЮ. Если не ошибаюсь, там в Волгограде сыграли 0-0, а в Манчестере 2-2. При нынешнем формате играли бы овертайм.
+14
0
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нурикела-разбойник
был на матче ЦСКА - Марсель в Берлине. служил срочную тогда в ЗГВ. билеты по гарнизонам продавали. на стадионе продавали французам свои значки или меняли на пиво
+13
-1
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Shuller18
Ответ Рамамбахарамамбарум
во-во. и спартак как правило "обыгрывал" реал, когда сливочные уже обеспечивали себе выход в следующий раунд и играли дублем.
ЦСКА дважды Реал победил всухую, причем, мягко говоря, не самым мощным составом, но у меня рука не поднимется поставить те победы хотя бы вровень с тем, что армейцы сделали в 1992
+8
0
+8
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DiZ0893
Так и знал что Центральная звезда именно ЦСКА😅
+8
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Контрольный выстрел
Матч не показывали. Помню утром узнал счет и не поверил))
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-1
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Бродяга-симпатяга
Ответ chekatilo
Прошу прощения, а в армии какой страны служили? Ведь Германия уже более 2 лет, как об’единилась, а советская армия вышла с территории ГДР. Или советская, а потом и Российская армия, не сразу вышли с территории бывшей ГДР и ещё какое-то время там оставалась военные?
До 94 года там были наши войска
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stomatologbeatles
Таврия Симферополь-Шелбурн! Был на матче! Это мой первый Еврокубковый матч)))
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Novak
Ответ Don_Krebs
Победа Рубина была ничем не хуже. А еще были победы Зенита и Ростова над Баварией, победа Спартака над Реалом, победа ЦСКА в Лиссабоне над Спортингом в финале, Ротора над МЮ и т.д. Армейцы, конечно, сотворили сенсацию на Камп Ноу, но это была не самая крутая победа наших клубов в еврокубках, а одна из.
Ростов выиграл у Баварии, которая уже вышла из группы и приехала без нескольких игроков основы (тех же Нойера и Роббена не было). Эту победу вообще нельзя в один ряд ставить с той победой ЦСКА над мотивированной Барселоной.
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Антон Путятин
Ответ chekatilo
Прошу прощения, а в армии какой страны служили? Ведь Германия уже более 2 лет, как об’единилась, а советская армия вышла с территории ГДР. Или советская, а потом и Российская армия, не сразу вышли с территории бывшей ГДР и ещё какое-то время там оставалась военные?
и я был на том матче. отвезли на матч организованно. я пориматся с Леоинской комнаты взял флаг России. с Рим не хотели пускать. длиннее 1,5 м палку нельзя. прямо там пришлось обломсть до нужного размера и так пропустили. махал с сыном.
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Бродяга-симпатяга
Ответ Песчанка
играй тогда чемпионским составом, могли и КЧ взять
Через год Романцев хотел занять первое место в группе чтобы до финала на Милан не нарваться. В итоге еле-еле заняли третье место в группе за Барселоной и Монако. Тщеславие мой любимый грех)
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Танович
Ответ Don_Krebs
Победа Рубина была ничем не хуже. А еще были победы Зенита и Ростова над Баварией, победа Спартака над Реалом, победа ЦСКА в Лиссабоне над Спортингом в финале, Ротора над МЮ и т.д. Армейцы, конечно, сотворили сенсацию на Камп Ноу, но это была не самая крутая победа наших клубов в еврокубках, а одна из.
Победа ЦСКА над Барселоной действительно самая крутая. Она круче всех тем, что её совершили не последние чемпионы СССР, а те, кто был их дублерами, молодежка прошлогодняя ЦСКА, так как весь золотой состав разъехался по иностранным захолустьям. У ЦСКА шансов не было никаких. Вообще.
Для Барсы это был какой-то юбилейный матч к тому же. Телевидение не стало даже покупать права на трансляцию, ибо чего там смотреть и расстраивать народ. И никто не возмущался этому, все понимали, что деньги лучше на матчи других команд потратить. И когда все узнали, что 3:2, решили, что ЦСКА прыгнул выше головы и проиграл достойно действующему лучшему клубу Европы. Что ЦСКА победил - я сам не поверил тогда. Другим сказал, что вот говорят, ЦСКА выиграл, но как-то не верится. И мне сказали - да, не верится. И уже потом вся страна стояла на ушах, показывали, как это было, как они легко забили нам 2, и потом пошли голы каких-то безвестных пацанов...
А остальные победы были ожидаемы. Играли лучшие клубы страны, лучшие тренеры, лучшие игроки, лучшие легионеры. В них верили, и знали, что они могут победить. А тот матч был вопреки всему и всем. Это как сказка, мечта - ты сегодня играешь в дубле, а завтра ты укладываешь с пацанами лучших игроков мира и идёте праздновать к пяти своим болельщикам, которых нашли на трибуне огромного стадиона, который тебе и пацанам аплодирует.
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JohnySPB
Ответ Lev Kondratchik
Сейчас просто как бдуто меньше сильных команд стало. Если лет 10 назад была пиковая Барселона, сильнейший Реал Моуриньо, всегда мощная Бавария и ещё пара набравших форму в тот сезон клубов, то сейчас ну есть один Сити, Реал всё ещё доходит далеко, но он почему-то не кажется таким великим, Барселона без денег, с Баварией вечно что-то не так, а у английских клубов то перестройка, то что-то ещё
Да просто постарело поколение, которое росло с Лигой Чемпионов, и сейчас такое перенасыщение контента, что футбол уходит на второй план. А раньше вспомнить, как только заставка Лиги Чемпионов, голос Маслаченко или Розанова, гимн, да даже реклама специальная, невозможно было чем-то другим заниматься. В каждой команде были свои звезды. Во дворе у каждого своя майка, с нашивкой ЛЧ обязательно, у меня например была валенсийская белая времен Эктора Купера. Было поколение великих футболистов.
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#31
А я помню тот матч с Барсой! Понятно, что дальше шансов не было, но все же!
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chekatilo
Ответ нурикела-разбойник
был на матче ЦСКА - Марсель в Берлине. служил срочную тогда в ЗГВ. билеты по гарнизонам продавали. на стадионе продавали французам свои значки или меняли на пиво
Прошу прощения, а в армии какой страны служили?
Ведь Германия уже более 2 лет, как об’единилась, а советская армия вышла с территории ГДР.
Или советская, а потом и Российская армия, не сразу вышли с территории бывшей ГДР и ещё какое-то время там оставалась военные?
+2
0
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Анатолий Бабкин
Ответ Don_Krebs
Победа Рубина была ничем не хуже. А еще были победы Зенита и Ростова над Баварией, победа Спартака над Реалом, победа ЦСКА в Лиссабоне над Спортингом в финале, Ротора над МЮ и т.д. Армейцы, конечно, сотворили сенсацию на Камп Ноу, но это была не самая крутая победа наших клубов в еврокубках, а одна из.
Самые крутые ты и не упомянул: Спартак-Арсенал и Локо-Интер. Вот это было легендарно)
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Shuller18
Ответ FNT
Я не очень согласен с последним пунктом про "хотя бы сравнима". Я необъективен, конечно (ну как и ты), но по мне Зенит - Бавария сравнимая история. Я согласен, что победа ЦСКА круче, но это одного порядка вещи. Бавария 07-08 играла в КУЕФА не из-за своей слабости, а из-за провала в прошлом сезоне. Перед сезоном 07-08 они купили Рибери, Тони, Клозе, у них весь сезон был тренером Хитцфельд (а не полсезона с бездарем Клинсманном, как было годом раньше), они выиграли все домашние немецкие титулы. Это была команда уровня плей-офф ЛЧ почти наверняка. И то, что Зенит ее безоговорочно разгромил и по счету, и по игре, добавляет победе флера, который не позволяет превзойти ту сенсацию ЦСКА, но вполне ставит матчи в один ряд. По мне получается как-то так: 1. Барселона - ЦСКА 2. Зенит - Бавария .... ... .. Все остальное.
По пунктам:
1) Один факт выступления Баварии в Кубке УЕФА уже говорит о многом, а до Зенита она еле прошла 14 команду Испании Хетафе после двух ничьих лишь по дурацкому правилу выездного гола. ЦСКА в свою очередь обыграл Барсу спустя пару месяцев после ее победы в КЧ. Короче, Барселона 1992>Баварии 2008.
2) Зенит был действующим чемпионом России с весьма приличным составом, костяк которого потом возьмет бронзу на Евро, капитан перейдет через год в ту же Баварию. ЦСКА наоборот лишился всех лидеров золотой команды 1991, оставшись с зеленой молодежью. Барсе забивали 21летние Бушманов и Карсаков и 19летний Машкарин, ассистировал дважды 19летний Файзуллин, в Москве забил 21летний Гришин. Больше 25 лет было только четверым, кто вышел тогда в Испании. В сборную России вызывались только Харин и на пару матчей Колотовкин. Сам понимаешь, какая разница в классе была между Зенитом 2008 и ЦСКА 1992.
3) Тут в целом равенство. Не думаю, что Бавария положила болт на возможную победу в еврокубке, а Барса уж по-любому не хотела вылетать из ЛЧ. Недооценка была безусловно от обеих грандов.
4) Тут уже субъективно. Что круче: разгромить у себя дома гранда либо отыграться у него дома с 0:2, еще и победный пяткой забить?
Короче говоря, первые 2 фактора решают. Победа Зенита над Баварией безусловно в топе, как и победа над МЮ, я лично обе поставлю сильно выше отскока Рубина на Камп Ноу, однако ЦСКА совершил более эпичный подвиг. Еще вспомни реалии тех лет, когда стране в целом было не до футбола, а 2008 год чуть ли не лучший в истории России.
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Shuller18
Ответ МТБ
А почему именно она, а не рубина? Или не победа над Реалом? Или ещё куча крутых матчей?
Ниже все подробно расписал, почему данный матч стоит особняком.
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FNT
Ответ Shuller18
По пунктам: 1) Один факт выступления Баварии в Кубке УЕФА уже говорит о многом, а до Зенита она еле прошла 14 команду Испании Хетафе после двух ничьих лишь по дурацкому правилу выездного гола. ЦСКА в свою очередь обыграл Барсу спустя пару месяцев после ее победы в КЧ. Короче, Барселона 1992>Баварии 2008. 2) Зенит был действующим чемпионом России с весьма приличным составом, костяк которого потом возьмет бронзу на Евро, капитан перейдет через год в ту же Баварию. ЦСКА наоборот лишился всех лидеров золотой команды 1991, оставшись с зеленой молодежью. Барсе забивали 21летние Бушманов и Карсаков и 19летний Машкарин, ассистировал дважды 19летний Файзуллин, в Москве забил 21летний Гришин. Больше 25 лет было только четверым, кто вышел тогда в Испании. В сборную России вызывались только Харин и на пару матчей Колотовкин. Сам понимаешь, какая разница в классе была между Зенитом 2008 и ЦСКА 1992. 3) Тут в целом равенство. Не думаю, что Бавария положила болт на возможную победу в еврокубке, а Барса уж по-любому не хотела вылетать из ЛЧ. Недооценка была безусловно от обеих грандов. 4) Тут уже субъективно. Что круче: разгромить у себя дома гранда либо отыграться у него дома с 0:2, еще и победный пяткой забить? Короче говоря, первые 2 фактора решают. Победа Зенита над Баварией безусловно в топе, как и победа над МЮ, я лично обе поставлю сильно выше отскока Рубина на Камп Ноу, однако ЦСКА совершил более эпичный подвиг. Еще вспомни реалии тех лет, когда стране в целом было не до футбола, а 2008 год чуть ли не лучший в истории России.
Согласен по всем пунктам, не вопрос. Мне не кажется сверхважным вопрос про Хетафе, потому что он тоже, наверное, про недооценку, но это частность: в любом случае Дримтим Кройффа стоит однозначно выше сильной, но абсолютно рядовой с исторической точки зрения команды.

Мне резануло только то, что ты написал про "нет ничего сравнимого". Я это воспринял как "нет ничего из той же категории". Вот по мне сравнимое есть, как ты сравнил выше, но просто в итоге победа ЦСКА будет выше.
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