А вы знали, что одна из звезд на логотипе Лиги чемпионов – в честь ЦСКА?

Потому что были среди первых.

Откатываемся на 31 год назад. В сезоне-1991/92 Кубка чемпионов впервые появился групповой этап, но название турнира осталось старым. Официально переименование произошло сезоном позже – с 1992/93 стартовала Лига чемпионов.

И под нее УЕФА заготовил логотип и гимн, которые многие из нас так полюбили еще в детстве. Формат на тот момент остался прежним – восемь команд были разделены на две группы по четыре в каждой.

Лого ЛЧ выбрали из 50 работ, его нарисовали за 10 минут

УЕФА обратился к 50 дизайнерам, чтобы выбрать один логотип. Победил Фил Клементс – основатель престижного агентства Design Bridge, чья компания была известна в Англии, а со временем разрослась по миру (офисы в Азии и Северной Америке) и разработала логотипы для Guinness, Hellmann’s и Durex.

УЕФА доверил запуск Лиги чемпионов агентству TEAM Marketing, одним из менеджеров был Крэйг Томпсон. Он вспоминал для The Athletic: «Я пошел в Design Bridge, они попросили своих дизайнеров сделать наброски – и одному парню пришла в голову идея придать звездам форму шара. Звезды как лучшие игроки, мяч, представляющий спорт, – гениальный ход. Когда все увидели это впервые, мы сказали: «Вот оно!» Я всю жизнь занимаюсь брендингом и никогда не видел, чтобы все соглашались на что-то с первого раза».

Автор гениального хода – именно Клементс: «Ко мне пришла идея звездного шара. Я думал о флаге ЕС и о чем-то простом, но привлекательном, что выделялось бы на футбольном мяче. Это заняло 10 минут. Я отнес его нашим художникам по логотипам, но они особо ничего не поменяли».

В интервью The Independent Клементс добавил: «Это должна была быть система с восемью командами, которые сыграют друг с другом. Думаю, это была их первоначальная идея, поэтому здесь восемь команд».

Дизайн с семью скрепленными звездами по кругу и восьмой в центре победил и стал легендарным. Таким мы его и помним:

Истории вокруг логотипа: дизайнера пригласили на скучный финал, а еще заставили искать первый набросок на чердаке

● Перед финалом Кубка чемпионов в 1992 году состоялась презентация логотипа. Годами позже его вписали в мяч, хотя боссу Клементса идея не понравилась. «Он был старомоден и посчитал дизайн вычурным», – цитата дизайнера. Но прижилось здорово, такими мячами играют до сих пор.

Вокруг презентации есть история: с прототипом мяча возился представитель УЕФА, бывший футболист, и случайно пробил головой – прямо в открытое окно. Мяч вылетел – и его не нашли.

● Клементса при этом не пригласили на первые матчи Лиги чемпионов: «Там были все важные шишки, скромный дизайнер отошел на второй план. Это немного обижало, но в то время я же не работал на них полностью».

В 2003-м Клементса позвали на финал на «Олд Траффорд» (где «Милан» и «Ювентус» сыграли тяжелые 0:0 и все решили в серии пенальти): «Мы переночевали в роскошном отеле, к нам относились, как к королям. А игра, честно говоря, не стала лучшей, зато шум от итальянцев был фантастическим – особенно от фанатов «Ювентуса».

Кстати, перед игрой Клементс увидел, как газонокосильщик выстригал логотип ЛЧ в центральном круге. Представьте чувства дизайнера.

● Развевающееся полотно Лиги чемпионов в центральном круге – давняя традиция. Главный по запуску нового турнира Томпсон рассказывал «Ведомости. Спорту»: «Нам было очень важно сделать так, чтобы матчи Лиги чемпионов с первого взгляда отличались от обычных игр национальных чемпионатов. Забавно, но традиция волнообразных движений возникла случайно, это даже не мы придумали: просто на одном из матчей первого сезона ребята, которые держали полотно, стали вдруг его дергать – видимо, нервничали.

Мы увидели, что так только лучше, – и попросили делать так же остальных на других стадионах».

● Первый набросок логотипа сохранился, но Клементс нашел его только после долгих поисков дома: «В какой-то момент в судах возник спор по поводу права собственности на него. Я не совсем понимаю, какое отношение это имело к заявлению о праве собственности, но для доказательств пришлось довольно долго копаться на чердаке, прежде чем я нашел лист бумаги с изображением».

● Логотип практически не менялся с годами – всего несколько раз и совсем незначительно: размер звезд, слово UEFA, дуги. А сами звезды уже побелели и стали нам привычнее на синем фоне.

Тот самый первый сезон Лиги чемпионов – почти без клубов из топ-лиг

Сейчас бы мы сказали, что пять из восьми звезд точно должны были быть посвящены чемпионам пяти топ-лиг, ведь эти чемпионаты и тогда заметно выделялись среди остальных.

Но в групповой этап ЛЧ попали только две команды из топ-5. Каждому чемпиону надо было пройти два раунда квалификации (а восемь команд с клубным коэффициентом пониже играли три раунда). В числе этих восьми оказалась, например, симферопольская «Таврия» – обыграла «Шелбурн», но не прошла «Сьон».

🇮🇹 Мощный «Милан» продал перед сезоном рекордные для Италии 70 500 абонементов и добавил к фантастическому трио Райкард-Гуллит-Ван Бастен еще и Жан-Пьера Папена, а в квалификации не пропустил ни гола – 7:0 по сумме двух встреч над «Олимпией, 5:0 – над «Слованом». Свободный проход.

🇫🇷 Игравший еще год назад в финале Кубка чемпионов грозный «Марсель» вдруг растерял важных игроков и что главное – сместил на другую должность в руководстве 70-летнего тренера Раймона Гуталса, с которым дважды выигрывал чемпионат Франции и доходил до финала Кубка чемпионов. Но французский гранд не имел проблем с «Глентораном» (8:0 за два матча), а во втором раунде отыграл безголевую ничью с «Динамо» в Бухаресте, так что пропуском в группу ЛЧ стали домашние 2:0.

🇩🇪 Германию представлял «Штутгарт» – и в первом же раунде попал на «Лидс» с Эриком Кантона (у англичан был низкий коэффициент из-за долгосрочного бана в еврокубках). Немцы выиграли дома 3:0, в гостях уступали 1:4 – а их тренер Кристоф Даум внезапно выпустил лишнего легионера (четвертого – всего задействовать можно было троих). Итог – технарь (0:3) и дополнительный матч на нейтральном поле в Барселоне, который выиграл «Лидс» (2:1).

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Но и «Лидс» недотянул до группового этапа. Попал на «Рейнджерс» во втором раунде – в гостях забил на первой же минуте, но проиграл 1:2, а дома при судействе Алексея Спирина пропустил на второй минуте – и снова уступил 1:2.

🇪🇸 Чемпион Испании и действующий обладатель Кубка чемпионов «Барселона» в квалификации запихала лишь один гол норвежскому «Викингу» за 180 минут (да и тот – в конце домашней игры). Следующий соперник – ЦСКА – уперся при 20 тысячах болельщиков в «Лужниках» (1:1). Комфортные 2:0 на «Камп Ноу» к 31-й минуте, казалось, многое решили. Но голы Евгения Бушманова, Дениса Машкарина и Дмитрия Карсакова шокировали и «Барсу», и заодно всю Европу – с победой 3:2 россияне промаршировали в ЛЧ.

В итоге из топ-5 лиг попали только «Марсель» и «Милан». В группе с «Марселем» оказались ЦСКА, «Рейнджерс» и «Брюгге», а с «Миланом» – «Гетеборг», ПСВ и «Порту».

Формат такой: каждый с каждым дома и на выезде, за победу давалось два очка, а плей-офф состоял только из финального матча – между победителями групп. Примечательно: два тура прошли в 1992 году (в ноябре и декабре), четыре – следующей весной. Так было и в следующем розыгрыше.

Еще о первом сезоне ЛЧ: ЦСКА играл на нейтральном поле и отравился в Марселе, «Милан» не потерял ни одного очка, Ромарио – лучший бомбардир

Еще несколько фактов по основной части турнира:

● Домашний матч против «Рейнджерс» ЦСКА провел в Бохуме, а с «Марселем» и «Брюгге» – в Берлине. Фактически – шесть выездов из-за неготовности российских стадионов. Слово Крэйгу Томпсону: «Нам пришлось принять очень сложное решение: УЕФА не позволил команде проводить домашние матчи в Москве. Мы с УЕФА сразу установили высокие стандарты по разным параметрам до деталей – таких, как уровень света, состояние подтрибунных помещений для гостей.

Мы перенесли матчи в Германию, потому что немецкой команды в турнире уже не было, а у нас оставались определенные обязательства перед местными партнерами. Сейчас сложно сказать, насколько справедливо это было по отношению к ЦСКА, но уже тогда УЕФА хотел показать всем клубам: либо вы соответствуете, улучшаете стадион и инфраструктуру вокруг, либо не играете дома».

При этом квалификацию против «Викингура» и «Барселоны» ЦСКА проводил соответственно на «Песчаном» (!) и в «Лужниках». В группе ЦСКА отобрал очки у «Марселя» в Берлине (1:1) и «Рейнджерс» в гостях (0:0), остальные матчи проиграл и финишировал последним.

● Самое болезненное поражение – 0:6 от «Марселя», оно долгое время оставалось самым крупным для российских команд, пока «Спартак» не влетел 0:7 в Ливерпуле (оба этих разгрома при этом стартовали с ранних пенальти). Известна история об отравлении игроков ЦСКА – главный тренер Геннадий Костылев рассказывал «Советскому спорту»:

«Я сразу понял, что что-то не то с ребятами. Когда ехали на матч – половина футболистов заснули в автобусе. А на поле вся команда выглядела какой-то вялой. Вспоминаю, что после этого говорили, что, мол, провезли нашу команду мордой по асфальту… Но надо было понимать, что наши молодые ребята подверглись какому-то непонятному воздействию».

А экс-защитник «Марселя» Жан-Жак Эйдели в 2006-м выдал в интервью L’Equipe Magazine: «Что вытворили наши боссы с московским ЦСКА: в бутылки с водой, которые предназначались московским футболистам, тончайшим шприцем ввели какое-то вещество прямо сквозь пробки. При этом все улыбались, шутили. Потом позвали мальчишку из числа помощников и приказали ему отнести бутылки русским. Нет, в таком состоянии ЦСКА не мог сыграть в свою силу».

Так что и 21-летний Фабьен Бартез в воротах «Марселя» простоял почти без дела.

● В группе А до последнего была интрига вокруг финалиста: по 7 очков у «Марселя» и «Рейнджерс», 5 – у «Брюгге». Шотландцы дома так и не сломали ЦСКА, а французы с трудом выиграли 1:0 в Бельгии. В финал вышел «Марсель». Неудивительно – ведь еще осенью вернулся Гуталс, а в атаке разыгрались Руди Феллер и Ален Бокшич.

● Самый комичный гол турнира забили в матче «Рейнджерс» – «Брюгге»: Скотт Нисбет навешивал в штрафную, мяч ударился о землю и перелетел через вратаря. Нисбет в том же году завершил карьеру в 25 лет из-за серьезной травмы таза.

● В группе В все стало ясно довольно быстро – «Милан» выиграл все шесть матчей с общим счетом 11:1. Четыре гола с ходу влетели в ворота «Гетеборга» в первом туре – все забил Марко ван Бастен, один из них – в падении через себя. Именно «Милан» первым победил во всех матчах в группе в истории ЛЧ – дальше этот результат повторяли «ПСЖ», «Барселона», «Реал», «Бавария», «Аякс», «Ливерпуль» и «Спартак».

● Вторым в группе стал шведский «Гетеборг», пусть и с отрицательной разницей – все из-за 0:4 в Милане – но зато с тремя победами. Шесть из семи голов влетели в ворота ПСВ – 3:1 и 3:0. Через год с небольшим «Гетеборг» прекрасно выступил в первой ЛЧ с расширенным форматом (четыре группы по четыре команды), выиграв группу с «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед», а в четвертьфинале лишь из-за правила гостевого гола уступив «Баварии».

● Среди восьми команд набрал меньше всех очков и пропустил больше всех голов голландский ПСВ, но зато в его составе был лучший бомбардир турнира, если считать квалификацию (а как не считать, если там играли все команды). До семи голов Ромарио никто не дотянулся, а три из них бразилец забил в группе.

Так Ромарио завершил пятый сезон в ПСВ – и отправился в «Барселону», чтобы через год дойти до финала ЛЧ, а еще через два месяца стать чемпионом мира.

● Но в 1993 году финал проходил без него – на мюнхенском «Олимпиаштадионе» встретились «Марсель» и «Милан». Все решил гол защитника Базиля Боля в конце первого тайма. Первыми победителями ЛЧ стали французы.

Бернар Тапи обещал за пять лет сделать «Марсель» чемпионом Европы – справился за семь. На исходе тренерской карьеры пожилой Гуталс обыграл 46-летнего Фабио Капелло. «Милану» и Капелло до успеха осталось подождать еще год.

«Марсель» же увяз в скандале с подкупом игроков, лишился звания чемпиона Франции, не был допущен до ЛЧ-1993/94 и годом позже на два сезона отправился в Лигу 2.

Фото: Gettyimages.ru/Paul Marriott, Phil O’Brien, Beate Mueller, Stuart Franklin, Howard Boylan; instagram.com/oldschoolbadges