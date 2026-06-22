ЧМ-2026. Аргентина против Австрии, Франция – Ирак, Норвегия сыграет с Сенегалом, Алжир – с Иорданией

Продолжается 2-й тур на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике.

Чего добьется Кабо-Верде на ЧМ-2026? 1218 голосов Выйдут в плей-офф Далеко пройдут в плей-офф Не выйдут в плей-офф Поделитесь c миром своим ответом