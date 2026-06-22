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ЧМ-2026. Аргентина против Австрии, Франция – Ирак, Норвегия сыграет с Сенегалом, Алжир – с Иорданией
Продолжается 2-й тур на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике.

В группе J в рамках 2-го тура ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Австрией, Алжир – с Иорданией.

В группе I Франция встретится с Ираком, Норвегия – с Сенегалом.

ЧМ-2026

2-й тур

Группа J

Группа I

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Чего добьется Кабо-Верде на ЧМ-2026?1218 голосов
Выйдут в плей-оффСборная Кабо-Верде по футболу
Далеко пройдут в плей-оффВозинья
Не выйдут в плей-оффСборная Уругвая по футболу
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
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