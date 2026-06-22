ЧМ-2026. Аргентина против Австрии, Франция – Ирак, Норвегия сыграет с Сенегалом, Алжир – с Иорданией
Продолжается 2-й тур на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике.
В группе J в рамках 2-го тура ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Австрией, Алжир – с Иорданией.
В группе I Франция встретится с Ираком, Норвегия – с Сенегалом.
ЧМ-2026
2-й тур
Группа J
Группа I
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Чего добьется Кабо-Верде на ЧМ-2026?1218 голосов
Выйдут в плей-офф
Далеко пройдут в плей-офф
Не выйдут в плей-офф
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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