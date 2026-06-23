Перерыв
Франция – Ирак. 1:0 – Мбаппе открыл счет. Онлайн-трансляция
Франция играет с Ираком во 2-м туре ЧМ-2026.
Сборная Франции играет с командой Ирака во 2-м туре ЧМ-2026.
Матч проходит в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшл Филд».
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Чего добьется Кабо-Верде на ЧМ-2026?10960 голосов
Выйдут в плей-офф
Далеко пройдут в плей-офф
Не выйдут в плей-офф
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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