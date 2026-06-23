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  4. Франция – Ирак. 1:0 – Мбаппе открыл счет. Онлайн-трансляция

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Франция – Ирак. 1:0 – Мбаппе открыл счет. Онлайн-трансляция
Франция играет с Ираком во 2-м туре ЧМ-2026.

Сборная Франции играет с командой Ирака во 2-м туре ЧМ-2026.

Матч проходит в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшл Филд».

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат мира. 2 тур
22 июня 21:00, Линкольн Файненшел Филд
Логотип домашней команды
Франция
Перерыв
1 - 0
0.23xG0.13
0′
Логотип гостевой команды
Ирак
Перерыв
26’
Хуссейн   Аль-Хамади
  Мбаппе
14’
6’
Аль-Аммари
Франция
Меньян, Динь, Салиба, Упамекано, Кунде, Рабьо, Коне, Барколя, Олисе, Дембеле, Мбаппе
Запасные: Люка Эрнандес, Лакруа, Заир-Эмери, Шерки, М. Тюрам, Тчуамени, Аклиуш, Канте, Д. Дуэ, Матета, Самба, Риссер, Гюсто, Конате, Тео
1тайм
Ирак:
Фадиль, Доски, Хашим, Тахсин, Али, Аль-Аммари, Баеш, Икбал, Исмаэл, Касем, Хуссейн
Запасные: Хуссейн, Хассан, Сулака, Садун, Юнис, Диа Путрос, Якоб, Шер, Амин, Джасим, Талиб, Макнази, Али, Фарджи, Хашим
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Не выйдут в плей-оффСборная Уругвая по футболу
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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не пойму, матч тв за бабки россиян купил права на чм , чтоб продавать мне их по платной подписке? какие же мрази
ОтветDzhansug Bukiya
не пойму, матч тв за бабки россиян купил права на чм , чтоб продавать мне их по платной подписке? какие же мрази
Вообще уровень профессионализма на Матч Тв таков, что это они должны доплачивать за то , что их смотрят и они имеют возможность показать рекламу массам))))
ОтветАлексей Дорохин
Вообще уровень профессионализма на Матч Тв таков, что это они должны доплачивать за то , что их смотрят и они имеют возможность показать рекламу массам))))
я застал генича сегодня на аргентине, последний раз я его слушал несколько лет назад, он стал в сто раз даже хуже, канал профнепригодных комментаторов
У Мбапее уже 15. Чувствую Месси не долго будет лучшим по голам на чм
ОтветSerega_1117255600
У Мбапее уже 15. Чувствую Месси не долго будет лучшим по голам на чм
Интересно , он его рекорд на этом чм вынесет или следующем , хотя ФИФА может дисквалификацию выдать Мбаппе за такую активность)
Я так понимаю, Матч тв сначала подсаживал зрителей, давая первую дозу бесплатно. А теперь хотите смотреть - будьте добры платить.
ОтветАндрей Вадимов
Я так понимаю, Матч тв сначала подсаживал зрителей, давая первую дозу бесплатно. А теперь хотите смотреть - будьте добры платить.
Яндексплюс первый месяц бесплатно
Установка Дешама на игру: пацаны играйте как хотите, иногда фланги меняйте меж собой
Никакой тактики
Ответкубик в кубе
Установка Дешама на игру: пацаны играйте как хотите, иногда фланги меняйте меж собой Никакой тактики
И в конце добавляет: вам же так Энрике говорит?
спортс, хватит дезинформацию давать, не покажет матч ни хрена
Мбаппе планирует побить рекорд Месси уже на этом ЧМ
ОтветАнглийский_пациент
Мбаппе планирует побить рекорд Месси уже на этом ЧМ
Уже в этом матче если быть точнее
Дембеле пока прям лишний в этой команде!
Не покажет его матч тв. Только на Кинопоиске
Хуссейн в старте
Держу в курсе
ОтветБыстров_Иуда
Хуссейн в старте Держу в курсе
Садам?
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