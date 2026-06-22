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  4. «Челси» получит за Мареску около 20 млн евро. Тренер и «Сити» подпишут контракт на 3 года (Джанлука Ди Марцио)

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«Челси» получит за Мареску около 20 млн евро. Тренер и «Сити» подпишут контракт на 3 года (Джанлука Ди Марцио)
«Челси» получит около 20 млн евро от «Ман Сити» за тренера Мареску.

«Манчестер Сити» и «Челси» договорились по поводу тренера Энцо Марески.

46-летний итальянец согласовал с лондонцами расторжение контракта. В ближайшие часы Мареска отправится в Манчестер, чтобы подписать трехлетний контракт с «горожанами» и стать преемником Пепа Гвардиолы.

По данным Джанлуки Ди Марцио, компенсация для «Челси» от «Сити» за Энцо оценивается примерно в 20 миллионов евро (17 млн фунтов).

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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Комментарии

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Ответyumurta
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Челси точно заработает на этом. А вот с Ман Сити угадайка!
ого, да неужели. как будто возврат за неустойку конте пришел
Тренер, который сделал Челси Чемпионами Мира, достоин повышения, надеюсь будет наследником Пепа, хотя давление на него будет колоссальное.
Нормально так Сити развели, при этом есть ощущение что Мареска не доработает даже до конца первого своего сезона и придётся его увольнять(так как МС где нибудь в начале весны потеряет шансы на чемпионство и вылетит из ЛЧ) с приличной неустойкой.
любопытные условия контракта. после увольнения через полгода можно продать тренера
ОтветSolo312
любопытные условия контракта. после увольнения через полгода можно продать тренера
Его не увольняли, это было отстранение от работы.
ОтветSolo312
любопытные условия контракта. после увольнения через полгода можно продать тренера
так ведь неустойку платят за весь период до конца недоработанного контракта, так что это логично
Нормас развод.
Худшая сделка в истории Сити
уволят через полгода
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