«Челси» получит за Мареску около 20 млн евро. Тренер и «Сити» подпишут контракт на 3 года (Джанлука Ди Марцио)

«Челси» получит около 20 млн евро от «Ман Сити» за тренера Мареску.

«Манчестер Сити » и «Челси » договорились по поводу тренера Энцо Марески .

46-летний итальянец согласовал с лондонцами расторжение контракта. В ближайшие часы Мареска отправится в Манчестер, чтобы подписать трехлетний контракт с «горожанами» и стать преемником Пепа Гвардиолы.

По данным Джанлуки Ди Марцио, компенсация для «Челси» от «Сити» за Энцо оценивается примерно в 20 миллионов евро (17 млн фунтов).