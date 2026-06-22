«Челси» получит за Мареску около 20 млн евро. Тренер и «Сити» подпишут контракт на 3 года (Джанлука Ди Марцио)
«Челси» получит около 20 млн евро от «Ман Сити» за тренера Мареску.
«Манчестер Сити» и «Челси» договорились по поводу тренера Энцо Марески.
46-летний итальянец согласовал с лондонцами расторжение контракта. В ближайшие часы Мареска отправится в Манчестер, чтобы подписать трехлетний контракт с «горожанами» и стать преемником Пепа Гвардиолы.
По данным Джанлуки Ди Марцио, компенсация для «Челси» от «Сити» за Энцо оценивается примерно в 20 миллионов евро (17 млн фунтов).
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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