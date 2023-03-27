14 комментариев

Терпение боссов лопнуло.

«Тоттенхэм» объявил о расторжении контракта с Антонио Конте:

«Антонио Конте покидает клуб по обоюдному соглашению. Мы вышли в Лигу чемпионов в первом же сезоне Антонио. Мы благодарим его за вклад в развитие клуба и желаем успехов в будущем».

Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви призвал команду сплотиться: «В АПЛ впереди 10 матчей, и мы в центре борьбы за место в Лиге чемпионов. Мы все должны сплотиться. Каждый должен сделать шаг вперед и предпринять все возможное для того, чтобы обеспечить максимально успешный конец сезона для клуба и преданных фанатов».

А в чем причина увольнения?

Одна из основных причин, если не основная, то самое эпохальное интервью после ничьей с «Саутгемптоном» (3:3).

Конте был недоволен тем, что «Тоттенхэм» не соответствовал его ожиданиям. Особенно это касалось игроков. Конте был в ярости из-за отношения игроков к делу еще во время матчей Лиги чемпионов с «Миланом». Он ожидал от футболистов другого подхода в обеих играх.

Итальянец считал, что некоторые игроки не хотят выходить из зоны комфорта и довольствуются посредственными результатами, независимо от того, кто тренер. По мнению Конте, клуб с неправильной культурой никогда не добьется успеха.

Некоторые футболисты команды не оценили спич Конте на послематчевой пресс-конференции. Sky Sports писал, что игроки были готовы принять ответственность за неудачные матчи и слабые результаты, но в команде возникло ощущение, что Конте пересек черту, назвав их «эгоистами» и задавшись вопросом об их самоотдаче.

The Guardian добавлял, что некоторые футболисты после того эпизода хотели, чтобы Конте ушел немедленно. Ходили слухи, что достаточное количество игроков не готовы играть за команду под его руководством.

Это не понравилось даже бывшему защитнику «Ливерпуля» Джимми Каррагеру: «Конте хочет, чтобы его уволили во время паузы на матчи сборных. «Шпорам» стоит избавить его от страданий и сделать это уже сегодня.

Его мысль о том, что «Тоттенхэм» давно не побеждает, верна, но нельзя в такой манере говорить о своем клубе. Особенно получая от него целое состояние! Многие из его аргументов разбивает то, что «Арсенал» идет выше «Тоттенхэма», завершив прошлый сезон на более низкой позиции».

Чуть позже Конте пытался объяснить руководству клуба, что его речь касалась только игроков, к руководству же она не относится. Хотя в его речи была такая цитата: «За 20 лет при этом владельце (бизнесмен Дэниэл Леви – Sports.ru) клуб ничего не выиграл – почему? Виноват только клуб или же каждый тренер, который тут работал? Я видел, какие люди возглавляли команду. Вы пытаетесь очернить тренеров и замять другое».

Оправдания не помогли.

Конте и так собирался уходить летом

Еще 19 марта инсайдер Фабрицио Романо давал подробности по ситуации с контрактом Антонио Конте, который действовал до лета 2023-го. По словам Романо, Конте злился на игроков «Тоттенхэма» уже с января-февраля. По этой причине он не вел конкретных переговоров с клубом. Общение по этому вопросу никогда не выходило на продвинутую стадию.

Антонио хотел дождаться конца сезона. Однако ощущения у источников, близких к Конте и «Тоттенхэму», уже тогда были однозначны: они были уверены, что тренер покинет клуб по окончании сезона. Скорее всего, после разрыва с «Тоттенхэмом» Конте вернется в Италию.

Временно рулить будет ассистент Конте

В официальном заявлении клуб сообщил, что пока команду возглавит помощник Конте Кристиан Стеллини, уже управлявший командой в текущем сезоне в отсутствие Антонио, а помогать ему будет Райан Мэйсон.

The Guardian называл список тренеров, которые могут возглавить команду после Антонио. Фигурировали имена Рубена Аморима («Спортинг»), Венсана Компани («Бернли»), Маурисио Почеттино (сейчас без клуба), Луиса Энрике (сейчас без работы) и Роберто де Дзерби («Брайтон»). Evening Standard добавлял Юлиана Нагельсманна, которого недавно уволили из «Баварии».

Говорили даже о Томасе Тухеле, но его на днях забрала мюнхенская «Бавария». Возможно, именно из-за активного интереса лондонцев.

Несмотря на бесславный конец, Конте был хорош в «Тоттенхэме»

OptaJoe подсчитал, что при Антонио команда набирала в среднем 1,88 очков в играх АПЛ: 56 матчей, 32 победы, 9 ничьих, 15 поражений.

Средний показатель 1,88 очков – второй в истории клуба: лучше было лишь у Маурисио Почеттино (1,89).

В сезоне-2021/22 «Тоттенхэм» квалифицировался с четвертого места в Лигу чемпионов, а в этом добрался 1/8 финала ЛЧ, где вылетел от «Милана» (0:1, 0:0).

В других турнирах тоже не получилось: в Кубке английской Лиги вылетели от «Ноттингема» (0:2), в Кубке Англии – от «Шеффилда» (0:1).

В АПЛ дела идут не худшим образом: «Тоттенхэм» отстает от «МЮ» на одно очко и опережает «Ньюкасл» (правда, сыграл на два матча больше конкурентов). И все же руководство ожидало совсем других результатов, учитывая масштабную летнюю закупку. Зимой лондонцы выписали еще двух игроков: арендовали Арно Данджуму из «Вильярреала» и Педро Порро из «Спортинга».

Конте никогда не задерживался в топ-клубах и сборных

Уход из «Тоттенхэма» не нарушает общей тенденции: у Конте ни в одном клубе не получается работать на перспективу. Загибаем пальцы:

«Ювентус»: фактически 2,5 сезона

Сборная Италии: 2 года

«Челси»: 2 сезона

«Интер»: 2 сезона.

«Тоттенхэм»: 1,5 сезона

Работа в «Тоттенхэме» – самая короткая за последние 12 лет. Заслужил Антонио такой финал в «Тоттенхэме»?

Фото: REUTERS/Russell Cheyne; Gettyimages.ru/Clive Rose, Richard Heathcote, Ryan Pierse