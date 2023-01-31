«Челси» заберет Энцо? Жоржиньо в «Арсенале», Зиеш в «ПСЖ»? Онлайн трансферного безумия

Закрываем окно вместе.

Привет! Ну и денек впереди: топ-лиги закрывают трансферное окно. Это всегда гарантирует веселье, но на этот раз будет даже ярче, ведь «Челси» Тодда Боули еще не закончил свои дела.

Давайте вместе последим за самыми интересными сделками и сюжетами.

Главные интриги последнего дня

• «Челси» не оставляет попыток заполучить Энцо Фернандеса из «Бенфики»

• Хаким Зиеш уже в Париже, готовится аренда в «ПСЖ»

• «Париж» пробует утянуть Милана Шкриньяра из «Интера» уже сегодня

• «Арсенал» вряд ли дожмет Мойсеса Кайседо и переключился на Жоржиньо

• Жоау Канселу арендован «Баварией» до конца сезона

⏳ Когда все заканчивается?

• Германия – 20:00 (мск)

• Италия – 22:00

• Испания и Англия – 02:00

• Франция – 02:59

Онлайн

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