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«Челси» заберет Энцо? Жоржиньо в «Арсенале», Зиеш в «ПСЖ»? Онлайн трансферного безумия

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Закрываем окно вместе.

Привет! Ну и денек впереди: топ-лиги закрывают трансферное окно. Это всегда гарантирует веселье, но на этот раз будет даже ярче, ведь «Челси» Тодда Боули еще не закончил свои дела.

Давайте вместе последим за самыми интересными сделками и сюжетами.

Главные интриги последнего дня

• «Челси» не оставляет попыток заполучить Энцо Фернандеса из «Бенфики»

Хаким Зиеш уже в Париже, готовится аренда в «ПСЖ»

• «Париж» пробует утянуть Милана Шкриньяра из «Интера» уже сегодня

• «Арсенал» вряд ли дожмет Мойсеса Кайседо и переключился на Жоржиньо

Жоау Канселу арендован «Баварией» до конца сезона

⏳ Когда все заканчивается?

• Германия – 20:00 (мск)

• Италия – 22:00

• Испания и Англия – 02:00 

• Франция – 02:59

Онлайн

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Официально: Канселу – в «Баварии»! Аренда до конца сезона

Опция выкупа – 70 млн евро.

Канселу очень хотел уйти из «Сити» и выбрал «Баварию» из-за возможности выиграть Лигу чемпионов. Но все равно шок-шок.

«Удинезе» вернул Товена в Европу

«Удинезе» подписал Флорина Товена свободным агентом. В 2021-м француз укатил в «Тигрес», но с мексиканскими приключениями покончено. Товену уже 30, хотя еще недавно он много забивал за «Марсель». Удачи!

Новенький в «Эспаньоле» – до конца сезона взяли у «Сельты» Дениса Суареса. «Барселона» и «Арсенал» уже кажутся далеким прошлым.

Подсчеты от Sky: клубы английской Премьер-лиги потратили на зимние трансферы 574 млн фунтов (!!!). И это не предел, сегодня точно будет что-то шумное (например, Энцо в «Челси»).

Главный по тратам – ну разумеется, «Челси». Потом с большим отставанием идут «Ньюкасл», «Арсенал», «Лидс» и «Ливерпуль».

«Верона» арендовала у ЦСКА Гайча

Кое-какие новости из Серии А: «Верона» (18-е место) до конца чемпионата взяла у ЦСКА нападающего Адольфо Гайча. Он уже играл в Италии: в сезоне-2020/21 заскакивал в «Беневенто».

Есть опция выкупа и приветственная картинка.

Мэтт Доэрти – из «Тоттенхэма» в «Атлетико». Ого!

Сюрприз от Sky Sports. Выглядит логичным шагом для «шпор»: расчищается место для новичка Педро Порро из «Спортинга» (его ждут сегодня).

Доэрти переедет в Мадрид в аренду – без опции и обязательства выкупа. По маршруту Кирана Триппьера!

Канселу попрощался с «Манчестер Сити»

Португальский защитник вот-вот станет игроком «Баварии». Пока говорили об аренде, но совсем непохоже, что Жоау планирует вернуться.

Пост в инстаграме Канселу подписал так: «Однажды «горожанин» – «горожанин» навсегда. Спасибо💙»

Ценник на Жоржиньо для «Арсенала» – 13 миллионов

«Челси» и «Арсенал» предварительно сошлись по компенсации – 13 млн фунтов. Об этом твитит Мигель Дилэйни, глава футбольного раздела The Independent. Вот это да! Очень неплохо, учитывая, что контракт Жоржиньо с «Челси» до июля.

Детали от Орнштейна: пишет про 12 млн и соглашение с «Арсеналом» до лета 2024-го (плюс опция продления на год).

Энцо Фернандес – переговоры идут. Будет рекорд АПЛ?

«Челси» еще не ушел с этой вечеринки: англичане пытаются найти согласие с «Бенфикой» по структуре платежей. Было много сообщений, что чемпион мира Энцо обойдется в 105 млн фунтов. Тогда «Челси» перекроет рекордные 100 млн за Джека Грилиша (лето-2021, из «Астон Виллы» в «Ман Сити»).

Что бы мы все делали без Тедда Боули?

Аль-Хелайфи приехал в Италию за Шкриньяром

Как пишет L’Équipe, утром босс «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи прибыл в Италию, чтобы склонить «Интер» отпустить Милана Шкриньяра уже сегодня. Контракт защитника истекает летом, он точно уйдет – вопрос когда.

Жоржиньо – самый вероятный новичок «Арсенала»

Главный инсайдер по «Арсеналу» Давид Орнштейн: лидеры АПЛ фактически признали неудачу с Мойсесом Кайседо («Брайтон» не отпускает полузащитника) и продвинулись в переговорах с Жоржиньо и «Челси».

Орнштейн называет итальянца самым вероятным новичком «Арсенала» в последний день – лондонцы хотят больше глубины в центре поля.

17 комментариев

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Евгений Квасников
Ответ _El Nino_
Купит ли Ливерпуль никого? Или все же подпишет ничего?
Просто суперски сказанно!
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_El Nino_
Купит ли Ливерпуль никого? Или все же подпишет ничего?
+4
0
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Kanonir152
Ответ Morning Again
Мне как болельщику Арсенала вообще не нравится такой поворот событий. Надеюсь Артета видит что-то в игре Жоржиньо чего не видим мы.
И че тут не так? Жоржиньо 1.5 года назад был претендентом на ЗМ. 12 млн вообще пыль.
+1
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Александр Тоцкий
Ответ Morning Again
В целом мне также в большей мере нравится трансферная политика канониров в последние пару сезонов, с приходом Артеты и Эду трансферы Арсенала стали выглядеть более продуманными и качественными. Но в памяти также свежи впечатления от переходов Луиза и Виллиана, поэтому по поводу Жоржиньо у меня есть большие опасения. Хотя конечно же, время покажет.
Я думаю Луиз и виллиан совсем на издохе уже приходили, ну а жоржиньо, ну не положено, года 3 ещё должен на уровне отыграть
+1
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Morning Again
Ответ Александр Тоцкий
А мне кстати трансферная политика нравится в последние пару лет, трансферы прямо в точку
В целом мне также в большей мере нравится трансферная политика канониров в последние пару сезонов, с приходом Артеты и Эду трансферы Арсенала стали выглядеть более продуманными и качественными. Но в памяти также свежи впечатления от переходов Луиза и Виллиана, поэтому по поводу Жоржиньо у меня есть большие опасения. Хотя конечно же, время покажет.
0
-1
-1
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Александр Тоцкий
Ответ Morning Again
Мне как болельщику Арсенала вообще не нравится такой поворот событий. Надеюсь Артета видит что-то в игре Жоржиньо чего не видим мы.
А мне кстати трансферная политика нравится в последние пару лет, трансферы прямо в точку
+7
-1
+6
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Алексей Гусев
Ответ DolJun
анвар, я же сказал, если ты понимаешь о чем я) тут дедлайн трансферного окна, а ты опять ничего не понял)
но про картошку фри и чизбургер я недопонял...
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Алексей Гусев
Ответ DolJun
в челси - энцо в арсенал - жоржиньо в псж - зиеш и шкриньяр в барселону - чизбургер и картошка фри, если вы понимаете о чем я)
вместо новых ры...ой то есть тысячи слов)))
+1
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Morning Again
Мне как болельщику Арсенала вообще не нравится такой поворот событий. Надеюсь Артета видит что-то в игре Жоржиньо чего не видим мы.
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-2
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DolJun
Ответ Анвар Масимов
Арсенал - чемпион Англия Барселона - чемпион Испании Псж - чемпион Франции Челси - упорная борьба с Ливерпулем за ЛК
анвар, я же сказал, если ты понимаешь о чем я) тут дедлайн трансферного окна, а ты опять ничего не понял)
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Kyancey
Понеслась!
0
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Анвар Масимов
Ответ DolJun
в челси - энцо в арсенал - жоржиньо в псж - зиеш и шкриньяр в барселону - чизбургер и картошка фри, если вы понимаете о чем я)
Арсенал - чемпион Англия
Барселона - чемпион Испании
Псж - чемпион Франции
Челси - упорная борьба с Ливерпулем за ЛК
+9
-8
+1
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DolJun
в челси - энцо
в арсенал - жоржиньо
в псж - зиеш и шкриньяр
в барселону - чизбургер и картошка фри, если вы понимаете о чем я)
+15
-7
+8
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barsiksimba
Требуется пояснительная бригада. Почему во Франции "окно" закрывается чётко в 00.59 по местному? 59 минут после полуночи - это чтобы факс успел наверняка?
+1
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Андрей Катков
Уфф. Завариваем чашечку кофе ☕️
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Hella black
Самый смак как всегда на последний день Трансферного окна,30 дней валя гоняют и в последний день как угорелые ))
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tfs
Наконец-таки онлайн! Понеслась!
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0
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