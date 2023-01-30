Когда-то Иско был талантом, за которого «Реал» боролся с «Барселоной», а теперь он остается без клуба. После ужасного сезона-2021/22 в «Реале» (всего 14 матчей и лишь два в старте) попытался возродить карьеру в «Севилье» у Хулена Лопетеги, но после увольнения тренера не нашел общего языка с новым главным Хорхе Сампаоли. В результате рассорился со спортивным директором Мончи и оказался свободным агентом.

Медиа писали про интерес клубов второй половины таблицы Серии А и отказ саудовскому «Аль-Халиджу» (отверг новый вызов!).

Сейчас наиболее вероятный вариант продолжения карьеры – берлинский «Унион». Об этом сообщил немецкий журналист Флориан Плеттенберг.

Но главное – в берлинском клубе, который известен своей семейной атмосферой, рады этим слухам!

На тренировке игроки скандировали «Иско, Иско»!, а капитан «Униона» Кристофер Триммель после победы над «Гертой» в дерби выложил фото с подписью: «Иско, это для тебя!».

В комментарии ворвались не только игроки «Униона» с шутками (или не шутками) в духе «Он едет», но и сам Иско – ответил одним эмодзи. И это без его отметки в посте – то есть испанец явно в курсе интереса берлинцев.

«Это игрок мирового уровня. Сейчас это кажется немного нереальным, но если найдется причина, по которой он захочет играть за нас, было бы здорово», – уже серьезно высказался о переходе Иско Триммель.

В руководстве клуба, похоже, не особо отрицают возможность появления Иско (по крайней мере, переговоров с ним).

«Для нас честь, что Иско связывают с нами. Конечно, мы можем активнее работать на трансферном рынке, это следствие последних сезонов – и с экономической, и со спортивной точки зрения все здорово. Мы второй год в еврокубках, игроки, которые перешли к нам три-четыре года назад, до сих пор с нами», – пояснил президент клуба Дирк Цинглер.

«Вам стоит спросить об этом его. Но это была бы красивая история», – заинтриговал спортивный директор Оливер Рунерт.

А ведь Иско раньше был великолепен в Испании. Что случилось?

Испанец пришел в «Реал» из «Малаги» перед сезоном-2013/14 по рекомендации самого Зинедина Зидана, который работал в штабе Карло Анчелотти.

«Своей техничной игрой он похож на меня», – говорил француз.

А Анчелотти добавлял: «Кто любит футбол, захочет взглянуть на игру Иско».

Юный полузащитник подавал огромные надежды. Он приходил в «Реал» как суперталант (премия открытие года от Ла Лиги в 2012-м и Golden Boy от Tuttosport в том же году) года с опытом игры в четвертьфинале ЛЧ (да-да, «Малага» когда-то удивляла).

Уже в «Реале» Иско продолжил творить, стал одним из лидеров клуба и сборной, его сравнивали с Иньестой. А потом начались конфликты.

В 2018-м футболист поссорился Сантьяго Солари, который тогда тренировал «Реал», дальше не нашел общий язык с Зиданом и с Анчелотти в его второй заход. В «Севилье» он конфликтовал уже с Хорхе Сампаоли: ушел из клуба лишь через 4 месяца после того, как его тренера назначили.

Статистика грустная:

📉Сезон-2016/17: 30 матчей, 10 голов

📉Сезон-2017/18: 30 матчей, 7 голов

📉Сезон-2018/19: 27 матчей, 3 гола

📉Сезон-2019/20: 23 матча, 1 гол

📉Сезон-2020/21: 25 матчей, 1 гол

📉Сезон-2021/22: 14 матчей, 1 гол

📉Сезон-2022/23: 12 матчей, 0 голов

При этом Иско ехидничал – после провального сезона-2021/22 подвел такой итог: «Я провел год офигенно».

Иско терялся в жесткой и скоростной борьбе. Испанские медиа упрекали его в медлительности, низкой самоотдаче (ставили в пример Феде Вальверде) и отмечали, что стиль не соответствует требованиям современного футбола.

Потом были полгода в «Севилье», куда он приходил к тренеру Хулену Лопетеги, но в октябре тренера уволили, пришел Хорхе Сампаоли, с которым Иско не поладил. Разругался и со спортивным директором Рамоном Мончи. Уже в январе с игроком расторгли контракт.

А как дела у «Униона»? Неужели потянут?

Кратко про «Унион». Берлинцы уже четыре года в Бундеслиге и с каждым годом улучшают свои результаты. 11-е, 7-е, 5-е места – прогресс очевиден. В еще и вышли из группы в Лиге Европы.

При этом «Унион» сохраняет домашнюю и семейную атмосферу. Простая иллюстрация: у многих клубов на сайте в списке тренерского штаба указан водитель автобуса, да еще и с фотографией? А вот у «Униона» – да! Мартин Шефтер одновременно и начальник команды, и шофер.

Вы могли упустить, но сейчас «Унион» – главный преследователь «Баварии» в Бундеслиге. Берлинцы выиграли три матча после рестарта сезона и отстают от «Баварии» всего на одно очко.

И кажется, что в «Унионе» готовы ухватиться за шанс подписать опытного испанца и усилиться. Клуб уже вложил в зимние трансферы аж 12 миллионов евро: взяли Йосипа Юрановича из «Селтика» (игрок сборной Хорватии, к слову) за 8,6 миллиона евро, купили у «Ференцвароша» Черчесова тунисца Аисса Лайдуни за 4,1 млн, а также Жерома Руссийона у «Вольфсбурга».

Юранович, между прочим, стал самым дорогим трансфером на вход (вместе с Тайво Авонийи, которого купили у «Ливерпуля» в прошлом году, а затем продали в «Ноттингем Форест» за 20 млн). Да и вообще – траты на трансферы не самая типичная история для «Униона», берлинцы предпочитают подписывать свободных агентов . Иско идеально впишется в эту компанию.

Фото: Gettyimages.ru/Manuel Serrano Arce, Stuart Franklin/Bongarts, Matthias Hangst; East News/pressinphoto/Sipa USA; REUTERS/Annegret Hilse