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Канселу внезапно уехал в «Баварию». Он мало играл после ЧМ и поругался с Пепом

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«Сити» даже не ищет замену.

Главная неожиданность последней недели трансферного окна: «Бавария» арендует Жоау Канселу у «Манчестер Сити». Португальский защитник будет играть в Бундеслиге как минимум до конца сезона, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Канселу уже в Мюнхене, дальше – медосмотр. У «Баварии» будет право выкупа игрока за 70 млн евро.

После ЧМ Канселу почти не играл и был недоволен. Он поругался с Пепом перед матчем с «Арсеналом»

Почему «Ман Сити» отказался от уникального по игровым и тактическим характеристикам защитника? В прошлом сезоне Жоау вошел в символическую сборную АПЛ. А год назад он продлил контракт с чемпионами Англии до 2027-го.

Суммируем инсайды из англоязычных медиа:

• В 10 матчах после ЧМ Канселу лишь трижды вышел в старте «Сити». И это были неудачные матчи: поражение в дерби Манчестера, провал с «Саутгемптоном» в Кубке лиги, а в победной игре с «Челси» португалец продержался на поле всего тайм и был заменен. 

Примечательно, что и в Катере по ходу турнира Канселу выпал из основы сборной Португалии. 

• Канселу не скрывал недовольство. Например, перед игрой с «Вулверхэмптоном» Жоау не разминался с другими запасными, а улегся на скамейке.

• Доходило до ругани с Гвардиолой. Самый острый конфликт случился на тренировке перед недавним матчем с «Арсеналом» в Кубке, когда Жоау узнал о непопадании в состав.

• На игровом времени Канселу сказались и тактические изменения. Из-за подъема в основной состав молодого Рико Льюиса и его смелой интерпретации игры правым защитником Пепу нужны более консервативные действия от левого защитника. И с этим отлично справляется Натан Аке.

• Поведение Канселу «стало негативно влиять на команду».

«Я не тот человек, чтобы говорить «останься со мной». У каждого есть мечты. Люди должны уходить, когда они считают, что это лучше всего. Что касается игроков, то они должны уходить, если они недовольны в команде. Жизнь слишком коротка», – Пеп не раз озвучивал свои принципы. И они снова сработали.

Кажется, «Бавария» получит нового Лама. Аналогию проводил сам Гвардиола

Первые месяцы Канселу в Манчестере тоже были непростыми.

По данным The Athletic, после перехода в «Сити» из «Ювентуса» (за 65 млн евро летом-2019) он держался максимально обособленно. После выхода из локдауна наконец-то начал интегрироваться в коллектив и игру. Вот короткое резюме от Пепа: 

«Поначалу он был сбит с толку нашими требованиями. Он ожидал чего-то, что мы не могли ему предложить, но он хороший парень с невероятными физическими данными».

Источники журналиста The Athletic Сэма Ли сообщали: изначально Канселу ожидал, что его будут использовать в роли классического правого защитника, который активно подключается вперед и создает ширину в атаке. Хорошая форма Кайла Уокера и любовь Пепа к ложным фулбекам нарисовали другую реальность: не правый, а скорее левый фланг, не рывки до лицевой, а смещения в полузащиту, не гарантированное место в основе, а конкуренция с Зинченко и Менди. 

Канселу привыкал к этой роли несколько месяцев (иногда – чередуя ее с классическими подключениями, которые затрудняла нерабочая левая). Пик пришелся на начало 2021-го. Тогда после тактических перестановок Пепа «Сити» выдал серию из 15 побед в АПЛ, которая позволила катапультироваться с места в середине таблицы (да-да, было и такое) на уверенное первое. 

По мнению Илкая Гюндогана, именно форма Канселу дала импульс: «Тогда он начал чаще заходить в центр поля, благодаря этому мы получали там численный перевес и могли разыграть лишнего. Жоау хорошо контролирует мяч и удерживает его у себя, в правильный момент расстается с ним и находит пасом партнеров. Меня не удивило, что он так здорово справляется с этой ролью. Вдобавок у него отличная скорость, поэтому он может быстро вернуться на фланг и начать его защищать».

Отражение прогресса Канселу в этой роли – красивое сравнение с Филиппом Ламом. Еще ценнее, что комплимент прилетел лично от Пепа – человека, который не просто тренировал Лама в «Баварии», но и сделал его ложным фулбеком:

«Прямо сейчас Жоау играет, как Филипп Лам у меня в «Баварии». Лам был лучшим игроком для смещений с фланга защиты в опорную. Не подумал бы, что увижу фулбека, который сначала сдвигается в центр полузащиты, а потом атакует оттуда. У Жоау тоже есть это качество. Его естественная позиция – правый край, но он может играть на обоих флангах и отдать пас любой ногой».

Канселу правда похож на Лама, а обострять из глубины умудряется и через технику, и через рывки

«Сити» не ищет замену, потому что есть молодой Рико Льюис – он влетел в основу и усадил звезд

ESPN добавил деталей по переходу: «Сити» вряд ли будет искать замену Канселу. Гвардиола считает, что у него достаточно защитников. 

В первую очередь это талантливый Рико Льюис из академии «Сити». 18-летний защитник засверкал, пока Канселу и Уокер хмурились на скамейке. Пеп уже называет его маленьким Ламом (да-да, опять сравнение с Филиппом) – между ними и правда много общего.

Как и Лам, Рико – крайний защитник, который на самом деле не играет крайнего защитника. На этой позиции Льюис оказывается только в самом редком для «Сити» сценарии – когда приходится обороняться на своей половине:

Но самая интересная функция Льюиса – при розыгрыше. Тут сравнение с Ламом выглядит особенно точно. Рико – тот самый ложный фулбек Гвардиолы. Не создает ширину, а в стиле Филиппа заходит в середину. Пеп объясняет, что хочет получить дополнительного игрока в полузащите. Достигается именно через Льюиса – тот заходит на одну линию к Родри в опорную.

Ключевая задача – продвинуть команду поближе к чужим воротам. С ней Рико неплохо справляется.

Также подчеркивается, что номинальные центральные защитники – Мануэль Аканджи, Джон Стоунз и Натан Аке – могут закрыть позицию на фланге. 

«Сити» нашел замену Уокеру и Канселу в академии. Пеп называет Льюиса маленьким Ламом, а сам Рико вырос в боксерском зале

Фото: globallookpress.com/IMAGO/07803 169048; REUTERS/Lee Smith

20 комментариев

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Hollywood Hogan
Ответ d1mk0
по мне он переоценен слегка , он очень много был задействован в атаках и владении, но решения которые он принимал с мячом мне не заходили
Ну да ну да) https://youtu.be/ionedg4NB9M?t=210
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RYBvsSAB
Ответ aseke
Бавария кого попало не берет. А вот Пеп в последнее время слишком легко расстается с хорошими игроками.
чтобы играли Грилиш, Альварес, Холланд нужно чтобы кто-то ушел (Жезус? Стерлинг? ... агуэрыч уже в меньшей мере)

Марезу больше времени досталось, и за это еще раз спасибо условному Сане.
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RYBvsSAB
Ответ d1mk0
по мне он переоценен слегка , он очень много был задействован в атаках и владении, но решения которые он принимал с мячом мне не заходили
ладно не посадить на банку Уокера, но Сашку то Зинченко был обязан, но

да и Баварии аукнулось за многие дармовые трансферы внутри Лиги ...
+1
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RYBvsSAB
Ответ CoTTo
ну вовремя чё слили......последний сезон он сам не свой
если опять жешь вернуться к софаскору, то у португальца

2023 (2020? данные)

55 (54) ATT
68 (70) CRE
68 (66) TEC
75 (66) DEF
71 (63) TAC

337 (319)
Итого: получается, что прибавил

и к условному Мбаппе ближе (349 у француза), чем Мбаппе и КДБ (у бельгийца 369 сумма показателей)
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TheFrosty
На повышение пошел.
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RYBvsSAB
ничем не лучше Зинченко, но за 70 мультов

БРАВООООООООО, СИТИ
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RYBvsSAB
«Сити» даже не ищет замену.

12-13 игрок команды в этом сезоне в АПЛ (версия софаскора), из которых с половину защитников
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Антонио Бораччо
И в Катере он выпал...за борт))
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BuTaJIbKa
звезду словил?
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Barsenoga
Мне кажется из Же Йонга Хави хотел сделать то же самое, только как ЦЗ, и Энрике из Родри, а ещё Серхи Роберто
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Пацанчик реальный
Ответ Dan Kennedy
Бернарду Сильва новый левый защитник Манчестер Сити.
Зная Пепа,не удивлюсь если левым защитником будем Эдерсон!
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Enotaz24
Жалко конечно, это потеря, но не невосполнимая.
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Никита Ершов
Пеп тренер, который может бороться за чемпионство и быть претендентом на ЛЧ с Аке, Стоунзом и Аканжи в основе — это многого стоит
+1
-4
-3
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JealousNobody
3 года жил себе с Пепом душа в душу, а тут взял и поссорился? Не верю. Сгноили парня скорее всего.
+1
-1
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Dan Kennedy
Бернарду Сильва новый левый защитник Манчестер Сити.
+3
0
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aseke
Бавария кого попало не берет. А вот Пеп в последнее время слишком легко расстается с хорошими игроками.
+2
-1
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ta-tosha
Если правда, что Канселу реально подрался с Пером, а Вокер и Бернардо были в этой ситуации тоже 6а низком старте - у Пепа и Сити большие проблемы. И тут вопрос уже не в том, за сколько его отпустят, а гораздо серьезнее
+3
-2
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Wekil Halylow
Меня удивляет как Бавария бистро действует они конечно за 70 не купит но 40-50 вполне договарится а Сити с этим конечно потеряет варитивност
+8
-1
+7
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d1mk0
по мне он переоценен слегка , он очень много был задействован в атаках и владении, но решения которые он принимал с мячом мне не заходили
+10
-2
+8
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CoTTo
ну вовремя чё слили......последний сезон он сам не свой
+13
-2
+11
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