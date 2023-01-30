Канселу внезапно уехал в «Баварию». Он мало играл после ЧМ и поругался с Пепом

«Сити» даже не ищет замену.

Главная неожиданность последней недели трансферного окна: «Бавария» арендует Жоау Канселу у «Манчестер Сити». Португальский защитник будет играть в Бундеслиге как минимум до конца сезона, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Канселу уже в Мюнхене, дальше – медосмотр. У «Баварии» будет право выкупа игрока за 70 млн евро.

После ЧМ Канселу почти не играл и был недоволен. Он поругался с Пепом перед матчем с «Арсеналом»

Почему «Ман Сити» отказался от уникального по игровым и тактическим характеристикам защитника? В прошлом сезоне Жоау вошел в символическую сборную АПЛ. А год назад он продлил контракт с чемпионами Англии до 2027-го.

Суммируем инсайды из англоязычных медиа:

• В 10 матчах после ЧМ Канселу лишь трижды вышел в старте «Сити». И это были неудачные матчи: поражение в дерби Манчестера, провал с «Саутгемптоном» в Кубке лиги, а в победной игре с «Челси» португалец продержался на поле всего тайм и был заменен.

Примечательно, что и в Катере по ходу турнира Канселу выпал из основы сборной Португалии.

• Канселу не скрывал недовольство. Например, перед игрой с «Вулверхэмптоном» Жоау не разминался с другими запасными, а улегся на скамейке.

• Доходило до ругани с Гвардиолой. Самый острый конфликт случился на тренировке перед недавним матчем с «Арсеналом» в Кубке, когда Жоау узнал о непопадании в состав.

• На игровом времени Канселу сказались и тактические изменения. Из-за подъема в основной состав молодого Рико Льюиса и его смелой интерпретации игры правым защитником Пепу нужны более консервативные действия от левого защитника. И с этим отлично справляется Натан Аке.

• Поведение Канселу «стало негативно влиять на команду».

«Я не тот человек, чтобы говорить «останься со мной». У каждого есть мечты. Люди должны уходить, когда они считают, что это лучше всего. Что касается игроков, то они должны уходить, если они недовольны в команде. Жизнь слишком коротка», – Пеп не раз озвучивал свои принципы. И они снова сработали.

Кажется, «Бавария» получит нового Лама. Аналогию проводил сам Гвардиола

Первые месяцы Канселу в Манчестере тоже были непростыми.

По данным The Athletic, после перехода в «Сити» из «Ювентуса» (за 65 млн евро летом-2019) он держался максимально обособленно. После выхода из локдауна наконец-то начал интегрироваться в коллектив и игру. Вот короткое резюме от Пепа:

«Поначалу он был сбит с толку нашими требованиями. Он ожидал чего-то, что мы не могли ему предложить, но он хороший парень с невероятными физическими данными».

Источники журналиста The Athletic Сэма Ли сообщали: изначально Канселу ожидал, что его будут использовать в роли классического правого защитника, который активно подключается вперед и создает ширину в атаке. Хорошая форма Кайла Уокера и любовь Пепа к ложным фулбекам нарисовали другую реальность: не правый, а скорее левый фланг, не рывки до лицевой, а смещения в полузащиту, не гарантированное место в основе, а конкуренция с Зинченко и Менди.

Канселу привыкал к этой роли несколько месяцев (иногда – чередуя ее с классическими подключениями, которые затрудняла нерабочая левая). Пик пришелся на начало 2021-го. Тогда после тактических перестановок Пепа «Сити» выдал серию из 15 побед в АПЛ, которая позволила катапультироваться с места в середине таблицы (да-да, было и такое) на уверенное первое.

По мнению Илкая Гюндогана, именно форма Канселу дала импульс: «Тогда он начал чаще заходить в центр поля, благодаря этому мы получали там численный перевес и могли разыграть лишнего. Жоау хорошо контролирует мяч и удерживает его у себя, в правильный момент расстается с ним и находит пасом партнеров. Меня не удивило, что он так здорово справляется с этой ролью. Вдобавок у него отличная скорость, поэтому он может быстро вернуться на фланг и начать его защищать».

Отражение прогресса Канселу в этой роли – красивое сравнение с Филиппом Ламом. Еще ценнее, что комплимент прилетел лично от Пепа – человека, который не просто тренировал Лама в «Баварии», но и сделал его ложным фулбеком:

«Прямо сейчас Жоау играет, как Филипп Лам у меня в «Баварии». Лам был лучшим игроком для смещений с фланга защиты в опорную. Не подумал бы, что увижу фулбека, который сначала сдвигается в центр полузащиты, а потом атакует оттуда. У Жоау тоже есть это качество. Его естественная позиция – правый край, но он может играть на обоих флангах и отдать пас любой ногой».

«Сити» не ищет замену, потому что есть молодой Рико Льюис – он влетел в основу и усадил звезд

ESPN добавил деталей по переходу: «Сити» вряд ли будет искать замену Канселу. Гвардиола считает, что у него достаточно защитников.

В первую очередь это талантливый Рико Льюис из академии «Сити». 18-летний защитник засверкал, пока Канселу и Уокер хмурились на скамейке. Пеп уже называет его маленьким Ламом (да-да, опять сравнение с Филиппом) – между ними и правда много общего.

Как и Лам, Рико – крайний защитник, который на самом деле не играет крайнего защитника. На этой позиции Льюис оказывается только в самом редком для «Сити» сценарии – когда приходится обороняться на своей половине:

Но самая интересная функция Льюиса – при розыгрыше. Тут сравнение с Ламом выглядит особенно точно. Рико – тот самый ложный фулбек Гвардиолы. Не создает ширину, а в стиле Филиппа заходит в середину. Пеп объясняет, что хочет получить дополнительного игрока в полузащите. Достигается именно через Льюиса – тот заходит на одну линию к Родри в опорную.

Ключевая задача – продвинуть команду поближе к чужим воротам. С ней Рико неплохо справляется.

Также подчеркивается, что номинальные центральные защитники – Мануэль Аканджи, Джон Стоунз и Натан Аке – могут закрыть позицию на фланге.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/07803 169048; REUTERS/Lee Smith