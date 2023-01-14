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С Менди сняли 8 из 10 обвинений в изнасилованиях. Летом рассмотрят последние

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Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди не появлялся на поле с лета 2021-го из-за обвинений в изнасилованиях. Через полтора года его признали невиновным по семи эпизодам, но еще два будут рассмотрены позже.

Распутываем клубок всей странной истории.

Что случилось сейчас?

Суд присяжных 13 января признал Менди невиновным по нескольким эпизодам уголовного дела: шесть связаны с изнасилованиями, еще одно – с насилием на сексуальной почве.

По одному пункту его признали невиновным еще в сентябре, остальные вычеркнули сейчас. Но всего в деле десять случаев – так что это пока не все.

Адвокат Дженни Уилтшир, представляющая интересы Менди, передала, что футболист рад снятию обвинений и надеется на повторное разбирательство в отношении оставшихся. «Мой клиент хотел бы поблагодарить членов жюри за их самоотверженность и преданность делу», – сказала Уилтшир.

Остаются два эпизода – одно изнасилование, а также одна его попытка. Их рассмотрение запланировано на 26 июня.

Напоминаем: в чем обвиняли Менди?

Футболиста арестовали в ноябре 2020-го по обвинению в изнасиловании женщины, случившемся в октябре. Дальше лист обвинений пугающе рос:

• В конце августа 2021-го Менди получил их в связи с четырьмя эпизодами изнасилования и одним эпизодом насилия на почве секса – за период с октября 2020-го.

• В ноябре того же года добавилось еще два обвинения в изнасиловании.

• В декабре число возможных изнасилований выросло уже до семи.

• В феврале 2022-го добавилось новое обвинение – в попытке изнасилования.

• В июне число возможных преступлений вообще выросло до десяти.

В деле фигурировал еще один обвиняемый – 41-летний Луи Саа Маттури (это друг Менди, а не бывший футболист «МЮ»).

Что происходило с Менди?

В конце лета 2021-го Менди начали судить и взяли под стражу. В сентябре ему отказали в освобождении под залог. Менди сел в тюрьму в Ливерпуле. В декабре его перевели в тюрьму Манчестера из-за опасений по поводу безопасности в ливерпульской. А в январе 2022-го наконец-то отпустили под залог. На свободу он вышел через 134 дня.

«На протяжении всей жизни у меня не было времени для того, чтобы задуматься – что же я делаю. Там [в тюрьме] я был один, сидел целый день. Единственное, что можно делать – думать», – рассказывал Менди.

И добавил, что научился ценить деньги: «Я впервые был бережлив. Думал: «Мне нужно купить это, но если я это куплю, то не смогу получить вот то». В той жизни, что была у меня до этого, я покупал все что хотел. Так что эта ситуация научила меня ценить деньги».

Позже стало известно, что Менди носит электронный браслет на ноге и обязан отмечаться в полиции каждый день. Следующие шесть месяцев он должен провести под домашним арестом, а шофер – ежедневно возить его в полицейский участок. За это время Менди видели в хорошем настроении в публичном месте – например, он пил с друзьями кофе.

За все это время всплывало множество очень пикантных подробностей вечеринок (раз, два, три, четыре, пять, шесть), сам же Менди отказывался признавать свою вину по всем десяти пунктам обвинений. «Если они хотели сексуальной связи, и я этого хотел, то я не возражал. Я знаю, что я не Брэд Питт. Понимаю, что девушки писали мне не из-за внешности», – говорил он.

Менди признал лишь, что его поведение было «непрофессиональным» и что он «неуважительно» относился к женщинам.

Что пропускает Менди: два сезона, еврокубки и ЧМ в идеальном возрасте

В сезонах-2021/22 и 2022/23 «Ман Сити» обходится без Менди. Как и сборная Франции.

• «Манчестер Сити» за это время выиграл АПЛ и драматично вылетел в полуфинале Лиги чемпионов. Сейчас «Сити» – снова один из фаворитов ЛЧ, впереди вся борьба в лиге, есть шансы в Кубке Англии.

• Сборная Франции могла бы взять его на ЧМ-2022, хотя Менди не так уж часто играл за команде, хоть он и чемпион мира – набралось всего десять матчей. Защитника, например, не вызывали на Евро-2020.

К началу следующего сезона Менди исполнится 29 лет. Карьеру завершать пока слишком рано, возвращение на прежний уровень (если обвинения в итоге снимут) – следующий вопрос.

Будет ли он актуален перед следующим сезоном, может решиться в июне.

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Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Christopher Furlong, Steven Paston – Pool

17 комментариев

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ART DK
Я тут покопался в этих ссылках ну и конечно орнул как «изнасилованная» на следующий день встречалась в каком-то заведении с Менди- провести время, ну да все же жертвы изнасилований всегда так делают. Ну и остальные мадам примерно из этой же серии. Вот о чем подумалось : т.е эти дамы уничтожили репутацию Менди, полгода он провел в тюрьме и потерял кучу денег и золотого для футболиста времени, а теперь когда его оправдают эти гражданочки никакой ответственности не понесут? Ну т.е «не верите и не надо - я в клуб поехала» ,так что ли? В таком случае было бы справедливо таких «жертв» привлекать к уголовной ответственности, это не шутки - упечь человека на полгода в кутузку в надежде разбогатеть на компенсации
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Russian Horse
Конечно просто офигеваю. У футболистов и так карьера +- лет 15, а тут 2 года за просто так отняли, когда игрок в самом расцвете сил, я уж не говорю про моральный ущерб. Когда же уже хотя бы одну голддиггершу показательно засадят лет на 10 за клевету, чтобы остальным пример был.
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Phantom of Opera
Ответ Andy93
Нормально так топовому защу карьеру зафакапили ни за что. Не помню таких прецедентов ранее.
Стрельцов
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Enotaz24
Ответ Андрей Балабаев
Виноват в том, что на женщин стоит. Не соответствует модной повесточке)
Спейси не спасло даже признание в том что стоит на мужиков. Заклевали.
+2
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mibX
Ответ Andy93
Нормально так топовому защу карьеру зафакапили ни за что. Не помню таких прецедентов ранее.
Как говорил товарищ Жеглов: "Ему нужно было со своими женщинами вовремя разбираться. Так что наказания без вины не бывает". Вел себя как мудак, а как появилась возможность его подоить на деньги - этим воспользовались.
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Dmitry Orlov
Ответ Andy93
Нормально так топовому защу карьеру зафакапили ни за что. Не помню таких прецедентов ранее.
Эдуард Стрельцов?
+3
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LifeStream
Ответ Муканов Арманбек
Интересно,а если снимут все обвинения кто компенсирует срок проведённый в тюрьме ?и что ждёт обвинителей?
Теоретически ответный иск в клевете и уничтожении репутации, а это большие суммы, которые за данных мадам будут выплачивать 6 поколений - это если у каждого поколения будет по 5 детей с высоким достатком(для Менди смысла нет, наверно); ну от государства копеечка какая то все таки тоже прилетит, но там не миллионы.
+7
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Михан Первый
Если оправдают, то зарплату, моральный ущерб и упущенную выгоду конечно же вернут, но кто и как компенсирует репутационные издержки???
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ender
А теперь не стесняемся, открываем вон те ссылочки и начинаем перепись м.даков, называвших Менди мразью и желавших ему быть изнасилованным.
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Al22cm
Жизнь испортили, надо всех этих "дам" оставить в одних трусах!
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Evgen_Hazard
Отобрать столько лет жизни и профессиональной карьеры. Подать встречные иски в суд на компенсацию со всех истцов. Поганые хапуги
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S1rAlex
Money talks
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Nick Crosier
Он доказал,что любит мужчин.
+4
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Андрей Балабаев
Виноват в том, что на женщин стоит. Не соответствует модной повесточке)
+6
-4
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ulanov.vladislav95@list.ru
многие переобуются в скором времени
+7
0
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Муканов Арманбек
Интересно,а если снимут все обвинения кто компенсирует срок проведённый в тюрьме ?и что ждёт обвинителей?
+33
0
+33
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Andy93
Нормально так топовому защу карьеру зафакапили ни за что. Не помню таких прецедентов ранее.
+20
0
+20
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