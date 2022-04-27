«8:0 было бы лучше». Горячий анализ игры от «Сити» и «Реала»

Что говорили после полуфинала ЛЧ.

Полуфинал ЛЧ между «Реалом» и «Сити» – точно один из лучших матчей сезона-2021/22.

Тренеры и футболисты на эмоциях – горячо анализируют игру сразу после завершения.

Здесь – главные слова.

«Ман Сити»: Пеп веселится, а Силва считает, что «Сити» не повезло

Пеп Гвардиола говорит про счет 8:0 и едет в Мадрид за победой. «Всем было весело, мы хотели победить с большим отрывом, но 4:3 – неплохой результат. Мы поедем в Мадрид, чтобы сыграть в свою игру. Это «Реал», у них есть отличное оружие в атаке.

Когда тренер видит, что его команда так играет, результат имеет наименьшее значение, даже если это полуфинал Лиги чемпионов. Вам было весело? Никто не мог не повеселиться, хотя счет 8:0 был бы лучше. На Юпитере и Марсе это могло бы случиться, но в матчах против мадридского «Реала» такого обычно не происходит », – сказал тренер «Манчестер Сити».

Гвардиола уже осмысляет рационально: «Я не могу просить о большем. Сказал игрокам, чтобы они отдыхали. Сейчас самое главное – матч с «Лидсом», а потом мы поедем в Мадрид, чтобы победить. Обе команды хотят атаковать и играть качественно. Футбол – это фантастическое зрелище. Поздравляю Карло [Анчелотти] и его команду, они очень хороши. В то же время мы сами увидели, что можем быть в финале», – заявил Гвардиола.

Бернарду Силва считает, что «Сити» не хватило удачи. « Первые 20 минут мы были идеальны. Имею в виду наш прессинг, контроль и создание моментов . Казалось, мы можем выиграть с более крупным счетом. Жаль, не смогли сохранить преимущество в два мяча, которым владели три раза.

Это Лига чемпионов, мы играли с одной из лучших команд в мире.

Наши фанаты должны гордиться нами и проделанной нами работой. «Реал» воспользовался шансами, пенальти пришел из ниоткуда. Немного не повезло», – высказался автор четвертого мяча «Сити».

«Реал»: Анчелотти считает, что нужно улучшать оборону, а Бензема ждет поддержки болельщиков

Карло Анчелотти грустит из-за плохой игры в обороне.

«Первый матч завершился для нас не самым лучшим результатом. Мы пропустили четыре гола, оборонялись не лучшим образом. Этот результат может решить исход противостояния. Это сильный соперник, сегодня они это показали, но мы смогли конкурировать. Лучшая защита будет ключом для выхода в финал .

Нельзя закрываться четырьмя защитниками, нужна помощь полузащиты. Мы проигрывали индивидуальные дуэли и должны действовать более внимательно. У нас были моменты, но без мяча возникали тяжелые ситуации.

Если говорить о пенальти Бензема, то у нас и мыслей не было менять бьющего. Мы верим в Карима. Он пробил оригинально, от него ждут ударов в правый угол, сейчас он пробил по центру. Все нормально, ждем магии «Сантьяго Бернабеу» в ответной игре », – пожалуй, самое точное замечание Анчелотти.

В связи с четырьмя пропущенными Анчелотти спросили про интерес «Мадрида» к Антонио Рюдигеру – Карло заулыбался, но не ответил ничего определенного.

Карим Бензема призвал мадридских фанатов поддержать команду в ответном матче: «Поражение – это всегда плохо, потому что мы по-настоящему воодушевлены игрой в Лиге чемпионов. Самое главное – никогда не складываем оружие, мы боремся до конца. Теперь мы должны отправиться на «Бернабеу», и нам как никогда будут нужны наши болельщики. Мы собираемся сделать нечто волшебное , а именно победить».

Еще Карим объяснил, с какими эмоциями он подходит к исполнению пенальти.

«Я всегда держу в голове мысль: ты никогда не промахнешься с пенальти, только если не будешь бить пенальти. Это ментальная уверенность, вот и все. Я максимально уверен в себе ... И все получается хорошо.

Единственное сожаление: в этой игре нам не хватало всего понемногу – амбиций, давления, уверенности», – сказал нападающий «Реала».

Хорошо, что есть футболист, восполняющий любые пробелы.

Фото: REUTERS/Lee Smith, Jason Cairnduff, Craig Brough