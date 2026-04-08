Владимир Пономарев: «Акинфеев достиг всего, ему надо уходить. Иначе он напускает черти что и черти как – оборона у ЦСКА сейчас не такая сильная, как при Игнашевиче и Березуцких»

Владимир Пономарев посоветовал Акинфееву не продолжать карьеру.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о том, стоит ли Игорю Акинфееву продолжать карьеру.

Сегодня голкиперу армейцев исполнилось 40 лет.

«Пускай Игорек сам думает, но я бы не советовал ему продолжать карьеру. Все-таки оборона в ЦСКА сейчас не такая сильная, какая была у него в молодые годы, когда играли Сергей Игнашевич , Василий и Алексей Березуцкие . Надо уходить на хорошей ноте, а иначе он напускает черти что и черти как.

И на него уже будут смотреть уже искоса, словно это он играет спустя рукава. А так Игорь Акинфеев навсегда останется легендой нашего футбола. Он достиг всего, и ему надо уходить. Потому что его знают, помнят, уважают и любят. Я бы в такой ситуации завершил карьеру», – сказал Пономарев.