Владимир Пономарев: «Акинфеев достиг всего, ему надо уходить. Иначе он напускает черти что и черти как – оборона у ЦСКА сейчас не такая сильная, как при Игнашевиче и Березуцких»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о том, стоит ли Игорю Акинфееву продолжать карьеру.
Сегодня голкиперу армейцев исполнилось 40 лет.
«Пускай Игорек сам думает, но я бы не советовал ему продолжать карьеру. Все-таки оборона в ЦСКА сейчас не такая сильная, какая была у него в молодые годы, когда играли Сергей Игнашевич, Василий и Алексей Березуцкие. Надо уходить на хорошей ноте, а иначе он напускает черти что и черти как.
И на него уже будут смотреть уже искоса, словно это он играет спустя рукава. А так Игорь Акинфеев навсегда останется легендой нашего футбола. Он достиг всего, и ему надо уходить. Потому что его знают, помнят, уважают и любят. Я бы в такой ситуации завершил карьеру», – сказал Пономарев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РИА Новости»
12 комментариев
За себя скажу, никогда не буду смотреть на Игоря наискоса. Я начал болеть за ЦСКА за год до его дебюта с Крыльями и отбитым пенальти от Каряки. Легенда ЦСКА и росфутбола. Посмотрите ролик на Ютубе сегодняшний у нашего клуба, где он трогательно проходит мимо фотографий на стадионе и рассказывает об игроках, об истории клуба, о своих первых тренерах. Он сам решит, когда ему уходить. Знать, помнить, уважать и любить от этого его никогда не перестанут. Так что, уважаемый Владимир Алексеевич, оставьте свое мнение при себе.
Плевать на хейтеров Акинфеева из стана Зенита и Спартака, в адекватных глазах он навсегда останется легендой на уровне Яшина и Дасаева, Овчинникова. И лично мне всё равно на доводы, что ЦСКА сейчас не такой сильный как раньше - это не повод не играть, совершенно, особенно если Акинфеев и сейчас железно в топ-3 вратарей РПЛ. Всё остальное - маразм чистой воды и попытки принизить заслуги Игоря в футболе.
Пусть играет пока может! Тем более Тороп сыроват ещё!
Тору играть надо больше что бы сыроват не был
Игорь в 16 в ворота встал))) сразу был готов)))
Он бы завершил? Так этот ветеран и половины не достиг того, что достиг Игорь Владимирович!
