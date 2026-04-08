  • Владимир Пономарев: «Акинфеев достиг всего, ему надо уходить. Иначе он напускает черти что и черти как – оборона у ЦСКА сейчас не такая сильная, как при Игнашевиче и Березуцких»
Владимир Пономарев: «Акинфеев достиг всего, ему надо уходить. Иначе он напускает черти что и черти как – оборона у ЦСКА сейчас не такая сильная, как при Игнашевиче и Березуцких»

Владимир Пономарев посоветовал Акинфееву не продолжать карьеру.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о том, стоит ли Игорю Акинфееву продолжать карьеру. 

Сегодня голкиперу армейцев исполнилось 40 лет. 

«Пускай Игорек сам думает, но я бы не советовал ему продолжать карьеру. Все-таки оборона в ЦСКА сейчас не такая сильная, какая была у него в молодые годы, когда играли Сергей Игнашевич, Василий и Алексей Березуцкие. Надо уходить на хорошей ноте, а иначе он напускает черти что и черти как.

И на него уже будут смотреть уже искоса, словно это он играет спустя рукава. А так Игорь Акинфеев навсегда останется легендой нашего футбола. Он достиг всего, и ему надо уходить. Потому что его знают, помнят, уважают и любят. Я бы в такой ситуации завершил карьеру», – сказал Пономарев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РИА Новости»
За себя скажу, никогда не буду смотреть на Игоря наискоса. Я начал болеть за ЦСКА за год до его дебюта с Крыльями и отбитым пенальти от Каряки. Легенда ЦСКА и росфутбола. Посмотрите ролик на Ютубе сегодняшний у нашего клуба, где он трогательно проходит мимо фотографий на стадионе и рассказывает об игроках, об истории клуба, о своих первых тренерах. Он сам решит, когда ему уходить. Знать, помнить, уважать и любить от этого его никогда не перестанут. Так что, уважаемый Владимир Алексеевич, оставьте свое мнение при себе.
Плевать на хейтеров Акинфеева из стана Зенита и Спартака, в адекватных глазах он навсегда останется легендой на уровне Яшина и Дасаева, Овчинникова. И лично мне всё равно на доводы, что ЦСКА сейчас не такой сильный как раньше - это не повод не играть, совершенно, особенно если Акинфеев и сейчас железно в топ-3 вратарей РПЛ. Всё остальное - маразм чистой воды и попытки принизить заслуги Игоря в футболе.
Пусть играет пока может! Тем более Тороп сыроват ещё!
Пусть играет пока может! Тем более Тороп сыроват ещё!
Тору играть надо больше что бы сыроват не был
Тору играть надо больше что бы сыроват не был
Игорь в 16 в ворота встал))) сразу был готов)))
Он бы завершил? Так этот ветеран и половины не достиг того, что достиг Игорь Владимирович!
