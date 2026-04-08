Михаил Кержаков о переходе Соболева: «Я негативно был настроен, если не юлить, а отвечать прямо. Понимал, что это игрок «Спартака», когда он играл против нас, были столкновения»

Вратарь «Зенита » Михаил Кержаков признался, что отрицательно воспринял трансфер Александра Соболева в команду.

Соболев перешел в петербургский клуб из «Спартака » летом 2024 года.

«Я негативно был настроен, честно, внутреннее был негативно настроен. Вот если не юлить, а отвечать прямо, то внутренне я был против.

Потому что я понимал, что это игрок «Спартака». Я понимал, что когда он играл против нас, то были столкновения. Я думал о том, как команда и коллектив отреагируют, не станут ли они отторгать его», – рассказал Кержаков в сериале «Зенит навсегда» , первая серия которого вышла на PREMIER и RUTUBE.

В текущем сезоне Мир РПЛ Соболев провел за «Зенит» 19 матчей, забил 5 голов и отдал один результативный пас.