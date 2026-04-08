  • Михаил Кержаков о переходе Соболева: «Я негативно был настроен, если не юлить, а отвечать прямо. Понимал, что это игрок «Спартака», когда он играл против нас, были столкновения»
27

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков признался, что отрицательно воспринял трансфер Александра Соболева в команду.

Соболев перешел в петербургский клуб из «Спартака» летом 2024 года.

«Я негативно был настроен, честно, внутреннее был негативно настроен. Вот если не юлить, а отвечать прямо, то внутренне я был против.

Потому что я понимал, что это игрок «Спартака». Я понимал, что когда он играл против нас, то были столкновения. Я думал о том, как команда и коллектив отреагируют, не станут ли они отторгать его», – рассказал Кержаков в сериале «Зенит навсегда», первая серия которого вышла на PREMIER и RUTUBE.

В текущем сезоне Мир РПЛ Соболев провел за «Зенит» 19 матчей, забил 5 голов и отдал один результативный пас. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

До перехода я был против. После перехода - стал еще больше против...
Главные поклонники Зенита отметились комментариями, как всегда среди первых)))
Главные поклонники Зенита отметились комментариями, как всегда среди первых)))
Латентные)
Будем к ним снисходительны! У них кумир, легенда и пример для подражания - Глушаков, что с них взять....
Главные поклонники Зенита отметились комментариями, как всегда среди первых)))
Я болельщик Зенита и как тогда был против дельфина так и сейчас считаю что это глупость а не трансфер
Михаил настоящий Мужик! Не стал юлить, подлизывать. Сказал как есть! Уважаю
Гениальное решение проблемы втащить кому-то. В одной ветке ругают Коко и Смолова за драку, в другой предлагают «втащить»..
Я и сейчас радуюсь, когда его в составе нет.
Да пускай Соболь хоть 20 мячей за сезон забьёт, это не изменит отношения к нему. Человек, который оскорблял клуб, не должен играть в его футболке.
Да пускай Соболь хоть 20 мячей за сезон забьёт, это не изменит отношения к нему. Человек, который оскорблял клуб, не должен играть в его футболке.
Как именно и когда именно он оскорблял клуб, и какой клуб?
Рекомендуем
Главные новости
Ямаль поместил фото Леброна с кубком НБА на аватарку перед ответным матчем с «Атлетико» в ЛЧ. «Кливленд» отыгрался с 1-3 в финальной серии с «Голден Стэйт» в 2016-м
4 минуты назадФото
Шерки отдал 10 голевых пасов в дебютном сезоне в АПЛ. Только Бруну выше в списке ассистентов
10 минут назад
«Зенит» – «Краснодар». 1:0 – Вендел забил с передачи Луиса Энрике. Онлайн-трансляция
10 минут назадLive
Карседо о России: «Буду говорить испанским тренерам, что это хорошая страна, а РПЛ – хороший чемпионат. В будущем испанцев здесь будет больше, возможно»
11 минут назад
«Челси» – «Манчестер Сити». 0:3 – Доку, Гехи и О’Райли забили, у Шерки два ассиста. Онлайн-трансляция
15 минут назадLive
Евсеев после 1:1 с «Локо»: «Динамо» Махачкала, #####, по крайней мере, #####, играет в футбол, #####, а не как раньше, все в оборону, #####. Вот о чем говорить надо, #####»
22 минуты назадВидео
Карседо про 1:1 с «Ростовом»: «Не тот результат, на который мы рассчитывали. Чувствовалась усталость после игры с «Зенитом», но никаких оправданий быть не может»
40 минут назад
Галактионов про 1:1 с Махачкалой: «Не лучшая игра, но молодцы, что отыгрались, проявили характер. Любой положительный результат для «Локомотива» сейчас лучше, чем отрицательный»
41 минуту назад
Чемпионат России. «Зенит» против «Краснодара», «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом», «Локо» – с «Махачкалой», ЦСКА уступил «Сочи»
41 минуту назад
Новый выпуск подкаста «Коллеги, добрый день!» с Дмитрием Горбачевым – рассказали все о дизайне в спортивном медиа!
43 минуты назадПодкасты
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Лион» играет с «Лорьяном», «Лилль» забил 4 гола «Тулузе», матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
2 минуты назад
«Челси» после потери Кайседо у своей штрафной пропустил от «Сити» 3-й гол
3 минуты назад
Аршавин о Соболеве: «Тащит весну для «Зенита». С ним у команды появляется розыгрыш, с Дураном такого нет»
25 минут назад
Альба об 1:1 со «Спартаком»: «Результат несправедливый. Первый тайм за «Ростовом», во втором больше моментов было у наших ворот»
27 минут назад
У Холанда ноль ударов и касаний мяча в штрафной «Челси» в 1-м тайме матча АПЛ
40 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» принимает «Вильярреал», «Сельта» против «Овьедо», «Бетис» сыграл вничью с «Осасуной»
41 минуту назадLive
Пономарев о ЦСКА: «Игры никакой, защита дырявая, «Сочи» делал, что хотел. Давали принимать мяч на своей половине команде с последнего места»
сегодня, 16:12
Евсеев про 1:1 с «Локо»: «Отдали игру – все складывалось в нашу пользу. Никого не считаю виноватым, проигрывает команда»
сегодня, 16:07
Мурики забил 21 гол в сезоне Ла Лиги – второй результат «Мальорки» в XXI веке. Косовар отстает от Мбаппе на 2 мяча в гонке бомбардиров
сегодня, 16:04
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Комо», «Наполи» сыграл вничью с «Пармой», «Болонья» против «Лечче»
сегодня, 16:02Live
Рекомендуем