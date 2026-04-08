Генич о словах Соболева про паразитов: «Реброва имел ввиду, возможно. У меня ощущение, что после ухода Саши из «Спартака» все выдохнули. Особенно российский костяк, он их подзадолбал»

Генич о словах Соболева про паразитов: Реброва имел ввиду, возможно.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о словах Александра Соболева о паразитах в «Спартаке».

Напомним, нападающий «Зенита » Александр Соболев, ранее выступавший за красно-белых, заявил : «В «Спартаке » есть люди-паразиты, которые изнутри делают плохо клубу. В том числе из-за них я ушел. Если клуб их уберет, «Спартак» станет лучше».

– Кто паразиты в «Спартаке»? Верим ли мы Алексу?

– Давай я тебе отвечу словами Никиты [Баженова] и Артема [Реброва] – спросите у Саши. Я примерно подозреваю, кого он имеет ввиду.

– Кого?

– Ну, может, того же Тему [Реброва]. Может быть, да. Но игроки же не скажут, они соблюдают политкорректность.

Но у меня такое ощущение, что когда Соболев ушел из «Спартака» – все выдохнули. Особенно из тех, кто составляет российский костяк – есть ощущение, что Саша их подзадолбал, – сказал Соболев.