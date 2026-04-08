Лепсая о том, что Дуран «загулял в Барселоне»: «Я слышал такое. Его оштрафовали на большие деньги. Он посмеялся и сказал: «Да и пофиг»
Футбольный функционер Теймураз Лепсая рассказал, что нападающий «Зенита» Джон Дуран мог пропустить матч с «Крыльями Советов» в 23-м туре Мир РПЛ (2:1) из-за поездки в Барселону.
Константин Генич: Дурана не было, потому что – я не знаю, правда, неправда – он загулял в Барселоне. Правда, Тимур?
Теймураз Лепсая: Я слышал такое, да.
Дмитрий Шнякин: Действительно так?
Теймураз Лепсая: Да. Я слышал такое. Оштрафован был на большие деньги. Посмеялся и сказал: «Да и пофиг».
Дмитрий Шнякин: А мы можем уже сделать вывод по Дурану, что все?
Теймураз Лепсая: По-моему, это еще зимой мы все это думали.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Но видимо там в голове совсем опилки.
Его взяли что бы он Сашу учил наставлял. Мотивировал лучше играть
С Венделом кальянчик курил😄
Точно? Действительно?
"Да. Я слышал такое"