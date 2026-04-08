  • Лепсая о том, что Дуран «загулял в Барселоне»: «Я слышал такое. Его оштрафовали на большие деньги. Он посмеялся и сказал: «Да и пофиг»
Лепсая о том, что Дуран «загулял в Барселоне»: «Я слышал такое. Его оштрафовали на большие деньги. Он посмеялся и сказал: «Да и пофиг»

Теймураз Лепсая: «Зенит» оштрафовал Дурана – он посмеялся и сказал: «Да и пофиг».

Футбольный функционер Теймураз Лепсая рассказал, что нападающий «Зенита» Джон Дуран мог пропустить матч с «Крыльями Советов» в 23-м туре Мир РПЛ (2:1) из-за поездки в Барселону. 

Константин Генич: Дурана не было, потому что – я не знаю, правда, неправда – он загулял в Барселоне. Правда, Тимур?

Теймураз Лепсая: Я слышал такое, да.

Дмитрий Шнякин: Действительно так?

Теймураз Лепсая: Да. Я слышал такое. Оштрафован был на большие деньги. Посмеялся и сказал: «Да и пофиг».

Дмитрий Шнякин: А мы можем уже сделать вывод по Дурану, что все?

Теймураз Лепсая: По-моему, это еще зимой мы все это думали.

Дуран – это Балотелли для бедных

Самый гении - это менеджмент Астон Виллы.
Ответ Football Forever
Самый гении - это менеджмент Астон Виллы.
Дуран, такой дуран
Ответ Football Forever
Самый гении - это менеджмент Астон Виллы.
Эмери нашел к нему подход, он прогрессировал и казалось бы это будущий суперстар.
Но видимо там в голове совсем опилки.
Видимо, 24 европейских клуба не просто так решили не брать Дурана в аренду зимой? Кто бы мог подумать
Задача Джона не играть

Его взяли что бы он Сашу учил наставлял. Мотивировал лучше играть

С Венделом кальянчик курил😄
Задача Джона не играть Его взяли что бы он Сашу учил наставлял. Мотивировал лучше играть С Венделом кальянчик курил😄
Вендел и на кальянчике сильнее любого из полузащиты спартака.
Насра заплатила за него 80 млн, и дали контракт 20 до 2030го, смысл вообще теперь играть в футбол:) Все правильно делает:)
Ответы 💯 инсайда: "Я слышал такое, да"
Точно? Действительно?
"Да. Я слышал такое"
На днях нужно было чуть напрячься, кое что сделать и мне бы это сохранило червончик. Но мне настолько было впадлу, к тому же сейчас, тьфу тьфу, финансовое положение не хромает, в общем я решил - да пофигу. И потерял эту десятку, зато забил на то, чего не хотел делать. Что-то есть общее у меня и Дурана :)))
Мимо ЧМ. Он по адресу приехал.
Мимо ЧМ. Он по адресу приехал.
Захочет приедет поболеть на ЧМ, а так пришлось бы тренироваться, играть, травму можно получить. Денег полно, жизнь удалась у парня
Захочет приедет поболеть на ЧМ, а так пришлось бы тренироваться, играть, травму можно получить. Денег полно, жизнь удалась у парня
Сказать, что жизнь удалась, можно на последнем дне жизни. А так, хз, что может произойти каждый день.
Чего считать чужие деньги, парень сделал свой выбор, главное не закончить как условный Андриану где-то гоняющий в местных фавеллах на мопеде или моцике в одних штанах с бутылкой алкоголя. Считать чужие деньги у нас люди умеют.
Если я бы зарабатывал 1млн долларов, и меня оштрафовали на 100 тысяч, я бы также сказал)
История как прое...ь карьеру футболиста к 20 годам. Видимо, ему хочется вернуться в Колумбию, играя на уровне середняков лиги, либо торговать коксом!
История как прое...ь карьеру футболиста к 20 годам. Видимо, ему хочется вернуться в Колумбию, играя на уровне середняков лиги, либо торговать коксом!
С личкой, которую ему отсыпал Аль Насрал можно уже сейчас заканчивать карьеру
