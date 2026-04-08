Лепсая о том, что Дуран «загулял в Барселоне»: «Я слышал такое. Его оштрафовали на большие деньги. Он посмеялся и сказал: «Да и пофиг»

Теймураз Лепсая: «Зенит» оштрафовал Дурана – он посмеялся и сказал: «Да и пофиг».

Футбольный функционер Теймураз Лепсая рассказал, что нападающий «Зенита » Джон Дуран мог пропустить матч с «Крыльями Советов» в 23-м туре Мир РПЛ (2:1) из-за поездки в Барселону.

Константин Генич : Дурана не было, потому что – я не знаю, правда, неправда – он загулял в Барселоне. Правда, Тимур?

Теймураз Лепсая : Я слышал такое, да.

Дмитрий Шнякин : Действительно так?

Теймураз Лепсая : Да. Я слышал такое. Оштрафован был на большие деньги. Посмеялся и сказал: «Да и пофиг».

Дмитрий Шнякин : А мы можем уже сделать вывод по Дурану, что все?

Теймураз Лепсая : По-моему, это еще зимой мы все это думали.

Дуран – это Балотелли для бедных