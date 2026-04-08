Радимов об отмене гола Дзюбы в матче с ЦСКА: «Такое надо засчитывать. Акинфеев молодец, подыграл судье, завалился, но такие контакты в мире не судятся»
Радимов об отмене гола Дзюбы в матче с ЦСКА: такое надо засчитывать.
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об отмененном голе форварда «Акрона» Артема Дзюбы в матче с ЦСКА (1:2).
В добавленное ко второму тайму время Дзюба забил после подачи углового, сравняв счет в матче. После вмешательства ВАР главный судья Владимир Москалев отменил гол за фол в атаке со стороны форварда тольяттинцев, который воздействовал на Акинфеева во время удара по мячу головой.
«Я считаю, что такие голы надо засчитывать, конечно. Как бы я ни любил Акинфеева, и он, кстати, молодец в этом плане, подыграл судье, завалился, но, по большому счету, такие контакты, мне кажется, везде в Европе и в мире не судятся.
И такие голы, повторюсь, надо засчитывать», – сказал Радимов.
На что способен «Спартак» в сезоне?19931 голос
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
7 комментариев
В каком мире? В мире без правил? Уже всё сказали касаемо этого момента.
Ключевые слова в высказывании Буланова - "как мне кажется"
Радимов - Иуда
Перевод. Ну,Дзюба ,может, и был не прав, но гол надо было засчитать))
Интересно, если бы Адамов или Кержаков были на месте Акинфеева, мнение осталось бы таким же?😂 Или бы опять началось блеяние про то, что надо смотреть аналогичные моменты, должно выработаться единое мнение у судей, Мажич должен сделать разъяснения…
А зачем отменили игру вратарей с высоко поднятым коленом, чтобы напы травму не получили, а они теперь ноют что могут вратарей во вратарской пихать.
