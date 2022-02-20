Кейн 6 лет не забивал «Сити», а тут сразу дубль – завалил победный на 95-й. Чемпионская гонка, привет 👋

Безумный матч.

«Тоттенхэм» неожиданно остановил огненный «Сити»: Конте отдал мяч сопернику и ловил на контратаках, а «Сити» создавал моменты, но не пользовался ими (Гюндоган и Канселу еще в первом тайме могли забить три).

В итоге 2:3 – первое поражение Гвардиолы в этом сезоне.

«Сити» сравнял на 92-й, но пропустил на 95-й – геройствовали Кейн и Сон

«Тоттенхэм» подошел к игре в плохой форме: проиграл «Саутгемптону» и «Вулверхэмптону», а Конте раскритиковал руководство за слабые трансферы. Антонио, правда, объяснил резкость неправильным переводом, но вокруг клуба все равно было очень неспокойно.

• В первом тайме Кулусевски забил быстрый гол, но потом «Тоттенхэм» прижался к своим воротам и совсем отдал преимущество – на 33-й сравнял Гюндоган. А во втором тайме включился Харри Кейн, для которого «Сити» был криптонитом: до этой игры Харри не забивал им около шести лет.

А здесь сразу дубль – сделал 2:1 и 3:2. Особенным вышел победный гол на 95-й минуте: это была настоящая сказка, потому что «Сити» сравнял с пенальти на 92-й, но Кейн все равно вывел «Тоттенхэм» вперед – в третий и последний раз.

• Еще один герой – Сон. Он сделал два ассиста и четыре передачи под удар – ни один игрок в матче не создал для своих больше.

«Мы атаковали разными флангами, особенно слева. Было тяжело, поскольку они защищаются очень узко, – говорил Пеп после игры. – В «Тоттенхэме» хорошие игроки. Они доставляют мяч до Харри Кейна и очень здорово взаимодействуют в атаке.

В первом тайме они забили, но больше моментов не было. В начале второго им удалась еще одна атака – и Харри Кейн снова забил. Мы старались забивать, но пропустили. Нам сложнее играть против такой глубокой обороны».

«Сити» грустит. А нам весело – чемпионская гонка оживает

Теперь невеселые итоги для «Сити».

• «Тоттенхэм» прервал 15-матчевую серию «Сити» без поражений в чемпионате. Она началась еще в ноябре, за это время команда Пепа выиграла 14 раз и однажды сыграла вничью.

• Лондонцы обыграли «Сити» второй раз за сезон. Это четвертый случай, когда такое происходит с командой Пепа. А еще Гвардиола снова проиграл Конте – третий матч из последних пяти.

• С победой «Тоттенхэма» ожила и чемпионская гонка – теперь отрыв «Сити» от идущего вторым «Ливерпуля» сократился всего до шести очков. При этом у Клоппа остается матч в запасе.

Фото: REUTERS/Carl Recine, Russell Cheyne