Мерсон о словах Артеты про то, что «Арсенал» заслужил 2:2 с «Вулвс»: «Впервые вижу его не на позитиве. Надо было сказать: «Опережаем «Сити» на 5 очков»

Мерсон недоволен высказыванием тренера «Арсенала» Микеля Артеты .

Экс-форвард «Арсенала » Пол Мерсон недоволен высказыванием тренера «канониров» Микеля Артеты о том, что лондонцы заслужили потерю очков в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:2).

«Я был весьма шокирован интервью Артеты. Это реально первый раз, когда я вижу его не в самом позитивном ключе. Обычно он выходит и говорит: «Мы сделали это, мы сделали то».

Он говорит «мы заслужили удар» вместо того, чтобы выйти и сказать: «Мы опережаем соперника на пять очков. Пока нас не победит «Ман Сити », мы выиграем лигу». Но этого не было.

Меня немного обеспокоило это интервью, даже если сейчас он задумался [над своими словами]. Ты можешь сделать для команды лишь столько, сколько можешь, и вот ты смотришь: чего-то не хватает. Не могу точно сказать, чего именно, но чего-то не хватает», – сказал Мерсон.