  Мерсон о словах Артеты про то, что «Арсенал» заслужил 2:2 с «Вулвс»: «Впервые вижу его не на позитиве. Надо было сказать: «Опережаем «Сити» на 5 очков»
Мерсон о словах Артеты про то, что «Арсенал» заслужил 2:2 с «Вулвс»: «Впервые вижу его не на позитиве. Надо было сказать: «Опережаем «Сити» на 5 очков»

Мерсон недоволен высказыванием тренера «Арсенала» Микеля Артеты .

Экс-форвард «Арсенала» Пол Мерсон недоволен высказыванием тренера «канониров» Микеля Артеты о том, что лондонцы заслужили потерю очков в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:2).

«Я был весьма шокирован интервью Артеты. Это реально первый раз, когда я вижу его не в самом позитивном ключе. Обычно он выходит и говорит: «Мы сделали это, мы сделали то».

Он говорит «мы заслужили удар» вместо того, чтобы выйти и сказать: «Мы опережаем соперника на пять очков. Пока нас не победит «Ман Сити», мы выиграем лигу». Но этого не было.

Меня немного обеспокоило это интервью, даже если сейчас он задумался [над своими словами]. Ты можешь сделать для команды лишь столько, сколько можешь, и вот ты смотришь: чего-то не хватает. Не могу точно сказать, чего именно, но чего-то не хватает», – сказал Мерсон.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
Завтра будут опережать на два очка
Вроде ещё в январе читал комментарии про "мощную машину Артеты", "не напрягаясь в эконом режиме набирают очки".
А что случилось?
Ответ Jorge de Guzman
Вроде ещё в январе читал комментарии про "мощную машину Артеты", "не напрягаясь в эконом режиме набирают очки". А что случилось?
видимо режим оказался вовсе не экономом)
Может потому, что сказать такое было бы бредом?? И вам бы уже перестать бредятину нести всякую
Упустить победу в 2 мяча за пол часа за 30 минут с последним местом АПЛ, что тут позитивного говорить?
Да можно по фактам без соплей: 1. Следующая игра арсенала с ттх, ее надо выиграть!! На кону стоит титул, проблема арсенала сейчас в том что сити их совсем не боится и давить ментально на сити не получится 2. Это игра в марте с сити в финале кубка, я думаю психологически будет той команде легче, которая выиграет этот финал. 3. Если они будут идти ноздря в ноздрю в очному матчу 33 тура - то это будет просто мега встреча на этихад. Пока расклад такой…..
Ответ камень каменный
Да можно по фактам без соплей: 1. Следующая игра арсенала с ттх, ее надо выиграть!! На кону стоит титул, проблема арсенала сейчас в том что сити их совсем не боится и давить ментально на сити не получится 2. Это игра в марте с сити в финале кубка, я думаю психологически будет той команде легче, которая выиграет этот финал. 3. Если они будут идти ноздря в ноздрю в очному матчу 33 тура - то это будет просто мега встреча на этихад. Пока расклад такой…..
Уже ничего не стоит на кону, они его уже просрали, как три года до этого.
Единственным титулом будет победа над ТТХ и то не факт уже
