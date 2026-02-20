Кирилл Новиков о 10-м месте «Динамо»: «Команда-загадка. Хуже уже не будет»
Бывший тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от выступления бело-голубых в весенней части сезона.
После 18 туров московский клуб под руководством Ролана Гусева занимает в РПЛ 10-е место.
— Это команда-загадка. Новый главный тренер провел первую предсезонку. У него новые требования, поэтому будет интересно посмотреть на «Динамо», но прогнозировать их выступление в РПЛ достаточно тяжело. Понятно, что хуже уже не будет, поэтому «Динамо» может сохранить свои позиции или немного улучшить.
— Как оцените шансы «Динамо» в Кубке России?
— Что Кубок, что чемпионат — это одна сплошная загадка. Очень тяжело сказать, в какой форме будет «Динамо». Насколько я знаю, в команде новый тренер по физической подготовке, который не знает секрета длительных сборов после большого отдыха, – сказал Новиков, возглавляющий ныне «Нефтехимик».
Валерий Георгиевич, просил передать, что для него нет ничего невозможного. Он готов доказать