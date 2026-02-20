10

Кирилл Новиков о 10-м месте «Динамо»: «Команда-загадка. Хуже уже не будет»

Кирилл Новиков о 10-м месте «Динамо»: хуже уже не будет.

Бывший тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от выступления бело-голубых в весенней части сезона.

После 18 туров московский клуб под руководством Ролана Гусева занимает в РПЛ 10-е место.

— Это команда-загадка. Новый главный тренер провел первую предсезонку. У него новые требования, поэтому будет интересно посмотреть на «Динамо», но прогнозировать их выступление в РПЛ достаточно тяжело. Понятно, что хуже уже не будет, поэтому «Динамо» может сохранить свои позиции или немного улучшить.

— Как оцените шансы «Динамо» в Кубке России?

— Что Кубок, что чемпионат — это одна сплошная загадка. Очень тяжело сказать, в какой форме будет «Динамо». Насколько я знаю, в команде новый тренер по физической подготовке, который не знает секрета длительных сборов после большого отдыха, – сказал Новиков, возглавляющий ныне «Нефтехимик».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoДинамо Москва
logoРолан Гусев
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
logoКирилл Новиков
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
не есть куда расти ⬇️, наверное когда в перив спускались тоже так думали
Ещё какая загадка! И хуже чем десятое место может быть ещё и Лучшая лига мира. И такая возможность у этой загадки есть, благодаря непонятному руководству.
Кирилл Новиков о 10-м месте «Динамо»: «Команда-загадка. Хуже уже не будет»(с)
Валерий Георгиевич, просил передать, что для него нет ничего невозможного. Он готов доказать
Нефтехимик Новикова тоже без загадок на 9 месте в Первой лиге по футболу...
Ответ Владимир Никаноров
Нефтехимик Новикова тоже без загадок на 9 месте в Первой лиге по футболу...
Наименьший бюджет в ФНЛ у Нефтехимика, так что 9 место это подвиг
Ответ Владимир Никаноров
Нефтехимик Новикова тоже без загадок на 9 месте в Первой лиге по футболу...
Он 5 лет уже тренер Нефтехимика. Выжимает лучшее, что может с таким составом и бюджетом, иначе бы давно уволили.
Гусь до лета. Но несправедливо. Игроков ему не купили. От слова совсем. Старых по-новому работать не заставишь.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Игорь Лещук: «В жизни запреты не работают, появляется лишь желание что-то нарушить. Сейчас в «Динамо» нет запретов на сладкое, а мне и не хочется. Во время весогонки думаешь не о футболе»
18 февраля, 18:18
Лещук о критике от Мостового: «Если бы он сильно разбирался и так все предсказывал, то уже бы тренировал на хорошем уровне. Александр так говорит для привлечения внимания к себе»
18 февраля, 17:13
Игорь Лещук: «Деньги на вкладах – самая бестолковая вещь. Это финансовая безграмотность людей: думают, заработают 20-25%, но реальная инфляция больше. Есть облигации, фонд ликвидности»
18 февраля, 16:04
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
5 минут назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
18 минут назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
34 минуты назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» пропустил 4 гола от «Аль-Кадисии», «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Аль-Таавуном» во вторник, «Аль-Наср» Роналду – с «Аль-Нажмой» в среду
вчера, 21:05
Рекомендуем