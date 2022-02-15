Напоминаем: больше никакого правила выездного гола в еврокубках

Ура, наступило лучшее футбольное время – плей-офф ЛЧ, и с этого сезона там избавляются от бесившего многих правила. Теперь гол в гостях стоит столько же, сколько и дома – УЕФА принял решение еще летом.

Принцип простой: если ничья по сумме двух матчей, в ответной игре назначают два тайма по 15 минут, дальше серия пенальти. Так что не спать ночами во время Лиги чемпионов мы будем чуть чаще.

Вот объяснение босса УЕФА Александера Чеферина.

«Хотя единого мнения на этот счет не было, многие тренеры, болельщики и другие вовлеченные стороны подвергали сомнению его справедливость и высказывались за отмену.

Влияние этого правила сегодня противоречит его первоначальному предназначению, поскольку, по сути, теперь оно сдерживает домашние команды – особенно в стартовых матчах – от атакующего футбола, так как они опасаются пропустить гол, который даст их противникам существенное преимущество. Критике также подвергалась несправедливость, из-за которой команда хозяев должна забивать дважды после гола гостей, и особенно это касается дополнительного времени.

Будет справедливо сказать, что домашнее преимущество сегодня уже не настолько значительно, как прежде. Принимая во внимание единообразие игрового стиля в Европе, а также множество различных факторов, которые привели к снижению преимущества домашнего поля, Исполнительный комитет УЕФА принял верное решение согласиться с точкой зрения, что гол на выезде больше не должен иметь больший вес, чем мяч, забитый дома».

В чем был смысл этого правила

Его внедрили в 1965 году. На это было две основные причины:

• Переигровки всем окончательно надоели. Их организация дорого обходилась УЕФА, командам было сложнее путешествовать. Как альтернатива подбрасыванию монетки выездные голы выглядели действительно неплохо.

• Выездные матчи в еврокубках были адски трудными. Только в 16% гостевая команда побеждала. Часто гости закрывались в надежде на ничью.

Сейчас переигровки исчезли – их заменили дополнительное время и серия пенальти. А процент гостевых побед сильно подрос.

Плюсы и минусы правила выездного гола

❌Вадим Лукомский в 2018-м выпустил детальнейшее исследование с выводом: правило гостевого гола – зло. Полностью можете прочитать по ссылке, а тут тезисы.

Есть очевидный тренд снижения соотношения количества домашних побед к гостевым (от 61%/19% в 70-х до 47%/30% в наше время), а также соотношения среднего числа голов хозяев/гостей (с 2,02/0,95 в 70-х до 1,58/1,15 в наше время) в мужских турнирах. А в женской ЛЧ начиная с сезона-2009/10 число голов сохраняется примерно на одном высоком уровне: 1,92 гола в среднем у хозяев и 1,6 – у гостей.

Почему так? УЕФА даже формулирует причины: улучшение качества полей и стандартизация их размеров, улучшение инфраструктуры стадионов, повышение уровня безопасности и заботы о судействе (ВАР, система автофиксации гола), более комфортные условия для путешествий, плотный календарь, способствующий ротации состава.

✅А вот аргументы за правило гостевого гола. Их изложил аналитик консалтинговой компании Twenty First Grp Омар Чодури.

• Кто-то считает, что из-за гостевого гола в первом матче часто играют осторожно, поэтому и получается много нулевых ничьих. Но счет 0:0 встречается в 10% игр плей-офф – так же часто заканчиваются матчи группового этапа между командами, занявшими первое и второе место в группе.

• Если отменить правило выездного гола, то вырастет количество игр с дополнительным временем и серией пенальти. Исход больше половины двухматчевых противостояний, заканчивавшихся вничью, определялся по правилу гостевого гола. Представьте, что теперь вместо этого всегда будет дополнительное время.

По данным Чодури, в 13 из 21 матчей, которые перешли в экстратайм, больше голов не было. А футболисты просто играют на полчаса больше в плотном графике.

• Гостевой гол – уникальный драматичный момент. В обычных матчах забитый мяч может в лучшем случае превратить поражение в ничью, а ничью – в победу. А вот выездной гол может больше. Просто вдумайтесь, как при правиле выездного гола иногда один забитый мяч (даже не в гостях) может превратить поражение по сумме двух матчей в победу. Как, например, гол Маноласа за «Рому» в ворота «Барсы» в 2018-м.

Важно: правило не исчезло из футбола совсем

Правило выездного гола отменил только УЕФА, этот пункт сохраняется в общих правилах футбола (за них отвечает ИФАБ). То есть организатор турнира (например, местная федерация) все еще может использовать его на свое усмотрение.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill; globallookpress.com/ Sebastian Räppold