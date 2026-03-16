  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Обвиненный в убийстве игрок «Урала-2» Секач перестанет получат зарплату, заявил Иванов: «Сейчас его нет на работе, поставим ему «минусы»
9

Обвиненный в убийстве игрок «Урала-2» Секач перестанет получат зарплату, заявил Иванов: «Сейчас его нет на работе, поставим ему «минусы»

Игроку «Урала-2» Секачу, обвиненному в убийстве, не будут платить зарплату.

Игроку «Урала-2» Даниилу Секачу, обвиняемому в убийстве, перестанут платить зарплату, заявил президент «Урала» Григорий Иванов.

Ранее стало известно, что футболисту предъявили обвинение в убийстве жительницы Северо-Западного округа Москвы. Секач признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников.

«Клубу в этой ситуации делать нечего. Что-то определить может только суд. У нас действующий контракт с ним, а играть он сейчас не будет. Мы еще не знаем, осудят его или нет и что вообще происходит.

Сейчас его нет на работе, мы поставим ему «минусы», и он не будет получать зарплату.

Отцепить его от команды мы, скорее всего, и не можем, потому что у него контракт действующий, надо консультироваться с нашими юристами», – сказал Иванов.

Игрока «Урала-2» задержали за убийство: обвиняют, что зарезал женщину. Все известное

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: РИА Новости
logoУрал-2
logoУрал
logoГригорий Иванов
происшествия
Даниил Секач
РИА Новости
деньги
logoпремьер-лига Россия
logoПервая лига
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Справки из СИЗО достаточно?
А зарплату до окончания суда не должны выдавать?
Ответ Busk
А зарплату до окончания суда не должны выдавать?
Он же не на больничном и не работает. Приостановка контракта/выплат.
За что ему платить?
Ответ Франческо Тотти
Он же не на больничном и не работает. Приостановка контракта/выплат. За что ему платить?
Решение суда же не было.
Пока официально не виноват.
Я в этом смысле.
То есть они сомневаются, что он уедет и видимо с карьерой закончит навсегда.
Убил под влиянием мошенников?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Анчелотти о «Реале»: «Приход Мбаппе совпал с уходом Крооса и Начо, атмосфера в команде изменилась. Футбол складывается из деталей, и не всегда перемены проходят гладко»
8 минут назад
Джеймс получил травму задней поверхности бедра и пропустит несколько недель. Это 10-е такое повреждение для капитана «Челси» с 2020-го
18 минут назад
Писарев о стычке Талалаева и Челестини: «Мир устроен так, что людей интересуют скандалы. Не забывайте про ответственность – дети могли увидеть массовую драку. Какой пример мы подаем?»
29 минут назад
Собослаи о фанатах «Ливерпуля»: «Не помогает то, что после 80 минут они начинают расходиться по домам. Когда мы пропускаем, люди уходят со стадиона. Но вы же не уходите, когда мы забиваем»
40 минут назад
Черданцев о судействе матча «Зенит» – «Спартак»: «Соболев выставляет локоть и не видит Умярова – это важно. Если бы Карасев хотел навредить, показал бы Ву желтую в начале матча»
54 минуты назад
Первая лига. «Торпедо» сыграет с «Нефтехимиком»
сегодня, 14:00
«Челси» о наказании за нарушения при Абрамовиче: «Клуб добровольно сообщил о возможных проблемах в 2022-м. Рады подтвердить, что достигли соглашения с АПЛ»
сегодня, 13:58
Быстров про Талалаева: «Я полностью на его стороне, а Кармо пусть валит в свою страну, где можно толкать тренеров. Челестини должен быть наказан! В ринге победа будет за Андреем»
сегодня, 13:57
Кин о тренере «МЮ» на фоне результатов Кэррика: «Есть варианты получше – Симеоне, Энрике, Тухель. Майкл проделал хорошую работу, но нужен опытный специалист в плане трофеев»
сегодня, 13:51
«Челси» получил штраф 10,75 млн фунтов и условный запрет на трансферы за нарушения регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях при Абрамовиче
сегодня, 13:22
Ко всем новостям
Последние новости
Артета перед ответным матчем с «Байером»: «У соперника хороший тренер, четкая структура. Множество факторов говорит в пользу «Арсенала» – нужно, чтобы все сложилось в нашу пользу»
56 секунд назад
Пеп о выходном перед матчем с «Реалом»: «Я уже делал так два или три раза в сезоне – мы хорошо знаем друг друга, многое отрабатываем. Тренировки сейчас не дают существенных улучшений»
20 минут назад
«Кармо не должен был толкать Талалаева, он поступил опрометчиво. Проведем беседу, чтобы впредь был внимательнее». Агент игрока ЦСКА о стычке в матче с «Балтикой»
37 минут назад
Гаврилов о Карседо: «Не надо делить тренеров на российских и иностранных – стоит смотреть на профессиональные качества. Новый тренер покажет в «Спартаке» точно такие же результаты»
52 минуты назад
Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» примет «Леванте»
сегодня, 13:50
Чемпионат Италии. «Фиорентина» в гостях у «Кремонезе»
сегодня, 13:40
Чемпионат Англии. «Брентфорд» примет «Вулверхэмптон»
сегодня, 13:30
Круговой о трех поражениях ЦСКА после рестарта РПЛ: «Нужно прийти в себя, мы не имеем права столько проигрывать. Не хочу отмалчиваться, но мыслей, как это объяснить, нет»
сегодня, 12:41
Павлюченко о желании Дзюбы вернуться в «Спартак»: «Артем знает, что это великий клуб! Сегодня некоторые игроки этому величию не соответствуют, но они в этом не виноваты»
сегодня, 12:30
Мем тура в АПЛ – Игор Тудор перепутал Арне Слота с лысым мужчиной из штаба «Тоттенхэма»
сегодня, 12:11ВидеоСпортс"
Рекомендуем