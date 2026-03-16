Обвиненный в убийстве игрок «Урала-2» Секач перестанет получат зарплату, заявил Иванов: «Сейчас его нет на работе, поставим ему «минусы»
Игроку «Урала-2» Даниилу Секачу, обвиняемому в убийстве, перестанут платить зарплату, заявил президент «Урала» Григорий Иванов.
Ранее стало известно, что футболисту предъявили обвинение в убийстве жительницы Северо-Западного округа Москвы. Секач признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников.
«Клубу в этой ситуации делать нечего. Что-то определить может только суд. У нас действующий контракт с ним, а играть он сейчас не будет. Мы еще не знаем, осудят его или нет и что вообще происходит.
Сейчас его нет на работе, мы поставим ему «минусы», и он не будет получать зарплату.
Отцепить его от команды мы, скорее всего, и не можем, потому что у него контракт действующий, надо консультироваться с нашими юристами», – сказал Иванов.
За что ему платить?
Пока официально не виноват.
Я в этом смысле.