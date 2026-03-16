Гвардиола дал игрокам «Ман Сити» выходной за день до матча с «Реалом»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола предоставил команде выходной за день до матча с «Реалом» в Лиге чемпионов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ответная игра «Манчестер Сити» против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет во вторник, 17 марта. В первой встрече «горожане» уступили на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 0:3.
Пеп об ответном матче с «Реалом» после 0:3: «Игроки – взрослые люди, им хорошо платят. Те, кто не верит в успех, могут остаться дома. Попытаться стоит – что нам терять?»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
59 комментариев
Они обожают когда соперник оставляет свободные зоны и надеется на игру 1 в 1 .
И как мы понимаем из-за высокого класса отдельных игроков, в большинстве случаев дуэли будут выигрывать именно мадридцы.
У Гвардиолы есть шанс, если он закроется в автобус и будет чисто контратаковать. В этом сценарии "сливочные" наиболее уязвимы. Но вряд ли он на такое пойдёт на домашнем стадионе, при этом проигрывая в счёте.