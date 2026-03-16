Гвардиола дал игрокам «Ман Сити» выходной за день до матча с «Реалом»

Игроки «Ман Сити» получили выходной за день до матча с «Реалом».

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола предоставил команде выходной за день до матча с «Реалом » в Лиге чемпионов , сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Ответная игра «Манчестер Сити » против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет во вторник, 17 марта. В первой встрече «горожане» уступили на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 0:3.

Пеп об ответном матче с «Реалом» после 0:3: «Игроки – взрослые люди, им хорошо платят. Те, кто не верит в успех, могут остаться дома. Попытаться стоит – что нам терять?»