  • «Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом» – удар Вендела в живот Зобнину ногой, столкновение Соболева с Умяровым и пенальти на 78-й
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча с «Зенитом».

В 21-м туре Мир РПЛ красно-белые уступили на выезде со счетом 0:2, пропустив оба гола с пенальти. Матч обслуживал Сергей Карасев.

По информации журналиста Сергея Егорова, «Спартак» попросил Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС рассмотреть неудаление Вендела в эпизоде с ударом ногой в живот Роману Зобнину на 20-й минуте, за который арбитр показал бразильцу желтую карточку.

Также «Спартак» пожаловался на столкновение Александра Соболева с Наилем Умяровым на 65-й минуте, в котором форвард «Зенита», имевший желтую карточку, выставил локоть в лицо сопернику, и пенальти на 78-й минуте после фола Кристофера Ву на Педро.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Футбольный Биги»
По пенальти что спорить?
Просто оказывают давление на судейский корпус, чтобы получать более лояльное судейство. Не сейчас, так в следующем матче с более простыми соперниками помогут.
Ерунда, я могу понять один смысл. Для создания прецедента , если не назначат такой же пенальти в другом случае, можно сослаться на решение эск
Про Вендела интересно послушать будет - я, будучи болельщиком Зенита, после повтора думал что удалят.
С Соболевым тоже понятный момент - тут судья может увидеть как фол с карточкой, так и не фол даже.
Но по пенальти то в чем вопрос? Формулировка нужна почему это фол?
Комментарий скрыт
По пенальти какие могут быть вопросы ?
Если только : А они же не нарочно )))
Как про Соболеву , вчера все четверо , на Матче объяснили :
Не видел , не хотел , случайно , не было намерения или умысла ))
удаление Соболева 100 процентное, а после удаление игра могла пойти как угодно, но судьи любят Зенит, что тут поделаешь
Судьи любят не Зенит,они любят финансовое благополучие.
Так любят, что в прошлом году 2 место заняли почему-то)
Жаль Спартак не обратился в прошлый раз, когда Карасев защитал гол в ворота Зенита из оффсайда. Тогда Спартак очень был доволен судейством и Карасевым в целом.
Комментарий скрыт
Ну конечно небыло! Целое колено Мартинса не в счёт.
Эх, если бы в этом был смысл. Двойные стандарты позволяют ЭСК трактовать любой эпизод как нужно.
Эпизод с Венделом трудно будет трактовать как неудаление, но проверим-проверим. Может опять что-нибудь придумают из серии "крови не было" и отмажут ВАРовца.
Очень просто) скажут в ударе не было продавливания или излишней агрессии. Легчайшее оправдание желтой
Спартак жалок.
Впрочем… как всегда)
А Спартак предъявит моменты Ву, которого ещё в первом тайме Карасев должен был удалить???
Ну так-то это должен делать Зенит. Спартак предъявил моменты, которые ему показались спорными. Если мы хотим объективного судейства, то Зенит должен предоставить нарезки с игрой Ву, которые им не понравились. Двойные, а то даже тройные стандарты при вар надо прекращать, оо судейства страдают все.
СПРФ
Союз партий Российской Федерации?
В том году, после гола Мартинса, когда Спартак выиграл в Москве 2:1,все спартачи, в один голос заявляли, что всё поделу, ВАР прав, все линии верны, там люди сидят не дураки и имеют понятие, что делать, арбитры в поле тоже не слепые и всё прекрасно видят и если решения приняты, значит так и должно быть, и обжалованию не подлежит, тем более есть ВАР и он всё проверит, и если нужно, то подскажет, так что занавес!)
Жаль вот Заремы нет больше
Любил я её непредвзятые справедливые и профессиональные разборы футбольных ситуаций
