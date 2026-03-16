«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом» – удар Вендела в живот Зобнину ногой, столкновение Соболева с Умяровым и пенальти на 78-й
В 21-м туре Мир РПЛ красно-белые уступили на выезде со счетом 0:2, пропустив оба гола с пенальти. Матч обслуживал Сергей Карасев.
По информации журналиста Сергея Егорова, «Спартак» попросил Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС рассмотреть неудаление Вендела в эпизоде с ударом ногой в живот Роману Зобнину на 20-й минуте, за который арбитр показал бразильцу желтую карточку.
Также «Спартак» пожаловался на столкновение Александра Соболева с Наилем Умяровым на 65-й минуте, в котором форвард «Зенита», имевший желтую карточку, выставил локоть в лицо сопернику, и пенальти на 78-й минуте после фола Кристофера Ву на Педро.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Футбольный Биги»
С Соболевым тоже понятный момент - тут судья может увидеть как фол с карточкой, так и не фол даже.
Но по пенальти то в чем вопрос? Формулировка нужна почему это фол?
Если только : А они же не нарочно )))
Как про Соболеву , вчера все четверо , на Матче объяснили :
Не видел , не хотел , случайно , не было намерения или умысла ))
Любил я её непредвзятые справедливые и профессиональные разборы футбольных ситуаций