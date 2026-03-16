«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом» – удар Вендела в живот Зобнину ногой, столкновение Соболева с Умяровым и пенальти на 78-й

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча с «Зенитом ».

В 21-м туре Мир РПЛ красно-белые уступили на выезде со счетом 0:2, пропустив оба гола с пенальти. Матч обслуживал Сергей Карасев.

По информации журналиста Сергея Егорова, «Спартак » попросил Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС рассмотреть неудаление Вендела в эпизоде с ударом ногой в живот Роману Зобнину на 20-й минуте, за который арбитр показал бразильцу желтую карточку.

Также «Спартак» пожаловался на столкновение Александра Соболева с Наилем Умяровым на 65-й минуте, в котором форвард «Зенита», имевший желтую карточку, выставил локоть в лицо сопернику , и пенальти на 78-й минуте после фола Кристофера Ву на Педро.