  • «Барса» и Флик договорились о продлении контракта до 2028 года. Ханси, скорее всего, уйдет после истечения срока соглашения (Diario Sport)
«Барселона» и главный тренер Ханс-Дитер Флик договорились о продлении контракта.

Новое соглашение с 61-летним немцем будет рассчитано до 2028 года, сообщает Diario Sport.

Отмечается, что переговоры, которые вел спортивный директор клуба Деку, начались еще в конце прошлого года, но ключевым условием для согласия Флика было переизбрание Жоана Лапорты на пост президента «Барселоны». Вчера Лапорта победил на выборах, получив 68% голосов.

Официально о продлении контракта с Фликом будет объявлено в ближайшее время. При этом летом 2028 года, по истечении нового соглашения, Ханси, как ожидается, покинет пост главного тренера «Барселоны».

Флик тренирует «Барсу» с 2024 года. Он выиграл с сине-гранатовыми Ла Лигу, Кубок Испании и два Суперкубка Испании.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
Получается, что Флик подведёт эту молодёжь к их пику и передаст кому-то просто футбольную ядерную бомбу, главное, чтобы она в правильных руках оказалась, когда основному костяку будет 21-25 лет! Очень интересно за этим понаблюдать, главное, чтоб руководство не начудило
Сергей
Скорее всего Фабрегасу
Южанин78
Я именно часто думаю что Фабрекас готовый тренер после ухода Флика
Отличная новость! Барселона только вперёд!
Отличная новость! Вперёд, к победам! И побольше радостных событий в эти три сезона!
Действительно прекрасная новость
Флик как родной уже
Мало!) Флика хочется видеть в Барсе на бОльший срок!
Ура!Всех наших поздравляю
Флик родной дядька уже для болельщиков Барселоны, атмосфера в команде семейная, спокойная,. смотришь на обстановку в Реале, там как враги игроки, не уважение к друг другу, не уважение к тренеру, сопернику, обнаглевшие, Барселону болельщики Реала называют БЧК, да Барселона БЧК-БОЛЬШЕ ЧЕМ КЛУБ! Реал МЧК-МЕНЬШЕ ЧЕМ КЛУБ!
Отличная новость.Вообще никого другого не представляю на месте главного тренера в команде.
А вот это правильно👍🔥🔥🔥
