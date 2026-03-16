«Барса» и Флик договорились о продлении контракта до 2028 года. Ханси, скорее всего, уйдет после истечения срока соглашения (Diario Sport)
Новое соглашение с 61-летним немцем будет рассчитано до 2028 года, сообщает Diario Sport.
Отмечается, что переговоры, которые вел спортивный директор клуба Деку, начались еще в конце прошлого года, но ключевым условием для согласия Флика было переизбрание Жоана Лапорты на пост президента «Барселоны». Вчера Лапорта победил на выборах, получив 68% голосов.
Официально о продлении контракта с Фликом будет объявлено в ближайшее время. При этом летом 2028 года, по истечении нового соглашения, Ханси, как ожидается, покинет пост главного тренера «Барселоны».
Флик тренирует «Барсу» с 2024 года. Он выиграл с сине-гранатовыми Ла Лигу, Кубок Испании и два Суперкубка Испании.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
Флик как родной уже